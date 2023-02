Jak wykonać PIT 28 online w 2023?

Wiele osób zastanawia się nad tym, czy zdecydować się na rozliczenie PIT-u online, czy zrobić rozliczenie podatkowe w tradycyjny sposób. Jeśli chodzi o deklaracje podatkowe, to jest ich sporo. Inny formularz jest przeznaczony dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, inny dla osób pracujących na etacie. Jeszcze inny dla podatników, którzy osiągają zyski z wynajmu i sprzedaży nieruchomości. Jeśli nie chcesz dalej rozliczać się „w wersji papierowej”, dowiedz się jak rozliczyć PIT online w 2023 przez Internet. Pomoże Ci w tym portal podatkowy.

1. PIT 28 – od kiedy zrobić rozliczenie?

2. Jak rozliczyć PIT online w 2023 przez Internet?

3. Rozliczanie podatku przez Internet czy metodą standardową?

4. Co zrobić, gdy rozliczenie podatkowe zawiera błędy lub jest składane po terminie?

Polacy od dłuższego czasu nie muszą martwić się o rozliczanie niektórych podatków, gdyż robi to za nich Urząd Skarbowy. Chodzi oczywiście o PIT 36, PIT 36L, PIT 37 i PIT 38. W systemie Twój e-PIT można sprawdzić, jak wygląda wstępne rozliczenie. Jest ono tworzone na podstawie PIT -u z zakładu pracy lub z ZUS. Dane w wypełnionym przez fiskusa formularzu nie zawsze muszą być kompletne. Może brakować na przykład informacji o przychodach uzyskanych w ramach nierejestrowanej działalności gospodarczej. Urząd Skarbowy nie uwzględni też żadnych ulg i nie wskaże za podatnika organizacji pozarządowej, której można przekazać 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych. PIT rozliczenie 2022 można zatwierdzić, skorygować lub odrzucić. Jeżeli nie akceptujesz tego sposobu rozliczenia, rozlicz PIT 2022 samodzielnie.

Rozliczenie PIT 2022 od kiedy?

W pierwszej kolejności najważniejsze jest rozliczenie PIT 11 2022 – tego typu deklaracje muszą przekazać do Urzędu Skarbowego przedsiębiorcy zatrudniający pracowników na umowach o pracę lub na umowach cywilnoprawnych. Dla emerytów i rencistów muszą być to deklaracje z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Osoby, które rozliczają się, korzystając z formularzy papierowych, mogą wypełnić odpowiedni PIT bezpośrednio po otrzymaniu dokumentów rozliczeniowych z miejsca pracy. Muszą mieć jednak pewność, że o niczym nie zapomnieli — chodzi w tym przypadku nawet o niewielkie zlecenia. Osoby, które czekają na deklaracje wygenerowane przez Urząd Skarbowy w systemie Twój e-PIT, mogą się w nim logować od 15 lutego 2023 roku celem sprawdzenia, jak prezentuje się ich deklaracja podatkowa. Jeśli chodzi o deklarację PIT opracowaną przez urząd skarbowy, to nie ma żadnego problemu z jej edycją. Nie wszyscy jednak są w stanie dobrze sobie radzić z tym systemem. Można rozliczyć się w dużo prostszy i zdecydowanie bardziej intuicyjny sposób. Zatem odpowiedź na pytanie, od kiedy można rozliczyć PIT, wskazuje na datę 15/02/2023, nie później niż do 2 maja 2023 roku.

Jak rozliczyć PIT online w 2023 przez Internet?

Najpierw pracodawca musi rozliczyć PIT 11. Do dokonania rozliczenia swojego podatku dochodowego warto wybrać specjalistyczne oprogramowanie dostępne przez Internet (ale nie PIT gov). Chodzi o to, że taki program pomaga podatnikom w wypełnianiu deklaracji podatkowej na każdym kroku. Prawdopodobieństwo wybrania niewłaściwego formularza i wprowadzenia niekompletnych danych jest znikome, gdyż program wyłapie błędy jeszcze przed wysłaniem deklaracji. Prawidłowo wypełniona deklaracja podatkowa może oznaczać sprawny zwrot nadpłaty podatku dochodowego. Korekty natomiast mogą wydłużać czas oczekiwania na zwrot. W sytuacji, gdy trzeba będzie zapłacić podatek, lepiej jest to zrobić od razy. Zwłoka może powodować, że potrzebny będzie kalkulator odsetek podatkowych.

Rozliczanie podatku przez Internet czy metodą standardową?

Wielu podatników chce wiedzieć, jak rozliczyć PIT przez profil zaufany i jak bezstresowo wykonać rozliczenie PIT 2022 online. Nadal sporo osób obawia się samodzielnego działania w tym zakresie, gdyż obawia się pomyłek, a co za tym idzie — kar nakładanych przez Urząd Skarbowych. W przypadkach takich jak PIT36 – rozliczenie nie jest skomplikowane i nie wymaga usług zewnętrznych, jeśli robi się je z użyciem dobrym programów dostępnych przez Internet, które są dostosowane pod ostatnie zmiany podatkowe (czyli Polski Ład). Natomiast rozliczenie PIT37 metodą standardową, czyli na formularzu papierowym, nie będzie zawierać podpowiedzi. Oczywiście jest załączona instrukcja, ale nie każdy podatnik musi znać się dobrze na podatkach, przez co jej czytanie wiele nie zmieni. Jeśli chodzi o to, czy PIT 37 trzeba rozliczać we własnym zakresie, to zależy to na przykład od należnych ulg. Przy okazji można zobaczyć, jak prezentuje się kalkulator wynagrodzeń 2023. Osoby, których dotyczy zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych, mogą sprawdzić, jak rozliczyć PIT-28 online przykład.

Co zrobić, gdy rozliczenie podatkowe zawiera błędy lub jest składane po terminie?

W relacjach z fiskusem warto pilnować ustalonych terminów. Jeżeli podatnik z jakiegokolwiek powodu nie wywiąże się z terminu, powinien jak najszybciej złożyć deklarację oraz czynny żal. Ten mechanizm ratuje podatnika przed przykrymi konsekwencjami ze strony Urzędu Skarbowego. Można podać przyczynę — nie jest to konieczne, ale może być mile widziane. Jeśli podatnik zauważy, że deklaracja zawiera błąd, musi złożyć korektę. Do tego dokumentu warto załączyć wyjaśnienie. Podatnik, który sam wychwyci pomyłkę i ją skoryguje, nie musi denerwować się, że dostanie jakąkolwiek karę.