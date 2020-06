Nawożenie buraka cukrowego – kalendarz i porady

Nawożenie buraka cukrowego – terminy, ilość stosowanych nawozów oraz ich rodzaj – zależy nie tylko od zasobności gleby w łatwo przyswajalne składniki pokarmowe, ale również od tego, na kiedy planujemy przeprowadzić zbiory. Dotyczy to szczególnie nawożenia azotem

Nawożenie buraka cukrowego – kiedy rozpocząć?

Aby plonowanie buraka cukrowego przyniosło odpowiedni efekt, należy najpierw uregulować odczyn gleby. Za optymalny uznaje się obojętny, przy czym jego regulację należy rozpocząć jeszcze przed wysianiem przedplonu. Regulacja pH gleby jest procesem długotrwałym i nawet przeprowadzenie go wraz z jesiennym nawożeniem, czyli około pół roku przed wysianiem buraka, może okazać się niewystarczające. Nie wspominając o wiosennym wapnowaniu tuż przed siewem, które trudno uznać za dobrą decyzję.

Uregulowanie pH jest między innymi konieczne do tego, aby roślina prawidłowo przyswajała znajdujące się w glebie składniki odżywcze. Na przykład takie, jak fosfor i potas. Nie jest tajemnicą, że nawożenie fosforowo-potasowe najlepiej jest przeprowadzić jesienią, przed orkę zimową. Fosfor jest pierwiastkiem słabo mobilnym, więc nie powinno być problemu z jego obecnością w glebie na wiosnę. Potas jest z kolei o wiele bardziej mobilny, ale jego wiosenne braki mogą wystąpić przede wszystkim w glebach lekkich, niezbyt odpowiednich do uprawy buraków. Na wiosnę glebach średnich i ciężkich odpowiednia ilość potasu wciąż powinna się znajdować. Jeżeli jednak mamy podejrzenie, że jest go za mało, zawsze można zaaplikować niewielką dawkę przedsiewną.

Przedsiewnie, najlepiej dwa tygodnie wcześniej, aplikuje się również azot. Można również podać go we wczesnych fazach wzrostu buraka, tym niemniej nawożenie przedsiewne jest lepszym rozwiązaniem. Z kolei drugą dawkę azotu aplikuje się pogłównie, od stadium rozwoju 4–5 liścia aż do zakrycia międzyrzędzi. Należy jednak pamiętać, że im bardziej rozłożymy w czasie nawożenie azotem, tym dłużej potrwa wegetacja roślin. Jeżeli planujemy zebrać buraki stosunkowo wcześnie, aplikację azotu powinno się ograniczyć do jednej, przedsiewnej dawki.

Pamiętajmy też o siarce i magnezie. Aby zapewnić burakom cukrowym dostateczną ilość tych pierwiastków, siarczan magnezu może być podawany w zasadzie przez cały okres rozwoju rośliny. Co więcej, razem z nim można zdecydować się na aplikację mikroelementów.

Mikroelementy w nawożeniu buraka cukrowego

Przyjmuje się, że mikroelementowe nawożenie buraka cukrowego powinno się przeprowadzić minimum 2-3 razy. Pierwszy oprysk zazwyczaj stosuje się w fazie 4-6 liścia, drugi około dwóch tygodni później, natomiast trzeci tuż przed tym, jak liście będą na tyle duże, że zakryją międzyrzędzia. Burakom cukrowym podaje się standardową kompozycję mikroelementów, ze szczególnym uwzględnieniem boru, manganu oraz miedzi.