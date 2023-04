Oczko wodne i jego wpływ na okoliczną przyrodę

Jak zachęcić zwierzęta do odwiedzin w naszym oczku?

Ogród z elementami form wodnych, takich jak wodotryski, strumyczki czy oczka wodne to bardzo inspirująca i relaksująca przestrzeń. Ale sam aspekt estetyczny to nie wszystko. Każdy, kto ma na swojej działce sadzawkę, zyskuje dużo więcej. Jedną z korzyści jest zmiana mikroklimatu, podobnie jak fakt, że oczko wodne stanowi wodopój i jest miejscem życia dzikich zwierząt.

Oczko wodne lub też inna forma wodna w ogrodzie to miejsce bytowania i rozmnażania się wielu gatunków zwierząt. Wraz z nastaniem wiosny możemy zauważyć w naszych przydomowych akwenach obecność żab, które przysparzają korzyści ekosystemowi. Regulują one bowiem ilość komarów czy much, które są dla nich przysmakiem. Ale żaby to nie jedyne zwierzęta, które chętnie wprowadzą się do naszego oczka.

Obecność dzikich zwierząt w oczku wodnym to radość i powód do dumy. Świadczy to o tym, że wykonaliśmy kawał dobrej roboty tworząc wodną enklawę, która staje się także “domem z wyboru” dla dzikich zwierząt. By przyciągnąć je do swojego oczka dobrze jest zadbać o urozmaiconą linię brzegową sadzawki. Odpowiednio ukształtowany brzeg będzie skutecznie zachęcał dzikie gatunki do osiedlenia się.

Jeśli liczymy na obecność jaszczurki zwinki czy żyworodnej, brzeg powinien być wykonany z głazów, na których te piękne gady będą się wygrzewać w pełnym słońcu. By zwierzętom było dobrze, trzeba dbać o parametry wody w zbiorniku, stworzyć część nasłonecznioną oraz zadbać o dawkę cienia, co przyciągnie ważki i inne owady. Brzeg oczka może być w jednej części obsadzony pałkami i inną wysoką roślinnością brzegową, natomiast jego dno powinno posiadać sporo kryjówek dla płazów.

Biedronki, dzikie pszczoły, trzmiele, złotooki i motyle to tylko kilka przykładów pożytecznych owadów, które chętnie zamieszkają w okolicy naszego akwenu. By było im u nas dobrze zróbmy im domki i sadźmy miododajne rośliny.

Ogród i okolice oczka są szczególnie atrakcyjne wtedy, gdy roi się w nim od różnych gatunków ptaków. Są one niezwykle pożyteczne, ponieważ eliminują ogromne ilości szkodliwych owadów i ślimaki.

Aby zachęcić dzikie ptaki do zamieszkania na terenie naszego ogrodu, warto zawiesić im budki lęgowe i zbudować chociaż jeden karmnik. W ptasim jadłospisie znaleźć powinien się: słonecznik, siemię lniane, ziarna zbóż, orzechy, jabłka i jarzębina, a w mroźne zimowe dni, oczywiście niesolona słonina. W okolicach oczka dobrze jest także zasadzić krzewy o jadalnych owocach, uwielbiane przez ptaki, a więc: berberys, głóg, dziką różę, jarząb czy trzmielinę.

Do ogrodu warto także zaprosić jeże i nietoperze. Ssaki te są niezastąpione w walce z uporczywymi owadami pożerającymi nasze rośliny i uprzykrzającymi relaks na łonie natury. Nietoperze zjadają wiele owadzich szkodników, ćmy a także krwiożercze komary. By je przyciągnąć, dobrze jest zawiesić im na drzewach domki ochronne. Jeśli chodzi o jeże, to one zjadają owady, larwy komarów oraz ślimaki – zarówno te nagie, jak i te w skorupkach. By zadbać o jeże i przyciągnąć je na stałe, warto postawić im kilka ciepłych domków na zimę.

Bioróżnorodność gatunkowa, nawet w niewielkich siedliskach jak oczko czy ogród, jest dla natury niezwykle ważna. Dzikie zwierzęta w oczku wodnym sprawiają, iż wygląda ono realistycznie, jak stworzone w tym miejscu przez naturę, a nie ręką człowieka. Warto szanować i dbać o dziką przyrodę, bo nawet najmniejsze gatunki mają do odegrania dużą rolę w ekosystemie. Im lepiej my współdziałamy z naturą, tym bardziej ona działa na korzyść naszego oczka jak i całego ogrodu.

Oczko wodne jako forma małej retencji

Oczko wodne może być także powierzchniowym zbiornikiem retencyjnym, bardzo przydatnym podczas intensywnych opadów deszczu. Magazynuje on nadmiar wody opadowej lub roztopowej i tworzy rezerwuar na czas dotkliwych susz. Ponieważ jego brzegi porasta bujna roślinność bagienna i wodna, wygląda bardzo naturalnie, przez co jest nie tylko praktyczny, ale i ładny.

Oprócz tego, rośliny wspomagają także proces filtracji wody w takim zbiorniku. Warto go obsadzić takimi gatunkami, jak: turzyca błotna, skrzyp zimowy, oczeret jeziorny, kosaciec żółty, kosaciec syberyjski i mozga trzcinowata. Mogą się tam również znaleźć: rogatek sztywny, mięta nadwodna, przęstka pospolita, pałka wąskolistna, tojeść rozesłana, tojeść bukietowa czy osoka aloesowata.

Oczko wodne a klimat

Zakładając oczko wodne szybko przekonamy się, że to, co mieliśmy za jego główny atut, czyli kwestie dekoracyjne, to tylko jedna z jego wielu zalet. Woda w ogrodzie z pewnością nadaje przestrzeni wyjątkowy charakter, szczególnie gdy oczko wodne jest starannie zaprojektowane i obsadzone odpowiednią roślinnością. Woda, kamienie i rośliny tworzą niepowtarzalny efekt wizualny, który zmienia się wraz z porami roku i kwitnieniem poszczególnych gatunków roślin.

Ale przydomowy akwen to także sposób na regulację mikroklimatu. Dzięki parze wodnej, powietrze wokół oczka jest lepiej nawilżone, przynosząc ulgę w czasie upałów. To także ogromna zaleta dla roślin ogrodowych – nie tylko tych wodnych i bagiennych. Dobra wilgotność powietrza bezpośrednio przekłada się na lepszy wygląd i kondycję roślin.

Oczko wodne może mieć także wymiar edukacyjny i ma potencjał, by stać się sercem rodzinnej przestrzeni. Obcowanie z przyrodą uczy miłości do niej i odpowiedzialności za nią. Szacunek do zwierząt, systematyczność i odpowiedzialność to coś, czego możemy nauczyć młode pokolenie wykonujące przy oczku codzienne, drobne prace.

Jak widać, założenie oczka wodnego w ogrodzie to same korzyści. Korzyści dla ogrodnika, który cieszyć się będzie bujnymi, zdrowymi roślinami. Korzyści dla rodzin, które chętnie będą się relaksować nad jego brzegami, a także wielka korzyść dla okolicznej przyrody, która zyska bezpieczne miejsce do życia i schronienie.

Warto wiedzieć, że założenie oczka nie jest wcale dużym problemem. W handlu dostępne są na przykład gotowe niecki, wykonane z trwałego plastiku i ukształtowane tak, by stworzyć jak najlepsze warunki dla różnych odmian roślin.