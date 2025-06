Pewny i bezpieczny plon rzepaku. 9 czerwca w Warszawie odbyła się konferencja „Efektywne zarządzanie uprawą rzepaku ozimego: technologie i wyzwania współczesnego rolnictwa”.

Podczas spotkania eksperci, naukowcy i praktycy z branży rolniczej omówili najnowsze osiągnięcia technologiczne oraz wyzwania, przed którymi stoi uprawa rzepaku ozimego w dzisiejszym rolnictwie. Spotkanie zorganizowała firma Bayer. Wysoki, pewny plon oraz bezpieczeństwo upraw dzięki odporności na choroby to kluczowe cechy jej oferty.

Najpopularniejszą odmianą pozostaje niezmiennie DK Excited, która od uzyskania polskiej rejestracji w 2020 roku wykazuje ponadprzeciętne wyniki plonowania niemalże w całej Polsce. Dzięki stabilności plonowania od lat zdobywa rynek, plasując się w czołówce najchętniej kupowanych odmian.

Jest odmianą rekomendowaną do uprawy aż w 14 województwach (LOZ 2025, Coboru). Od ostatniego sezonu dostępna jest w technologii Acceleron® Precision, która łączy w sobie zaprawy Buteo Start i Scenic Gold, wzbogacone o Zinc. Dzięki temu, w połączeniu z jednolitymi i wyrównanymi nasionami Dekalb, zapewnia idealne przygotowanie do siewu precyzyjnego.

Nasiona mają ustandaryzowaną średnicę > 2 mm (2,2–2,4 mm), co doskonale pasuje do precyzyjnych maszyn talerzowych, a także oznacza znacząco lepszą precyzję siewu oraz równomierne rozmieszczenie nasion w rzędzie. Przy takiej wielkości i wyrównaniu nasion rolnik ma pewność, że każde nasiono jest zasysane pojedynczo do jednego otworu.

Zinc to dodatek mikroelementowy do zapraw, zawierający cynk, który jest niezbędny do optymalnego wzrostu i rozwoju roślin rzepaku. Wpływa on bezpośrednio na wigor, wspomaga wczesny rozwój korzeni oraz stymuluje produkcję biomasy. Rośliny zaprawione Zinc produkują więcej auksyn, co sprzyja silniejszemu rozwojowi systemu korzeniowego oraz wzrostowi biomasy nadziemnej.

Widoczna jest poprawa jakości wschodów oraz lepszy dostęp młodych siewek rzepaku do składników pokarmowych i wody w glebie dzięki większej masie korzeniowej. Finalnie prowadzi to do poprawy plonów i ich wysokiej jakości. Produkt został przebadany w warunkach polowych oraz laboratoryjnych z uwzględnieniem czynnika stresu wodnego, co potwierdza jego skuteczność na polach rolników.

W tegorocznej ofercie pojawiły się aż trzy nowości: DK Plener, DK Exagris oraz DK Exarho.

„W firmie Bayer tworzymy rozwiązania, które wspierają rolników w osiąganiu zysków z jednoczesną dbałością o planetę. To nasza wizja rolnictwa regeneratywnego. Nasze odmiany rzepaku zapewniają rolnikom wysokie i zdrowe plony.

Fundamentem sukcesu jest nowoczesna genetyka: to nasza siła, a naszym celem – rentowność upraw.” – powiedział Laercio Bortolini, szef Działu Crop Science w Bayer na Polskę, kraje bałtyckie, Czechy, Słowację oraz Ukrainę.