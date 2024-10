Nowości DEKALB firmy Bayer

Międzynarodowy koncern Bayer kontynuuje swoją misję dostarczania rolnikom nowoczesnych narzędzi i rozwiązań, które zwiększają efektywność produkcji rolnej. W nadchodzącym 2025 roku firma wprowadzi aż siedem nowości pod marką DEKALB.

16 października br. w 16 października br. w gospodarstwie rolnym Państwa Cnotalskich we wsi Nowy Besk, koło Grabowa, w woj. łódzkim, firma Bayer zaprezentowała nowe odmiany kukurydzy na ziarno, kiszonkę i biogaz, a także przedstawiła innowacyjne rozwiązania w ochronie herbicydowej kukurydzy. Nie zabrakło również produktów cyfrowych wspierających precyzyjną uprawę.

Nowości DEKALB – dwie odmiany ziarnowe

Nowa oferta jest odpowiedzią na potrzeby rolników w obszarze zwiększania efektywności upraw przy zachowaniu zrównoważenia rolnictwa. Szczególną uwagę przykuwają dwie odmiany ziarnowe, które wyróżniają się jeżeli chodzi o kierunek zrównoważonej i opłacalnej produkcji kukurydzy.

Pierwsza to średnio późna odmiana DKC4125 (FAO 290) cechująca się wyjątkową stabilnością, co daje rekordowe plonowanie.

Drugą odmianą jest wczesna odmiana ziarnowa DKC3027 (FAO 220-230). Jest to najwcześniejszy z dostępnych w ofercie mieszaniec typu dent. Odmiana ta charakteryzuje się optymalnymi cechami agronomicznymi, zwiększającymi bezpieczeństwo i stabilność produkcji. Mimo swojej wczesności świetnie plonuje.

Nowości DEKALB na kiszonkę i biogaz

Jeżeli chodzi o odmiany kukurydzy na kiszonkę i biogaz to odmiany DKC3418 oraz DKC3327 wyróżniają się wysoką plennością i kluczowymi cechami jakościowymi, dzięki którym optymalizują proces produkcji kiszonki i biogazu.

W ramach projektu PRECEON, Bayer wprowadza na rynek odmiany o zredukowanej wysokości, które są o 30% niższe w stosunku do standardowej kukurydzy i mają niżej osadzone kolby oraz krótsze międzywęźla. Dzięki temu, że rośliny są niższe, są jednocześnie mniej podatne na wyleganie i bardziej tolerancyjne na zagęszczenie, a to z kolei umożliwia zastosowanie nowego systemu uprawy.

Silniejszy system korzeniowy, wzrost zawartości skrobi, wyraźniejszy efekt Stay-Green i poprawiona strawność włókna (10-krotnie większa) sprawiają, że te odmiany doskonale sprawdzą się w produkcji kiszonki i biogazu, uzyskując przy tym znaczny wzrost plonu.

Wsparcie cyfrowe

Narzędzie, jakim jest zestaw czujników Yield Kit, wspiera precyzyjne zarządzanie uprawami dzięki pomiarowi plonu w czasie rzeczywistym. Można go zainstalować do prawie każdej, nawet starszej, maszyny. Dzięki platformie cyfrowej Climate FieldView mogą rejestrować i analizować dane agrotechniczne na poziomie nowoczesnych rozwiązań. Daje to wyraźny wzrost plonowania i obniża koszty produkcji.

Efektywne herbicydy

Sztandarowe herbicydy Adengo i MaisterPower oraz Capreno, który na rynku jest od trzech lat to preparaty, które skutecznie zwalczają chwasty, dzięki czemu kukurydza nie musi konkurować z nimi o składniki odżywcze, wodę i światło. Stosowanie optymalnych dawek preparatów ogranicza potrzebę stosowania innych środków chemicznych, a to z kolei przekłada się na dodatkowe oszczędności.

Adengo, nawet gdy jest susza, długo pozostaje w glebie, działając rezydualnie. Herbicyd MaisterPower wykorzystuje się w gospodarstwach o mniejszych areałach. Capreno jest herbicydem wygodnym w stosowaniu, mimo iż trzeba go aplikować wraz ze wspomagaczem. Wyżej wymienione herbicydy są bezpieczne i wykazują szerokie spektrum działania.

Kluczem do sukcesu jest na pewno dobór odpowiedniej odmiany, wysianej w optymalnej gęstości, a także stosowanie odpowiednich preparatów i rozwiązań cyfrowych, które dają gwarancję przed popełnieniem większej ilości błędów.

Firma Bayer się zmienia i nieustannie rozwija, także jeżeli chodzi o rolnictwo precyzyjne.

