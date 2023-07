Nawozy wapniowe w rolnictwie – czym są i jak działają?

Znaczna część gleb w Polsce ma odczyn kwaśny lub bardzo kwaśny co wpływa negatywnie na ich żyzność, czyli zdolność do wytworzenia plonu handlowego. W glebach o nieuregulowanym odczynie dochodzi do zmniejszenia dostępności składników pokarmowych, pojawiania się toksycznych form metali ciężkich, dlatego też bardzo ważnym zabiegiem jest stosowanie nawozów wapniowych w celu podniesienia pH gleby.