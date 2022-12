Odśnieżarka spalinowa czy elektryczna? – rozsądny wybór dla swojej posesji

Oprócz pozytywnych aspektów takich jak barwna kolorystyka czy leniwe wieczory, zima kojarzy się nam także z odśnieżaniem. Tę mało przyjemną czynność każdy z nas musi wykonywać zawsze wtedy, gdy spadnie śnieg. Zazwyczaj nie jesteśmy w stanie przewidzieć częstotliwości ani daty wystąpienia opadów. Duża łopata stoi więc przy wejściu do domu już od połowy listopada. Aby jednak zawsze być przygotowanym na biały puch i nie dać się zaskoczyć zimie, warto wyposażyć się w odśnieżarkę.

Odśnieżarka w niezwykły sposób przyspiesza cały proces odśnieżania, będący jedną z najbardziej żmudnych obowiązków domowych. W poniższej części niniejszego artykułu skupimy się na rozróżnieniu wersji elektrycznej i spalinowej tego sprzętu.

Odśnieżarka elektryczna – czy służy tylko do małych posesji?

Mówiąc o elektrycznych sprzętach ogrodowych wychodzimy z założenia, że są one przeznaczone wyłącznie do niewielkich obszarów. Nie inaczej jest w przypadku odśnieżarek. Przez wzgląd na obecność kabla zasilającego, nie będą one w stanie poradzić sobie z puchem na dużej powierzchni. Warto wspomnieć jednak o odmianach akumulatorowych. Jakby nie patrzeć, te także zasilane są jednostkami elektrycznymi, a nie wymagają podpięcia do kontaktu. Takie urządzenia potrafią już znacznie więcej i trzeba powiedzieć, że radzą sobie z dużymi powierzchniami całkiem nieźle.

Elektryczne odśnieżarki poznamy po ich rozmiarze i wadze. Są zdecydowanie lżejsze, węższe i oczywiście ciche. Dzięki ostatniej zalecie, przy porannym wyzbywaniu się śniegu z posesji, nie obudzimy pozostałych domowników czy sąsiadów.

Odśnieżarka spalinowa – mocny sprzęt na duży śnieg

Nie da się ukryć, że odśnieżarka spalinowa to ciężki i wymagający sprzęt. Bez wątpienia jest ona w stanie wyzbyć się większej ilości białego puchu z posesji. Obszar pracy takiego urządzenia także jest znacznie bardziej rozległy. Umożliwia pracę na niekończących się terenach, a warunkiem jest jedynie regularne uzupełnianie paliwa. Odśnieżarka co prawda emituje spaliny i jest troszkę głośniejsza od swojego elektrycznego odpowiednika, jednak moc wszystko rekompensuje.

Warto wybierać ten sprzęt głównie w regionach, w których opady śniegu występują znacznie częściej i są bardziej obfite niż wszędzie indziej. Mowa tu chociażby o południu naszego kraju, gdzie oczywiście mamy styczność z terenami górzystymi. Odśnieżarki spalinowe oferują nam znacznie większy wyrzut, a ich operowanie wbrew pozorom nie jest łatwe.

Podsumowanie – co wybrać dla ogrodu?

Zakładając, że mieszkamy w domu jednorodzinnym na wsie lub na obrzeżach miasta, raczej nie trzeba nam tam spalinowej wersji odśnieżarek. Sytuacja zmienia się diametralnie, kiedy planujemy usuwanie śniegu z całego obszaru ogrodu. Niektórzy robią tak, aby zapobiec niszczeniu i gniciu trawy w trakcie zimy. W takim wypadku, rozwiązanie spalinowe będzie jak najbardziej na miejscu.

Niezależnie od rodzaju wybranej odśnieżarki, zawsze pamiętajmy o rozsądnym wykonywaniu tej czynności. Mianowicie, zakazuje się wyrzucania śniegu na teren swojego sąsiada bądź poza obszar swojej posiadłości. Nie powinniśmy też blokować nim żadnych studzienek kanalizacyjnych, odpowiadających za odprowadzanie wody.