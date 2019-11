Nowy specjalistyczny roztwór krzemianu potasu

Grupa CIECH poszerza ofertę o specjalistyczny roztwór krzemianu potasu, dedykowany produkcji nawozów krzemianowych płynnych i stałych.

Należąca do Grupy CIECH spółka CIECH Vitrosilicon, jeden z największych producentów wysokiej jakości krzemianów sodu i potasu w Europie, wprowadza na rynek nowy produkt przeznaczony do specjalistycznego zastosowania w branży rolniczej. VITROAGRO P40 to specjalistyczny roztwór krzemianu potasu o zwiększonej zawartości kwasu krzemowego, dedykowany do produkcji nawozów krzemianowych płynnych i stałych.

Oferta Grupy CIECH dla rolnictwa to nie tylko środki ochrony roślin oferowane przez CIECH Sarzyna, ale również lizawki solne, sól paszowa, soda paszowa czy chlorek wapnia, skutecznie wspierający gospodarzy przy letnim utrzymywaniu nawierzchni nieutwardzonych. Do szerokiego spektrum wyrobów Grupy dedykowanych dla rolnictwa dołączył teraz VITROAGRO P40, specjalistyczny wodny roztwór krzemianu potasu, źródło aktywnego krzemu o wysokiej koncentracji. To produkt przeznaczony do produkcji nawozów krzemianowych płynnych i stałych.

Krzem jest czwartym makroskładnikiem niezbędnym do prawidłowego wzrostu roślin, a jego skuteczność zależy od dostępności jego aktywnej formy w glebie. Rośliny mogą pobierać tylko najmniejsze, niespolimeryzowane cząsteczki krzemu w postaci kwasu ortokrzemowego. VITROAGRO P40 charakteryzuje się wysoką zawartością kwasu ortokrzemowego H4SiO4, którą zawdzięcza stabilizacji cząsteczkami potasu.

Zawarty w VITROAGRO P40 potas wpływa bardzo korzystnie na rośliny, stymulując ich wzrost. Stabilizacja cząsteczek krzemu potasem obniża zdolność do polimeryzacji krzemu, czyli tworzenia niedostępnych dla roślin polikrzemianów. VITROAGRO P40 znacząco zwiększa przyswajalność krzemu przez rośliny, w porównaniu do innych dostępnych źródeł krzemu. W oparciu o taki produkt mogą powstawać najlepsze formulacje nawozów krzemianowych.

– Liczymy na to, że VITROAGRO P40 szybko znajdzie zastosowanie wśród polskich i zagranicznych producentów nawozów krzemianowych płynnych i stałych. Nasza Grupa jest bardzo aktywnym graczem na polskim i zagranicznym rynku produktów AGRO – wierzymy, że w obliczu rosnącej liczby ludzi oraz malejącej liczby areałów rolniczych, ciągłe doskonalenie produkcji rolnej i jej efektywności jest niezbędne dla rozwoju globalnej gospodarki. Produkty specjalistyczne, powstałe z myślą o szybko rozwijających się branżach, to ważny element naszej strategii zwiększania portfolio produktowego, konkurencyjności i wzrostu marż – mówi Zenon Kozak, Prezes Zarządu CIECH Vitrosilicon.

To właśnie na bazie VITROAGRO P40 CIECH Sarzyna, największy polski producent środków ochrony roślin, produkuje płynny nawóz nalistny SARMIN maKSi o bardzo wysokiej zawartości łatwo dostępnego dla roślin krzemu i potasu. Pozytywny wpływ nawozu SARMIN maKSI na rośliny uprawne, widoczny przede wszystkim w postaci wzrostu poziomu plonowania, został potwierdzony w doświadczeniach rejestracyjnych przeprowadzonych przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach oraz przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

W bogatym portfolio Grupy CIECH dedykowanym rolnictwu, można znaleźć m.in. lizawki solne, sól paszową czy sodę paszową. Lizawki solne dostarczają zwierzętom niezbędnych jonów sodu i chloru, co poprawia efektywność i wydajność produkcji zwierzęcej. Sól paszowa dostarcza zwierzętom niezbędnych jonów sodu i chloru, co poprawia efektywność i wydajność produkcji zwierzęcej, natomiast soda paszowa (sprzedawana pod marką SOBIC FEED) to ważny dodatek do paszy, który zwiększa efektywność procesu żywienia zwierząt, poprawiając m.in. transport składników odżywczych do komórek.

Źródło i foto: CIECH Sarzyna