Inwestycja w rozwój – nowy zakład biotechnologiczny INTERMAG

Firma INTERMAG otworzyła nowy zakład przeznaczony do produkcji nowoczesnych preparatów mikrobiologicznych. Inwestycja ta została zrealizowana w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

W Olkuszu wybudowano nowy zakład produkcji biotechnologicznej. Na powierzchni ok. 1200 m2 znajdują się nowoczesne pracownie produkcyjne wyposażone m.in. w: instalację służącą do namnażania mikroorganizmów, zestaw urządzeń do produkcji biopreparatów (w formie sypkiej i płynnej), niezbędną infrastrukturę techniczną oraz laboratorium kontroli jakości wytwarzanych biopreparatów.

Rozwiązania budowlane oraz techniczne charakteryzują się podwyższonymi standardami higienicznymi, analogicznymi do stosowanych w przemyśle spożywczym oraz farmaceutycznym. Mają one na celu wyeliminowanie ryzyka skażenia produktów obcymi mikroorganizmami. Również media technologiczne odpowiadają dodatkowym wymaganiom jakościowym.

W ramach zautomatyzowanej instalacji technologicznej, służącej do namnażania mikroorganizmów, zostały zainstalowane 3 bioreaktory o różnej pojemności, komplet zbiorników formulacyjno-magazynowych oraz wirówka procesowa. Automatyczny system kontroli procesu powala na zapewnienie optymalnych warunków wzrostu, w tym stopnia natlenienia hodowli, odpowiedniej jej temperatury oraz pH, tak aby uzyskać jak najwyższy poziom namnożenia mikroorganizmów. W celu zachowania najwyższych standardów higieny, instalacja została zaopatrzona w odpowiednie systemy mycia i sterylizacji.

Ważnym elementem nowo otwartego zakładu jest instalacja do formułowania biopreparatów, czyli finalnych produktów (w formie sypkiej i płynnej) zawierających w swym składzie namnożone mikroorganizmy. Do wytwarzania produktów płynnych przeznaczone są zbiorniki formulacyjne o różnych pojemościach połączone z linią do konfekcjonowania. Do produkcji biopreparatów w formie sypkiej wykorzystywane są specjalistyczne urządzenia, takie jak: liofilizator, mieszalnik oraz suszarnia fluidalna. Instalacja pozwala na produkcję różnorodnej gamy innowacyjnych preparatów o bardzo wysoko skoncentrowanej zawartości mikroorganizmów naniesionych na neutralne podłoża, a także produktów zawierających mikroorganizmy w połączeniu z nawozami.

Kontrolę procesu oraz jakości produktów końcowych zapewnia utworzone w tej samej lokalizacji, w pełni wyposażone i funkcjonalne, laboratorium mikrobiologiczne, w którym w warunkach sterylnych prowadzi się analizy ilościowe i jakościowe wyhodowanych mikroorganizmów.

Pełna kontrola procesów na każdym etapie produkcji zapewnia najwyższą jakość otrzymywanych biopreparatów. Nowy zakład zaliczyć można do najnowocześniejszych na świecie.

W nowym zakładzie rozpoczęto już produkcję płynnych biopreparatów z serii BACTIM. Wśród nich jest BACTIM SŁOMA – preparat zwiększający żyzność gleby i ograniczający potencjał infekcyjny upraw, dzięki rozkładowi resztek pożniwnych i wzrostowi aktywności mikrobiologicznej gleby. Więcej o produktach z serii BACTIM można przeczytać na www.bactim.pl.

Zdj. 1. Zakład biotechnologiczny INTERMAG w Olkuszu.

Zdj. 2. Automatyczny system kontroli instalacji technologicznej.

Zdj. 3, 4. Bioreaktory do namnażanie mikroorganizmów mają różną pojemność.

Zdj. 5, 6. W laboratorium sprawdzana jest jakość biopreparatów.