Opony rolnicze – jak kupić, przygotować i przechowywać?

Firma Hurtopony lider w sprzedaży opon rolniczych w internecie prezentuje informacje jak kupić opony rolnicze oraz jak przygotować się do sezonu rolniczego.

Opony rolnicze stanowią jeden z segmentów rynku oponiarskiego.

Opony rolnicze – niezbędne są do przeprowadzenia podstawowych prac rolniczych.

Pod wieloma względami różnią się od ogumienia do samochodów osobowych i ciężarowych. Ich cechą wyróżniającą jest to, że dostosowane są do pracy w naprawdę trudnych warunkach. Stoisz przed wyborem opon do pojazdu rolniczego, a może chcesz je przygotować na kolejny sezon? Zastanawiasz się, jak wybrać te najlepsze i zadbać o to, by służyły przez wiele sezonów? W takim razie zapoznaj się z naszym poradnikiem.

Na co zwrócić uwagę kupując opony rolnicze?

Chcąc kupić opony rolnicze trzeba pamiętać o tym, jak różnią się one od ogumienia do samochodów osobowych i ciężarowych. Muszą być one przystosowane do ciężkich warunków pracy, na nierównym oraz często podmokłym terenie.

Dodatkowo trzeba pamiętać o tym, że w przeciwieństwie do ogumienia w pojazdach osobowych i ciężarowych poruszają się one nie po drogach asfaltowych, ale piaszczystych, lasach, polach i łąkach. Muszą więc wyróżniać się dobrą przyczepnością na nierównym i grząskim terenie. Warto zdecydować się na ogumienie z bieżnikiem, który ma zdolność do samoistnego oczyszczania.



Przy wyborze trzeba więc zwrócić uwagę na jakość ogumienia i jego przyczepność. Należy pamiętać, że opony należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta. To więc oznacza, że trzeba je dobrać do modelu pojazdu. Mają one pracować pod dużym obciążeniem, więc wybranie za słabych opon może przekładać się na niższą jakość prac rolnych.

Jak przygotować opony rolnicze do sezonu?

Mając opony rolnicze warto pamiętać o tym, że zima jest najlepszym momentem na to, by zadbać o ich jakość. Jest to czas, kiedy warunki atmosferyczne nie pozwalają na wykonywanie prac rolniczych. Wolny czas można więc wykorzystać na przygotowanie maszyny i jej elementów na kolejny sezon.

Po pierwsze przed schowaniem ogumienia warto zadbać o ich czystość. Konieczne jest usunięcie zabrudzeń oraz dokładne wysuszenie opony. Konieczna jest również optymalizacja oraz wyważenie opon. To aspekt, który będzie miał wpływ na przyczepność ogumienia do podłoża, a także poziom zużycia paliwa.

Jeśli opony są dobrze wyważone względem felg, to zużycie paliwa znacząco się zmniejszy, a parametry pojazdu rolniczego się poprawią. Trzeba również zadbać o to, by w oponach było prawidłowe ciśnienie. Posiada ono duży wpływ na ich zdolność do poruszania się po grząskim podłożu. Dbając w ten sposób o ogumienie można mieć pewność, że będzie prawidłowo przygotowane na nowy sezon i doskonale radzić sobie w warunkach, do których jest stworzone. Jeżeli jesteście zainteresowani ofertą na opony rolnicze zapraszamy do zakupu na stronie www.hurtopony.pl

W jaki sposób przechowywać opony rolnicze?

Jednym z ważnych aspektów, o których warto pamiętać jest sposób przechowywania opon. Ważne jest to, by ogumienie było chronione przed wysokimi i niskimi temperaturami. Najlepiej, by było przechowywane w miejscach zacienionych, dzięki czemu można mieć pewność, że nie będzie narażone na negatywne działanie promieni słonecznych.

Kluczowe jest również przechowywanie ogumienia z dala od chemicznych substancji, takich jak oleje, smary oraz lakiery i rozpuszczalniki. Kontakt tych substancji z gumą, z której stworzone są opony może doprowadzić do ich trwałego uszkodzenia. Lepiej więc od razu ustawić je w suchym miejscu.

Pozycja, w której przechowywane są opony również ma znaczenie. Najlepiej, by były one ustawione w pozycji pionowej, by nie doszło do ich zniekształcenia. Jeśli opony są przechowywane razem z felgami regularnie zmieniaj ich ułożenie.

Zwracając uwagę na wszystkie wyżej wymienione szczegóły można bez trudu kupić wysokiej jakości opony rolnicze, które będą służyć przez wiele sezonów i zadbają o jakość oraz wydajność wszystkich prac rolnych. Dodatkowo możliwe jest ich prawidłowe przygotowanie i przechowywanie, by

dopilnować żeby ich jakość nie zmniejszyła się poza sezonem prac. To wiedza, którą powinien zdobyć każdy właściciel pojazdów rolniczych.