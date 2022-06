Sprawdź jak założyć ogród i odmienić wygląd swojego gospodarstwa

Budynki inwentarskie, maszyny rolnicze i stosy z sianokiszonką to często pierwsze elementy krajobrazu, które rzucają się w oczy w gospodarstwie rolnym. Zastanawiasz się czy można jakoś to zmienić? Tak, można. Najskuteczniejszym sposobem jest założenie ogrodu. Sprawdź jak odmienić oblicze swojego gospodarstwa.

Ogród to najpiękniejsza ozdoba każdego domu na wsi. Można zaprojektować go tak, żeby pielęgnacja nie wymagała wiele pracy, za to efekt będzie zdumiewający. Stwórz swoje wymarzone miejsce do wypoczynku w letnie dni.

Dlaczego warto założyć ogród na wsi?

Wiejski ogródek to magiczne miejsce, którego wygląd i czar wspomina się po latach. To właśnie tam można wypocząć po ciężkim dniu pracy, zorganizować spotkanie dla sąsiadów i przyjaciół albo po prostu przysiąść w cieniu roślin w upalne dni. Ogród stanie się także największą ozdobą Twojego domu. Przykuje uwagę gości i domowników, przesłaniając niedoskonałości krajobrazu. Możesz też zasadzić w nim warzywa i wykorzystać je do przyrządzania pełnowartościowych posiłków dla całej rodziny. Zalet ogrodu jest wiele, więc po prostu sprawdź jak go zaprojektować.

Od czego zacząć?

Na początku musisz zgromadzić odpowiednie akcesoria. Zapewne część z nich masz już w swoim arsenale sprzętów i narzędzi, ale kilka trzeba będzie jeszcze dokupić. Co się przyda? Warto posiadać: wertykulator, kultywator, lekką taczkę z tworzywa sztucznego na liście i gałęzie, kompostownik, sekator, dmuchawę do liści, myjkę ciśnieniową, podkaszarkę, opielacz, siewnik i kosiarkę. Oprócz tego, trzeba pamiętać o zakupie drobnych akcesoriów: podkładek pod kolana, agrotkaniny i wytrzymałego sznurka rolniczego.

Jak stworzyć projekt ogrodu?

Oczywiście możesz zasadzić kilka roślin na chybił trafił, ale na pewno taki system działania, a raczej zupełny brak systemu, nie zapewni oczekiwanych efektów. O wiele lepszy rezultat osiągniesz, jeśli przed sadzeniem warzyw, kwiatów i drzewek, sporządzisz szczegółowy plan nasadzeń. W tym celu, przygotuj szkic terenu na papierze milimetrowym. Zaznacz strony świata, stanowiska dobrze, średnio i mało nasłonecznione, a także wysokie drzewa czy inne elementy, które ocieniają przestrzeń. W ten sposób dowiesz się gdzie rośliny będą miały najlepsze warunki do wzrostu i ile sadzonek oraz cebulek potrzebujesz.

Jaki styl wybrać?

Trzeba pomyśleć o jeszcze jednej kwestii – o stylu ogrodu. Możliwości jest wiele. Jeśli dom sam w sobie jest okazały, możesz postawić na styl nowoczesny, czyli minimalistyczny. Jeżeli zależy Ci na pośrednim efekcie, wybierz styl skandynawski będący połączeniem stylów naturalnego i nowoczesnego. Jego zaletą jest prostota i dobór roślin, które nie wymagają skomplikowanej pielęgnacji. Jeżeli Twój dom ma już kilkadziesiąt lat, warto pomyśleć o stylu angielskim lub rustykalnym. W ten sposób ogród będzie stanowił przedłużenie budynku, idealnie z nim harmonizując. Zarówno styl angielski, jak i rustykalny charakteryzują się dużą swobodą, wielopiętrowością i wielobarwnością, z tym, że w rustykalnym występują zazwyczaj rodzime rośliny i akceptowany jest w nim umiarkowany nieład przywodzący na myśl piękno dzikiej natury. Nieodzowne będą w tym przypadku takie dekoracje jak: wiklinowe koszyki czy kamienie.

Jakie rośliny zasadzić?

Przy wyborze roślin trzeba pamiętać o ich dopasowaniu do stylu ogrodu, ale przede wszystkim o ich wymaganiach. Jedne gatunki, takie jak: lilie, jeżówki czy żurawki, wymagają niewielkiego zainteresowania, z kolei piwonie, dalie czy nasturcje są nieco trudniejsze w uprawie. Podczas zakupów posłuż się sporządzonym wcześniej planem. Jakich stanowisk jest w Twoim ogrodzie więcej: dobrze nasłonecznionych czy zacienionych? Ziemia jest żyzna czy piaszczysta? Te kryteria są bardzo ważne. Pamiętaj, że nie warto przesadzać z ilością gatunków. Jeśli obok siebie znajdzie się kilkadziesiąt różnych kwiatów, wprowadzimy wrażenie całkowitego chaosu. Trzeba pamiętać też o zachowywaniu odpowiednich odstępów, ponieważ za kilka lat rośliny mogą znacznie się rozrosnąć.

Gdzie kupić sadzonki i cebulki?

Sadzonki roślin można kupić w stacjonarnych sklepach ogrodniczych albo przez Internet. W tym drugim przypadku warto jednak uważnie sprawdzić wiarygodność sklepu przed złożeniem zamówienia. Przejrzyj opinie innych klientów i dokładnie przeczytaj opis dotyczący pakowania oraz transportu roślin. Jeżeli z opisu oraz komentarzy wynika, że pracownicy sklepu dokładają wszelkich starań, żeby rośliny dotarły w całości i stosują odpowiednie akcesoria zabezpieczające, możesz dokonać zakupu.