Nawozy pod ziemniaki – najważniejsze informacje

Uprawa ziemniaków to temat rzeka. Można do niego podejść w sposób ekologiczny, ale też nieco bardziej chemiczny.

Nie wszystkie nawozy pod ziemniaki dostępne na rynku rolniczym to substancje szkodliwe. Warto zatem rozejrzeć się jakie opcje są dostępne w tej branży, gdyż „nawóz” to nie zawsze szkodliwy preparat, który wdraża się do środowiska. Może on wręcz pomagać przy wzroście naszych płodów rolnych. Odpowiednie przygotowanie gleby pod względem odczynu pH czy dokładne odmierzanie preparatów nawozowych, zgodnie z zaleceniami producenta to tylko wstęp do uzyskania dużej ilości ziemniaków z pola. W jakie nawozy można się zatem zaopatrzyć?

Nawozy organiczne, czyli ekologia na polu.

Efektywne mikroorganizmy to jedna z propozycji, którą można zastosować na swoich polach. Dzięki zaprawieniu bulw macierzystych odpowiednim preparatem, który zwiera te niezwykłe mikroorganizmy, można uzyskać plon, w którym bulwy potomne będą większe od plonów przeprowadzanych metodą tradycyjnego nawożenia. Dzięki swoim właściwościom uzyskuje się wtedy pewność, iż uprawy są w stu procentach ekologiczne.

Kolejnym ekologicznym rozwiązaniem w uprawie ziemniaków jest oczywiście stosowanie kompostownika oraz gnojówek roślinnych i gnojnych, które pochodzą z odchodów zwierząt. Dzięki temu nie tylko zostaną zaoszczędzone środki, jakie musiałyby być poniesione na zakup nawozów kupnych, ale też zyskujemy szansę na plony prowadzone naturalnie i zdrowo dla przyszłych konsumentów naszych ziemniaków i innych płodów rolnych. Nawożenie kompostownikiem oraz gnojówkami powinno odbywać się na jesień, czyli tuż po zbiorach i oczyszczeniu pól, na których będą rosnąć przyszłe warzywa czy owoce.

Nawozy sztuczne – jaki produkt zastosować by było bezpiecznie dla konsumentów płodów rolnych i środowiska?

Najczęściej występującymi nawozami, które uchodzą za produkty sztuczne to siarczan amonu, superfosfat, fosforan amonu mocznik i sól potasowa. Są one dostępne w praktycznie każdym sklepie, który zajmuje się sprzedażą nawozów rolniczych. Tego typu nawozy stosuje się zazwyczaj przed wysiewem, a zatem służą do przystosowania ziemi przed uprawą ziemniaka. Wymienione substancje są bezpieczne dla środowiska i nie powodują destrukcji w jego strukturze.

Kolejnym nawozem, który należy użyć podczas prac przygotowawczych jest oczywiście wapno. Występuje ono najczęściej w formie granulatu, który można łatwo rozprowadzić na polu lub zagonie. Dzięki temu, tak przygotowana ziemia jest nie tylko zneutralizowana pod względem wysokości pH, ale też posiada odpowiedni poziom składników mineralnych, który można dostarczyć glebie tuż po wapnowaniu. Przeprowadzenie wapnowania ziemi jest szczególnie ważne na polach wysoko eksploatowanych, a także wyjałowionych o wysokim odczynie kwasowym. Uprawa ziemniaka na takiej glebie nie jest prosta. Wymaga odpowiednich przygotowań oraz prac, które przygotują podłoże do wysadu przygotowanych bulw ziemniaka.

Nawozy mineralne – odżywianie pól w trakcie wzrostu roślin

Nawóz mineralny to taki, który odpowiednio odżywia całą roślinę. Większość z nich jest pochodzenia naturalnego, ale są też takie, które uzyskuje się drogą produkcji sztucznej. Jednak zdecydowana większość, w coraz większym wymiarze, staje się nawozami ekologicznymi i całkowicie bezpiecznym podczas użytkowania. W zależności od hodowanej odmiany ziemniaków, powinien być zastosowany ten nawóz, który jest odpowiedni dla konkretnego gatunku. Wszelkie wczesne odmiany, które pojawiają się już na początku wakacji, mogą być odżywiane nawozem z wysoką zawartością azotu. Dzięki temu pobudza się wzrost rośliny oraz skraca czas samej wegetacji. Odmiany, które pojawiają się pod koniec sezonu uprawnego zdecydowanie warto nawozić dwa razy. Szczegóły związane z dawkowaniem zazwyczaj są umieszczane na etykiecie przez producentów nawozu.

Jednym z najbardziej potrzebnych składników odżywczych jest potas oraz fosfor. Wiele z nawozów ma ich wysoką zawartość, co sprawia, że rośliny są bardziej odporne na choroby oraz niepożądane szkodniki. Dodatkowo, dzięki zwiększonej odporności cała roślina rozwija się w zdrowym trybie. Byłby on zaburzony, gdyby nie użyto odpowiedniego nawożenia.

Przegląd nawozów pod uprawę ziemniaka to temat, który powinien być poruszony przez każdego rolnika czy ogrodnika zajmującego się uprawą warzyw i owoców. Dzięki odpowiedniemu i zdrowemu nawożeniu rośliny będą miały możliwość oprzeć się niepożądanym gościom oraz chorobom, które potrafią zdziesiątkować całe uprawy, jeśli nie są one odpowiednio chronione. Nawożenie oraz odpowiednie przygotowanie gleby to także pewność, iż wielkość plonów ulegnie zmianie na plus.