Notowania śruty sojowej na huśtawce

Dla krajowych odbiorców tej wysokobiałkowej paszy oznacza to, że stawki od dłuższego czasu już w znacznej mierze uzależnione są od kursu walut, dlatego dobra kondycja złotego do dolara gwarantuje, że ceny nie szaleją i można spokojnie zaplanować zakupy. Teraz tona w centrum kraju kosztuje około 1440 złotych, a w portach nieco przekracza poziom 1450 złotych. Takiej stabilizacji w jesienno-zimowych miesiącach nie było na tym rynku już dawno. W ofertach sprzedaży ponownie pojawiła się światowa śruta niemodyfikowana genetycznie. Jej cena na południu, czyli tam gdzie soi produkuje się u nas najwięcej tylko nieznacznie przekracza 1700 złotych. Dla kupujących to dobra oferta, bo notowania w tym roku były już o 100 złotych wyższe.

Opracowała: Danuta Niedźwiecka

na podstawie: AGROBIZNES

Foto: https://pixabay.com/pl/photos/soja-%C5%BCniwa-upraw-krajobraz-4553954/