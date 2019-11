Plony kukurydzy – bardzo zróżnicowane

W tym roku plony kukurydzy są bardzo zróżnicowane.

Na niektórych glebach są słabe, na innych, nawet po sąsiedzku, bardzo udane. Niektóre rośliny mają aż 3 metry wysokości, ale są takie które wyrosły zaledwie na metr. Uprawiane w tej samej technologii, ale na różnych rodzajach gleb. Na dobrej ziemi kolby są wykształcone, na słabych występuje głownia. W tym roku brakowało wody w momencie zapytania, stąd plon jest niższy, od 6 do 8 ton. W zależności od działki, rolnik zbiera od 7 do 12 t/ha.

Kukurydzę ścina się mokrą ok. 35%, trzeba ją więc dosuszyć. Rolnicy twierdzą, że wilgotność ziarna poprawiła się w stosunku do poprzednich miesięcy. Ziarno ma teraz ok. 25% wilgotności.

Nie tylko pogoda, jakość gleby czy zabiegi agrotechniczne wpływają na zbiory. Kukurydza to przysmak dzików, szczególnie teraz gdy zbliża się zima.

W tym roku są bardzo duże szkody, większe niż 2 lata temu. Zbiory kukurydzy na ziarno powoli dobiegają końca. Jeszcze kilka tygodni i kombajny zjadą z pól.

Opracowała: Danuta Niedźwiecka

Foto: Danuta Niedźwiecka

Źródło: AGROBIZNES