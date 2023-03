Nowoczesne suszarnie do zboża dla gospodarstw rolnych

Produkcja zbóż w naszym kraju stanowi fundament polskiego rolnictwa. Jeżeli chodzi o kukurydzę, produkcja pochodzi zarówno z indywidualnych gospodarstw rolnych jak i tych wielkopowierzchniowych. Produkowanie wysokiej jakości kukurydzy i innych zbóż jest możliwe dzięki zastosowaniu sprawdzonych rozwiązań, do których należą między innymi nowoczesne suszarnie do zboża.

Działanie daszkowej suszarni do zboża

Suszarnie do zboża stanowią bezsprzecznie element podstawowego wyposażenia większości rolników, zajmujących się uprawą zbóż. Nowoczesne suszarnie są bowiem niesamowicie funkcjonalne. Głównie z uwagi na fakt, iż oprócz kukurydzy można w nich suszyć także inne zboża, tj. nasiona roślin oleistych czy strączkowych. Ponadto nowoczesne suszarnie zboża, dzięki pełnej automatyzacji produkcji, generują oszczędności w zużyciu energii.

Stacjonarne suszarnie daszkowe są rozwiązaniem ekonomicznym, dlatego tak chętnie wybieranym przez właścicieli gospodarstw rolnych. Suszenie ziarna polega na ogrzaniu zboża strumieniem bardzo ciepłego bądź gorącego powietrza. Wskutek wzrostu temperatury zawarta w ziarnach woda wyparowuje na powierzchnię ziaren, gdzie jest osuszana strumieniem powietrza wytwarzanym przez specjalny wentylator. Skuteczność i tempo suszenia ziaren w dużej mierze uzależnione jest od temperatury panującej w suszarni, wilgotności powietrza i samego ziarna.

Nowoczesne suszarnie do ziarna (w tym też kukurydzy) pozwalają na przepływowe suszenie ziaren. Suszenie odbywa się w sposób ciągły, ograniczając do minimum utratę ciepła. Przepływowe suszenie ziaren znacząco ułatwia proces suszenia, usuwając zanieczyszczenia i pyły. Bardzo ważnym aspektem stosowania tego typu suszarni przez gospodarstwa rolne jest ekonomia pracy takich urządzeń. Wydajność dobowa przepływowych suszarni do zboża oscyluje od 140 do 1800 ton mokrej kukurydzy.

Suszenie wysokotemperaturowe jest w pełni bezpieczne dla ziaren. Jednakże należy pamiętać, że przy metodzie suszenia gorącym strumieniem należy kontrolować temperaturę warstwy ziarna. Ponadto, suszenie gorącym powietrzem w suszarni porcjowej należy zawsze zakończyć etapem schładzania ziarna do temperatury otoczenia.

Dzięki zastosowaniu zabudowy daszkowej wewnątrz suszarni panują mniejsze opory przepływu powietrza, które pozwalają na zastosowanie wentylatorów o mniejszej mocy, natomiast rekuperacja ciepłego powietrza wpływa na lepsze wykorzystanie energii co bezpośrednio przekłada się na niższe koszty suszenia.

Suszarnie do zboża warte uwagi