Ochrona rzepaku ozimego po wznowieniu wegetacji wiosennej

CHOWACZ CZTEROZĘBNY

Pierwsze objawy obecności szkodnika to nakłucia na głównych nerwach i ogonkach liściowych. W tych miejscach samica składa jaja. Larwy są białawego koloru, żerują we wnętrzu łodygi. W przeciwieństwie do efektów żerowania chowacza brukwiaczka – łodyga rzepaku nadal rośnie prosto (podczas wzrostu nie dochodzi do jej deformacji). Gdy dojdzie do silnych uszkodzeń pęd główny może mieć zahamowany wzrost. Larwy żerując miesiąc w łodydze, następnie przez wygryziony w łodydze otwór przemieszczają się do gleby w celu przepoczwarzenia.