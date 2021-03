Ogród – jak go przygotować na wiosnę?

Wiosna w ogrodzie to szalenie pracowity czas. Rośliny budzą się do życia i tym bardziej potrzebują naszej atencji. Efekty dobrze wykonanej pracy będą widoczne przez cały okres wegetacji roślin. O czym warto wiedzieć?

Ogród pięknie ukwiecony cieszy każdego kto na niego patrzy. Ile przy nim jest pracy, ten tylko wie, kto poświęca mu czas i serce. Nieodłącznym elementem ogrodu są piękne ozdobne rabaty kwiatowe. W końcu to miejsce pełni także funkcję dekoracyjną. Wczesną wiosną budzą się do życia rośliny cebulowe, które zostały posadzone jesienią, zaraz po ustaniu okresu wegetacji. Nieśmiało zaczynają wychodzić z ziemi hiacynty, krokusy, tulipany. Warto zająć się wysiewem nasion, z których wyrosną piękne kwiaty. Już w marcu i kwietniu można z powodzeniem siać maciejkę, nagietki, werbenę, astry czy begonie. Oczywiście to kiedy wzejdą, będzie uzależnione od aury panującej na dworze. Należy pamiętać również o krzewach ozdobnych. Te kwitnące w lecie powinny być przycięte wczesną wiosną, aby obficie kwitły i zdobiły ogród.

Uprawa warzyw

Wszelkie czynności w ogrodzie są podporządkowane cyklowi natury i zmieniającym się porom roku. Kalendarz ogrodniczy ułatwia rozeznanie się w terminarzu wysiewów różnych roślin. Dla osoby niemającej doświadczenia z ogrodem wszystko to może wydawać się skomplikowane. Wielu właścicieli ogrodów sadzi i wysiewa w nim warzywa. Własne ekologiczne zbiory warzyw to dla nich kwestia priorytetowa. Najprostszą metodą jest wysiew do gruntu. Wtedy rośliny rozwijają się zgodnie ze swoim naturalnym rytmem. Należy uważać, aby nie zabrać się za pracę zbyt wcześnie i nie narażać nasion i roślin na późne przymrozki, które na początku wiosny są czymś normalnym. Trzeba pamiętać o odpowiednim przygotowaniu gleby, o odchwaszczeniu, spulchnieniu i nawożeniu. Najwcześniej możemy zacząć wysiewanie i sadzenie w tunelu foliowym. Na czym polega ta metoda?

Tunele foliowe, co warto wiedzieć

Coraz więcej osób decyduje się na postawienie tego typu konstrukcji w swoim ogrodzie, przykłady takich realizacji można znaleźć na ogrodosfera.pl . Zaletą tuneli foliowych jest fakt, że nie trzeba się martwić aż tak bardzo o odpowiednie warunki pogodowe, jak ma to miejsce w przypadku wysiewu do gruntu. W przypadku tunelu sami tworzymy odpowiedni mikroklimat, dokładnie taki, jakiego potrzebują nasiona i sadzonki. Co ważne, zdecydowanie szybciej możemy liczyć na zbiory i uprawiać również te ciepłolubne rośliny, które nie miałyby szansy przetrwać i wydawać dobrych plonów poza folią. Chodzi na przykład o melony czy arbuzy, które w naszym klimacie raczej nie rosą. Natomiast tunel foliowy będzie idealnym miejscem również na to, aby wysiać warzywa przedplonowe, czyli wykiełkować z nasion przyszłe sadzonki, które później, w maju posadzimy na naszych grządkach.

Wiosenne prace przy drzewach owocowych

W ogrodzie nie może zabraknąć również drzew owocowych. Wczesna wiosna to czas, gdy należy pamiętać o bardzo ważnych czynnościach. Wszystko po to, abyśmy mogli później cieszyć się obfitymi zbiorami. Warto przerzedzić koronę drzew, aby do wszystkich gałęzi dotarła duża ilość promieni słonecznych. W zbyt gęstym środku korony może panować za wysoka wilgotność, która w konsekwencji może powodować choroby grzybowe. W ten sposób również pobudzimy roślinę do szybkiego wzrostu. Same owoce natomiast będą bardziej dorodne i smaczne.

Jak widać, początek wiosny to bardzo pracowity okres. Im większy ogród i im więcej roślin się w nim znajduje, tym większa ilość prac do wykonania. Warto pamiętać, że wszelkie czynności pielęgnacyjne zaniedbane w tym czasie, będą miały niebagatelny wpływ na gorsze zbiory i mniej obfite kwitnienie w okresie wegetacji.