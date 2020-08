Identyfikacja zagrożeń fitosanitarnych – omacnica prosowianka oraz mszyce zbożowe na polach kukurydzy

Przeprowadzono lustrację skuteczności działania OstriniaSTOP oraz innych środków (w tym insektycydów). Na zdjęciach znajduje się efekt lustracji kukurydzy cukrowej z okolic Tczewa. Pierwsze objawy żerowania omacnicy prosowianki należy szukać na kwiatach męskich, w postaci odchodów (niekiedy zbitych w baryłki) wylęgłych gąsienic po żerowaniu.

Dalsza migracja żerujących gąsienic omacnicy prosowianki powinna znajdować się w pędzie głównym, gdzie znajdują się większe ilości śladów po gąsienicach, które zatrzymują się na węźle nad liściem przy pędzie głównym. Powyżej znalezionego otworu powinna znajdować się żerująca gąsienica, zdejmując delikatnie nożem kolejne warstwy pędu zostają odsłonięte żerujące gąsienice motyla.

Wykonywane lustracje plantacji kukurydzy w województwie pomorskim wykazały w tym roku dużą skuteczność zabiegów preparatem bakteryjnym OstriniaSTOP. Może być to spowodowane dużą wilgotnością w łanie i dobrym zasiedleniem kolonii bakteryjnych. Kolonie te uniemożliwiają prawidłowy rozwój szkodnika, od składania jaj, po wyląg i żerowanie małych oraz dużych gąsienic. Wystawione pułapki świetlne na terenie całej Polski w dalszym ciągu wyłapują nalatujące szkodliwe motyle i stanowią duże zagrożenie (nie wszystkie motyle w pułapce to omacnica, wiele z nich to chociażby rolnica zbożówka, której w tych dniach przypada wylot).

Zwracamy także uwagę na bardzo duże obłożenie wiech męskich przez mszyce zbożowe, które w takim obłożeniu stanowią większe zagrożenie niż omacnica prosowianka, a następnie w przelotach na oziminy zbóż stają się wektorem wirusa żółtej karłowatości jęczmienia.