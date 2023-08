Nasiona rzepaku – Django czy Jazzie?

Rzepak stanowi jedno z najważniejszych upraw rolnych, ponieważ dostarcza on cennego oleju, a także białka, które znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle spożywczym i przetwórstwie. Jeśli chcesz cieszyć się gatunkowym zbiorem, powinieneś wybrać odpowiednie nasiona rzepaku. W naszym artykule skupimy się na porównaniu dwóch popularnych odmian rzepaku, czyli Django i Jazzie.

Co cechuje nasiona Django?

Nasiona rzepaku – odmiana Django to przede wszystkim znakomita wydajność, która przekłada się na imponujące plony. To właśnie te cechy sprawiły, że nasiona rzepaku Django są tak cenione przez zarówno przez rolników jak i ogrodników. Ponadto Django jest odmianą o wysokiej odporności na wiele chorób, które mogą zagrozić uprawom rzepaku. Dzięki temu, uprawa tej odmiany jest mniej narażona na ryzyko strat spowodowanych infekcjami.

Django ma dość krótki okres wegetacyjny. Nasiona tej odmiany charakteryzują się szybkim osiąganiem gotowości do zbiorów. Jest to szczególnie ważne w regionach o krótkim sezonie wegetacyjnym, gdzie nie ma czasu na czasochłonny wzrost rzepaku. Nasiona Django mają dobrą reputację ze względu na wysoką zawartość oleju. Dla rolników oznacza to większą wartość ekonomiczną zbiorów.

Nasiona rzepaku Jazzie – charakterystyka

Nie tylko Django słynie z wysokiej jakości oleju – również odmiana Jazzie jest wybrana właśnie ze względu na taką cechę. Olej rzepaku odmiany Jazzie ma atrakcyjne właściwości smakowe i zdrowotne. Jego właściwości są szczególnie ważne dla przemysłu spożywczego, który poszukuje surowców najwyższej jakości.

Jazzie ma wiele zalet, ale jedną z najbardziej cenionych przez rolników jest odporność na warunki środowiskowe: te nasiona rzepaku do siewu mają dobrą tolerancję na zmienne warunki atmosferyczne, takie jak susza czy chłody. Jest to atutem w regionach, gdzie pogoda może być zmienna i nieprzewidywalna.

Kiedy wybrać Django?

Regiony o krótkim sezonie wegetacyjnym – nasiona Django będą odpowiednim wyborem dla producentów z regionów, gdzie czas wegetacji jest ograniczony.

Zagrożenie chorobami – jeśli dana działka narażona jest na występowanie wielu chorób, Django będzie rozsądnym wyborem.

Zainteresowanie produkcją oleju – jeśli Twoim celem jest produkcja oleju rzepakowego o wysokiej jakości, postaw na gatunkowy rzepak – nasiona Django.

Kiedy wybrać Jazzie?