Składanie deklaracji PIT to obowiązek każdego podatnika, a brak realizacji tej powinności może przysporzyć problemów prawnych i wygenerować kary finansowe.

PIT 2023/2024 – terminy, stawki, ulgi i inne ważne informacje. O czym należy pamiętać podczas przygotowywania rocznych zeznań? Ostateczny termin złożenia dokumentów do urzędu skarbowego to tylko jedna z kwestii, które trzeba mieć na uwadze!

Termin składania PIT-ów za rok 2023

Ustawowy termin składania deklaracji PIT to data, którą powinien zapamiętać każdy podatnik. W końcu przegapienie ostatecznego momentu złożenia druków do urzędu skarbowego może wiązać się z karą w postaci grzywny.

Aby uniknąć takich nieprzyjemności, warto zaznaczyć w kalendarzu datę 30 kwietnia 2024 roku. To właśnie do tego dnia trzeba złożyć większość deklaracji podatkowych. Wyjątkowe pod względem terminu rozliczenia jest tylko zeznanie roczne, które dotyczy karty podatkowej (PIT-16A). Ten wniosek należy złożyć w urzędzie skarbowym do końca lutego.

Jaka jest stawka podatku dochodowego? Wysokość PIT 2023/2024

Stawka podatku dochodowego różni się w zależności od wybranej metody rozliczenia. Ogólna skala podatkowa zakłada stawkę w wysokości 12% (przy zarobkach do 120 000 zł) lub 10 800 zł + 32% nadwyżki od dochodów powyżej 120 000 zł.

Osoby, które rozliczają się z wykorzystaniem podatku liniowego, mogą liczyć na stałą stawkę w wysokości 19% niezależnie od wysokości swoich dochodów. Niezmienna taksa podatkowa obowiązuje także w przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W tym modelu rozliczeń wysokość podatku uzależniona jest od rodzaju rozliczanej działalności gospodarczej.

Stawki ryczałtowe mieszczą się w przedziale od 2 do 17%. Na najniższy podatek mogą liczyć osoby prowadzące detaliczną sprzedaż produktów roślinnych i zwierzęcych z własnej uprawy, hodowli lub chowu. Natomiast najwyższe stawki naliczane są ryczałtowcom, którzy pracują w tzw. wolnych zawodach. Mowa tu, m.in. o:

tłumaczach;

księgowych;

notariuszach;

adwokatach;

agentach ubezpieczeniowych;

radcach prawnych.

Aby poznać dokładne stawki ryczałtu w przypadku innych specjalizacji, warto zajrzeć na stronę Biznes.gov.pl. Jest to witryna, która powstała z inicjatywy Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Można tam znaleźć szczegółowe i przede wszystkim aktualne informacje na temat podatków, a także innych kwestii związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Jak złożyć PIT? – wybór odpowiedniego formularza to podstawa

Informacje na temat stawek PIT oraz terminów składania deklaracji są bardzo ważne. Jednak – jak zauważa autor artykułu ze strony https://www.pit.pl/pit/ – równie istotna jest kwestia samego wyboru odpowiedniego formularza do rozliczenia podatku. Z tego względu warto przypomnieć, które wnioski są dla kogo.

Jedną z najpowszechniejszych deklaracji podatkowych jest PIT-37. Ten formularz powstał z myślą o osobach, które osiągają przychody za pośrednictwem płatników. Z tego względu powinni korzystać z niego:

pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, zlecenie czy dzieło;

emeryci;

renciści;

osoby pobierające świadczenia przedemerytalne lub zasiłki;

stypendyści.

Z deklaracji PIT-37 mogą skorzystać również skazani lub tymczasowo aresztowani, którzy w danym roku podatkowym podejmowali pracę na podstawie umowy aktywizacyjnej.

Wśród popularnych formularzy do rozliczeń z urzędem skarbowym należy wyróżnić także PIT-36 oraz PIT-36L. Obydwa wnioski przeznaczone są dla osób odprowadzających podatki od przychodu uzyskanego bez pośrednictwa płatnika. Mowa tu zatem o przedsiębiorcach, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą pozarolniczą.

Z deklaracji PIT-36 powinni skorzystać biznesmeni rozliczający firmę na ogólnych zasadach. Natomiast PIT-36L znajdzie zastosowanie przy wyborze podatku liniowego.

Warto wspomnieć jeszcze o wniosku PIT-28. Ten formularz jest przeznaczony dla osób, które rozliczają się zgodnie z zasadami ryczałtowymi. Mogą wykorzystać go zarówno przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą, jak i wspólnicy spółek cywilnych czy jawnych. PIT-28 przyda się również ryczałtowcom uzyskującym przychód z tytułu rozliczanej poza działalnością umowy najmu czy dzierżawy.

Sposób rozliczenia a ulgi podatkowe

Warto pamiętać, że wybrany sposób rozliczenia nie wpływa tylko na wysokość podatków czy rodzaj deklaracji, którą trzeba uzupełnić podczas składania rocznego zeznania.

Decyzja o stosowaniu ryczałtu, podatku liniowego lub opłat na zasadach ogólnych oddziałuje również na możliwość korzystania z ulg. Przykładowo ryczałtowcy mają mocno ograniczoną pulę dostępnych odliczeń.

Dlatego przed wyborem konkretnego typu rozliczenia, warto sprawdzić, czy nie wyklucza on ulgi, która jest w stanie stworzyć atrakcyjniejsze warunki do płacenia podatków.

Metody składania deklaracji podatkowych

Każdy rodzaj deklaracji PIT można złożyć w urzędzie skarbowym na kilka sposobów. Tradycyjna metoda zakłada osobistą wizytę w placówce i fizyczne przedłożenie dokumentacji niezbędnej do realizacji rocznego rozliczenia.

Trochę nowocześniejsze rozwiązanie polega na wysyłce deklaracji za pomocą poczty. Natomiast najbardziej postępowy sposób składania PIT-u zakłada wykorzystanie możliwości, jakie oferuje internet.

Obecnie formularz z informacjami na temat podatnika, wysokości odprowadzonych zaliczek czy kwoty przychodu rocznego, da się łatwo wygenerować przy pomocy kreatora online. Tak przygotowaną deklarację można też od razu wysłać i tym samym załatwić całą procedurę rozliczeniową bez wychodzenia z domu.

Jeśli ktoś rozlicza się na podstawie PIT-37, to aktualnie nie musi nawet sam uzupełniać informacji podatkowych oraz generować formularza. Wszystko dlatego, że gotowe wnioski widoczne są w usłudze Twój e-PIT, którą przygotowało Ministerstwo Finansów.

Po zalogowaniu do tego serwisu użytkownik uzyskuje wgląd do dokumentów nadesłanych przez pracodawcę lub zleceniodawcę. Wystarczy wtedy przejrzeć deklarację pod kątem zgodności danych. Jeśli wszystko będzie w porządku, to z poziomu Twojego e-PIT-u można od razu przesłać rozliczenie do urzędu skarbowego.

