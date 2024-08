Pług obrotowy – jak wybrać odpowiedni pług dla Twojej farmy?

Artykuł sponsorowany

Pług obracalny to jedna z podstawowych maszyn wykorzystywanych w gospodarstwie rolnym. Jaki pług obrotowy kupić i na co zwrócić szczególną uwagę podczas poszukiwań?

Pług obrotowy – czym właściwie jest?

Pług obrotowy, nazywany również pługiem obracalnym, to jedna z maszyn niezbędnych w gospodarstwie. Jego wyróżnikiem jest specjalny mechanizm, który umożliwia automatyczne obracanie się na końcu pola, a tym samym – zwiększa efektywność oraz wydajność orki. Pług obracalny składa się z ramy, do której przytwierdzone są:

korpusy pozwalające na odkładanie gleby na lewo i na prawo;

głowica z mechanizmem obracającym ramę o 180 stopni.

Co brać pod uwagę przy wyborze pługa obrotowego?

Na ostateczny wybór pługa obrotowego ma wpływ kilka czynników – związanych zarówno z rodzajem gleby czy powierzchnią pola, jak i z liczbą skib czy marką maszyny.

Wielkość gospodarstwa i nachylenie terenu

Jednym z podstawowych czynników, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze pługa obrotowego, jest powierzchnia pola, na którym wykonywane są prace, a tym samym także liczba skib maszyny. Pługi obracalne dzielą się na modele jedno-, dwu-, trzy-, cztero- i pięcioskibowe, a nawet większe. W przypadku gospodarstw mniejszych niż 10 ha z powodzeniem zdają egzamin modele dwuskibowe. Większe pługi z pięcioma skibami są z kolei przeznaczone do pracy na polach o bardzo dużej powierzchni. Przy wyborze konkretnego urządzenia nie bez znaczenia jest również nachylenie terenu.

Typ gleby na farmie

To, czy gleba jest lekka, czy może wyróżnia się większą masą organiczną, również ma wpływ na rodzaj używanego pługa. Na lżejszych glebach bardzo dobrze sprawdzają się modele dwuskibowe, jednak w przypadku bardziej wymagających warunków warto zastanowić się nad maszyną o większej liczbie skib – np. trzech lub czterech. Ciężkie w uprawie, zwięzłe gleby, wymagają z kolei użycia pięcioskibowych pługów obracalnych.

Opcje regulacji

Wybierając pług obrotowy na swoją farmę, warto zwrócić uwagę także na opcje regulacji, jakie maszyna oferuje użytkownikowi. Możliwość ustawienia szerokości skib czy kąta natarcia pozwala lepiej dopasować pług do indywidualnych potrzeb i znacząco ułatwia pracę.

Wytrzymałość i odporność na zużycie

Niezwykle istotna jest również trwałość pługa oraz jego odporność na zużycie. Warto zatem zwracać uwagę na rozwiązania pochodzące od sprawdzonych producentów. W serwisie Mascus największym zainteresowaniem cieszą się używane pługi obrotowe takich marek jak Kverneland, Lemken czy Kuhn. Oprócz wytrzymałości i odporności maszyny liczy się ponadto bezpieczeństwo – warto zatem zwrócić uwagę na zastosowane systemy awaryjne czy zabezpieczenia przeciążeniowe.

Dostępność i cena części zamiennych

Duże znaczenie w kwestii wyboru pługa obrotowego ma także dostępność i koszt części zamiennych. Nie bez powodu wiele osób decyduje się na maszyny z rynku wtórnego – szczególnie na popularne modele w wersji używanej, do których w razie awarii lub usterki z łatwością można dokupić elementy zamienne.

Używany sprzęt spełnia swoją funkcję tak samo jak ten z rynku pierwotnego – a dodatkowo zapewnia dużą oszczędność. Popularnością cieszy się m.in. pług obrotowy Kverneland 3300 S, model Kverneland ES85 czy pług Lemken EuroDiamant 10.

Jaki pług obrotowy do ciągnika rolniczego?

Pług obrotowy powinien być odpowiednio dopasowany także do samego ciągnika rolniczego. Należy pamiętać o tym, że regulacja ustawień jest konieczna zarówno w jednej, jak i w drugiej maszynie. Szczególną uwagę należy w tym przypadku zwrócić m.in. na rozstaw kół między tylną a przednią osią ciągnika. Powinien on stanowić trzykrotność ustawienia korpusu. Co więcej, ciśnienie w gumach dla obydwu stron ciągnika musi być rozłożone równomiernie. W ciągniku trzeba ustawić także:

wieszaki tylne typu TUZ;

głębokość, na jakiej ma pracować pług;

słupnicę;

szerokość pracy pierwszego korpusu.

Istotne jest również, aby zadbać o swobodny ruch pługa obrotowego w pierwszej pionowej płaszczyźnie.

Dobierając pług do ciągnika, warto zwrócić uwagę na dopasowanie do udźwigu podnośnika hydraulicznego czy samej mocy ciągnika, czyli liczby jego koni mechanicznych.

