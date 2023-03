Jakie dysze do opryskiwacza są najlepsze na wiatr?

Jaką role odgrywają dobrze dobrane dysze do opryskiwacza?

Oprysk to stały element uprawiania roli, dzięki temu zabiegowi rośliny są chronione przed pasożytami, co pomaga w ich rozwoju. Ten istotny proces, mimo że na pierwszy rzut oka wydaje się prosty, musi zostać przeprowadzony w odpowiedni sposób.

Czynniki atmosferyczne, takie jak wiatr, mogą spowodować nierównomierny oprysk, przez co rośliny nie rozwiną się prawidłowo. Z pomocą przychodzą dysze eżektorowe i antyznoszeniowe, które pomagają zapewnić równomierny oprysk nawet podczas wiatru.

Skuteczność oprysku jest w dużej mierze zależna od dawki nawozu, który zostanie dostarczony do roślin. Zbyt mała dawka może być niewystarczająca, a z kolei zbyt duża ilość może uszkodzić roślinę. Za dawkowanie ilości nawozu odpowiadają dysze do opryskiwaczy . To właśnie od nich zależą parametry takie jak:

wielkość kropli nawozu

ciśnienie

kąt rozpylania nawozu

Skuteczne dobranie dyszy do modelu opryskiwacza, zapewnia równomierny oprysk w prawidłowej ilości. Niektóre z nawozów mogą uszkodzić dysze wykonane z nieodpowiedniego materiału. Warto więc mieć to na uwadze, wybierając materiał, z którego będzie wykonana dysza.

Trwałość elementu jest uzależniona od materiału, z którego została wykonana, najlepiej sprawdzają się dysze ze stali nierdzewnej. Na rynku dostępne są też inne materiały takie jak ceramika, plastik czy mosiądz, ale są one znacznie mniej trwałe.

Czym są dysze antyznoszeniowe i eżektorowe?

Na skuteczność oprysku duży wpływ ma wiatr, który może spowodować nierównomierne rozprowadzenie go po roślinach. Jest to problem, który można rozwiązać za pomocą specjalnych dyszy antyznoszeniowych i eżektorowych.

Dysze antyznoszeniowe dzięki swojej konstrukcji uniemożliwiają zniesienie kropli nawozu przez wiatr, co sprawia, że uprawy są równomiernie opryskane.

Jednak w momencie, kiedy warunki atmosferyczne są wyjątkowo niesprzyjające, najlepszym rozwiązaniem będą dysze eżektorowe. Dzięki swojej konstrukcji ten rodzaj dysz zasysa powietrze przez dodatkowe otwory umieszczone w dyszy, co powoduje, że krople powstałe podczas oprysku są duże i napowietrzone. Rozwiązanie te niesie ze sobą liczne korzyści.

Przez dużą masę krople nie są znoszone nawet przez silny wiatr, a ich napowietrzenie sprawia, że przy uderzeniu o roślinę rozpadają się na mniejsze krople, przez co uzyskujemy lepszy oprysk.

Jak wybrać odpowiednią dyszę do opryskiwacza?

Wybór odpowiedniej dyszy jest kluczowym elementem w przeprowadzeniu całego oprysku. Sama dysza musi być wykonana z najwyższej jakości materiałów i z zachowaniem dbałości o każdy szczegół.

Dodatkowo dysza musi pasować do posiadanego przez nas modelu opryskiwacza. Naprzeciw oczekiwaniom rynkowym wychodzi marka TeeJet, która zajmuje się produkcją najwyższej jakości dyszy do opryskiwaczy. Szczególną uwagę warto zwrócić na modele AIXR i TTI60

C XR o strumieniu płaskim AIXR TeeJet

AIXR to dysza eżektorowa, która zapewnia równomierne opryskiwania upraw nawet przy ekstremalnie niesprzyjających warunkach atmosferycznych. Dysza może zostać wykonana z wysokiej jakości polimeru UHMPE lub ceramiki co zapewnia dużą odporność na uszkodzenia mechaniczne, lub szkodliwą działalność środków chemicznych.

Dysze płaskostrumieniowe TTI60

TTI60 to dysza najnowszej generacji łącząca podwójny strumieni z technologią eżektorową. Dwa płaskie strumienie oprysku zapewniają pełne pokrycie całej uprawy wybranym przez nas środkiem, a zastosowanie technologii eżektorowej zapobiega znoszeniu kropli nawozu przez wiatr. Cała dysza wykonana jest z najwyższej klasy acetalu, który zapewnia dużą odporność na uszkodzenia.

Dysze Turbo Teejet

Reprezentantem tej grup dysz jest dysza TTJ60, która działa w technologii przeciwwietrznej (eżektorowej), ale bez wykorzystania powietrza. Krople nie są napowietrzane w związku z tym nie są duże tylko małe i średnie, tym samym nie rozpadają się na mniejsze jak w eżektorze. Skuteczność oprysku jest dużo lepsza. Jest to w tej chwili najlepsza dostępna na rynku dysza i najbardziej uniwersalna. Dysze Turbo zostały opatentowane przez Teejet. Dysze z serii Turbo, a w szczególności TTJ60 są bardziej skuteczne niż dysze eżektorowe, dobrze spisujące się na wietrze. Skuteczność jest bardzo wysoka szczególnie w oprysku fungicydów.

Podsumowanie

Dysze są jednym z najważniejszych elementów opryskiwaczy. Dzięki zastosowaniu odpowiednich dyszy możemy mieć pewność, że cała uprawa zostanie prawidłowo pokryta nawozem. Używając dysz eżektorowych i antyznoszeniowych zapobiegamy znoszeniu kropel nawozu przez wiatr, co powoduje równomierne pokrycie nawozem całej powierzchni uprawy, nawet jeśli oprysk jest wykonywany przy niekorzystnej pogodzie. Wybierając dysze, warto rozważy ofertę marki TeeJet, która oferuje dużą ilość dyszy i akcesoriów do opryskiwaczy.

