Orzechy i nasiona, które warto włączyć do swojej diety

Orzechy i nasiona to niezbędny składnik zdrowej, zbilansowanej diety – są sycące i dostarczają dużo życiodajnej energii, a także zawierają w sobie tłuszcze roślinne i witaminy z grupy B. Regularne spożywanie nasion i orzechów może obniżyć poziom cholesterolu, a ponadto poprawić kondycję układu nerwowego i mózgu. W jadalnych nasionach znajdziemy od 30 – 45% tłuszczu, przede wszystkim w formie zdrowych nienasyconych kwasów tłuszczowych. Nasiona zawierają także wszystkie aminokwasy z wyjątkiem aminokwasu lizyny.

Orzechy z kolei mają wysoką wartość energetyczną, wyższą niż większość owoców. W orzechach znajdziemy także duże ilości białka, nawet 26g na 100g produktu. To więcej niż mięsa i ryby, dodatkowo białko roślinne jest lekkostrawne.

Nasiona jadalne – rodzaje

Nasiona jadalne są wykorzystywane do produkcji olejów, lub dodatek do potraw i produktów spożywczych. Znajdziemy je np. w batonach, gotowych mieszankach musli czy pieczywie. Nasiona są bardzo sycące, 100 gram dostarcza organizmowi od 400 do 550 kcal. Zaliczamy do nich:

Siemię lniane – pobudza trawienie i pomaga regulować poziom cholesterolu w organizmie. Można je spożywać sproszkowane z wodą. Dużą popularnością cieszy się także olej z siemienia lnianego, który jest pozyskiwany metodą tłoczenia na zimno.

Nasiona maku – są pozyskiwane z maku lekarskiego. Mają barwę od niebieskiej do prawie białej, w zależności od odmiany. Kiedyś Polska była jednym z czołowych producentów mak lekarskiego, jednak uprawy zostały w większości zlikwidowane i produkt jest sprowadzany z Czech. Nasiona maku można przerobić na masę makową, która jest głównym składnikiem np. makowca.

Nasiona sezamu – uwielbiane za swój specyficzny smak i aromat. Sezam nie występuje dziko w przyrodzie, jest uprawiany w hodowlach na całym świecie. Głównym składnikiem nasion są tłuszcze, które są przerabiane na olej sezamowy.

Nasiona słonecznika – to owoce słonecznika. Sprawdzą się jako dodatek do niemal wszystkich potraw, a nawet jako przekąska.

Orzechy – rodzaje

Orzechy posiadają zadziwiająco wysoką wartość energetyczną, 100 gram produktu może nam dostarczyć nawet 700 kcal! Pomimo tego orzechy są bardzo zdrowe – podobnie jak nasiona dostarczają nienasyconych kwasów tłuszczowych i białka. Wyróżniamy:

Orzeszki ziemne – zwane także arachidowymi, to właśnie w nich znajdziemy najwięcej białka roślinnego.

Orzechy laskowe – zawierają najwięcej witaminy E spośród wszystkich orzechów.

Migdały – to orzechy z najwyższą zawartością błonnika (nie licząc orzechów kokosowych), są uważane za bardzo szlachetne.

Pistacje – spośród wszystkich orzechów zawierają najwięcej beta-karotenu i żelaza, a znajdziemy w nich również dużą ilością potasu oraz witamin B1 i B6.