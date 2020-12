Od 1 sierpnia 2021 roku obowiązek zmniejszenia emisji azotu do środowiska

Przez ostatnie lata rolnicy byli nastawieni na zwiększanie wydajności produkcji, teraz będą musieli bardziej zatroszczyć się o ochronę środowiska. Nowy Europejski Zielony Ład budzi wiele emocji i kontrowersji. Jednak, zdaniem naukowców, nie ma się czego obawiać, są już gotowe rozwiązania. Wystarczy je tylko wdrożyć w życie.

Zanim Polska weszła do Unii Europejskiej rolnicy, podobnie jak dziś, martwili się, że nie będą mogli sprostać wysokim wymaganiom. Okazało się jednak, że wymogi nie były trudne do spełnienia. Wielu rolników przekonało się, że poprawa dobrostanu zwierząt to także poprawa komfortu pracy.

Współcześnie zupełnie inaczej buduje się budynki inwentarskie, niż to było w przeszłości.

Współczesne obory są zaprojektowane tak, aby zapewnić zwierzętom odpowiednią przestrzeń. Podczas konstruowania obiektu należy również pamiętać o dostępie świeżego powietrza i światła, a także zapewnić odpowiedni mikroklimat oraz dostęp do czystej wody.

Wiele gospodarstw współpracuje z uczelniami rolniczymi oraz instytutami naukowymi.

Dzięki temu polepszył się dobrostan, a tym samym zdrowotność i żywotność zwierząt. Mimo tego rolnicy mają wiele obaw do nowych wytycznych Europejskiego Zielonego Ładu.

W programie jest zmniejszenie stosowania nawozów mineralnych i środków ochrony roślin o połowę w celu ochrony środowiska.

Uprawy ekologiczne w gospodarstwie mają stanowić 1/4 wszystkich upraw. Wg naukowców z Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego większość małych i średnich gospodarstw będzie w stanie dostosować się do strategii od pola do stołu oraz do zwiększenia bioróżnorodności. Instytut ma już przygotowane pewne rozwiązania. Jest gotów do niesienia pomocy rolnikom zarówno z małych jak i średnich gospodarstw, na które teraz stawia Unia Europejska.

Instytut proponuje projekty modernizacji takich gospodarstw. W Instytucie powstał również projekt mikrobiogazowni, które mogą ograniczyć emisję gazów w każdym gospodarstwie. Stwarza to możliwość produkowania prądu i ciepła na własne potrzeby. Tak pozyskany prąd można zużyć do ogrzewania budynków.

To co dla rolnictwa jest niechcianym odpadem dla energetyki odnawialnej może być cennym surowcem.

Europejski Zielony Ład stawia przed rolnictwem również wyzwanie polegające na zmniejszeniu emisji amoniaku do środowiska.

Może w tym pomóc zastosowanie nowego nawozu, jakim jest mocznik z inhibitorem ureazy. W produkt o nazwie handlowej Pulrea® +Inu będzie można zaopatrzyć się jeszcze w tym roku w autoryzowanych punktach dystrybucyjnych Grupy Azoty, która jest producentem.

Dyrektywa NEC będzie obowiązywać wszystkich rolników od 1 sierpnia 2021 r. i od tego czasu zmniejszenie emisji amoniaku do środowiska będzie obowiązkowe.

Opracowała Danuta Niedźwiecka