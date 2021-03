Mało kto wie, jednak to przepisy określają, w jaki sposób należy przechowywać wszelkiego rodzaju paliwa. Mówi o tym rozporządzenie wydane przez ministra spraw wewnętrznych i administracji odnoszące się do ochrony przeciwpożarowej budynków. Co warto wiedzieć na ten temat? Jakie są podstawowe zasady przechowywania paliwa? Jak wygląda przechowywanie oleju napędowego w garażu? Przekonajmy się!

Paliwo – zasady przechowywania

Zbiornik przeznaczony do magazynowania płynnych paliw, a także oleju napędowego na własne potrzeby użytkownika, musi znajdować się w określonym miejscu. Tym samym należy kontrolować jego położenie w stosunku do innych obiektów.

Zasady umiejscowienia zbiornika z paliwem:

pojemnik nie może zostać zamontowany bliżej niż 10 metrów zarówno od budynków mieszkalnych, jak i użyteczności publicznej;

pojemnik musi zostać postawiony w odległości większej niż 5 metrów od granicy sąsiedniej działki i pozostałych obiektów budowlanych;

zbiornik musi się znajdować od 3 do 15 metrów od linii energetycznej. Konkretna odległość zależna jest od napięcia znamionowego.

Jakie warunki musi spełniać działka, aby nadawała się do posadowienia zbiornika na paliwo?

Oczywiste jest to, że nie wszystkie działki nadają się do omawianego celu. Najważniejsza jest to, aby podłoże pod zbiornik było płaskie, równe, stabilne i wykonane z niepalnego materiału. Grubość podstawy nie może być mniejsza niż 5 centymetrów, a jej szerokość i długość powinna być o 30 centymetrów lub więcej dłuższa i szersza niż sam sprzęt. Nie możemy także nie wspomnieć o tym, że konieczność ustalania stref zagrożenia wybuchem, nie pozwoli nam na instalację zbiornika. Ostatnim warunkiem jest ograniczenie czynników roboczych, jakie dostają się do otoczenia w czasie napełniania do zupełnego minimum. W związku z tym połączenie zbiornika z cysterną w czasie tankowania musi być zupełnie szczelne.

Jak wygląda magazynowanie paliwa w garażu?

W przypadku, gdy mamy do czynienia z mniejszymi ilościami paliwa, będziemy mogli sobie pozwolić na ich przechowywanie w pełni zamkniętych pomieszczeniach. Garaże, a także wszystkie pozostałe wnętrza dzielone są na większe niż 100 m2 i mniejsze. Przepisy jasno mówią, że wszystkie paliwa, których temperatura zapłonu przekracza 100°C (benzyna oraz olej napędowy), mogą być przechowywane w garażach większych niż 100 m2. Jedynym warunkiem takiego działania jest składowanie paliwa w jednostkowych opakowaniach, jakie są wykorzystywane w handlu detalicznym. Zbiorniki tego typu możemy obejrzeć na eco-market.pl . Z kolei, kiedy mamy do czynienia z wolno stojącymi garażami wykonanymi z niepalnych materiałów, będziemy mieli prawo przechowywać w nich nie więcej niż 200 litrów oleju napędowego. Z kolei w pozostałych garażach maksymalną ilością będzie zaledwie 60 litrów paliwa.

Magazynowanie dużych ilości paliwa – co warto wiedzieć?

Jeśli chcemy w pełnie bezpiecznie oraz legalnie przechowywać duże ilości paliwa, będziemy musieli zaopatrzyć się w tak zwany zbiornik dwupłaszczyznowy. Rozwiązania tego typu, jak sama nazwa wskazuje, produkowane są z dwóch warstw, które wykonane są z tworzywa sztucznego lub też stali. Wewnętrzny zbiornik to miejsce na samo paliwo. Z kolei płaszcz zewnętrzny to swoistego rodzaju zabezpieczenie. Nie możemy nie wspomnieć o tym, że wszystkie zbiorniki, których pojemność przekracza 2500 litrów, będziemy musieli zarejestrować w Urzędzie Dozoru Technicznego. Mniejsze pojemniki objęte są tylko i wyłącznie uproszczoną formą kontroli.