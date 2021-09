Podstawowe wyposażenie każdego rolnika

Bez niezbędnego wyposażenia zarówno duże, jak i małe gospodarstwo na tym traci. Musisz dobierać sprzęt w zależności od potrzeb – wbrew pozorom nawet zakup kombajnu zbożowego nie będzie tak ważny, jak wybór ciągnika. Jakie maszyny są niezbędne dla gospodarza? Które z nich będą obowiązkowe w małym gospodarstwie? O czym należy pamiętać podczas konserwacji? Zapraszamy do lektury!

Maszyny i sprzęt dla niewielkiego gospodarstwa

Nawet małe gospodarstwa mogą przynosić duże zyski. Przekonał się o tym niejeden rolnik! Nie jest to zasługa jedynie bogatych w minerały gruntów – maszyny również muszą spełniać swoje zadanie bez zająknięcia. Jedną z wielofunkcyjnych machin jest ciągnik, który pozwoli Ci na realizację wielu niezbędnych prac rolniczych.

Jedną z jego wielu zalet jest to, że do ciągnika można podłączyć dużo dodatkowych urządzeń, do których zaliczają się:

snopowiązałki, przyczepy, pługi, siewniki, opryskiwacz i wiele więcej!

Wyżej wymieniony sprzęt jest różnej wielkości i masy. Niejednokrotnie silnik zmuszany jest do pracy na skraju możliwości. Wybierając ciągnik, zwróć uwagę przede wszystkim na moc jednostki napędowej. Jasne jest to, że im mniejsze gospodarstwo, tym mniej mocy będziesz potrzebować. Pamiętaj jednak, abyś wziął pod uwagę z jakimi maszynami rzeczywiście będzie współpracował Twój ciągnik – maszyny uprawne potrzebują zdecydowanie więcej mocy niż wozy paszowe i siewniki.

A co z np. kombajnem? Według wielu ekspertów rolnicy wolą wypożyczyć kombajn od sąsiedniego gospodarstwa lub zewnętrznej firmy. Robią tak głównie właściciele niewielkich gruntów, ponieważ własny kombajn naraża rolników na dodatkowe koszta związane z utrzymaniem. Na dodatek ten rodzaj maszyny nie może pracować wtedy, kiedy wszechobecne są negatywne warunki pogodowe – jest to dla pomniejszych rolników po prostu nieopłacalne.

Jak dbać o osprzęt?

Ciągnik to absolutna podstawa, więc warto poświęcić mu najwięcej uwagi. Ten rodzaj sprzętu narażony jest na ogromny wysiłek, zwłaszcza w okresie sezonowym. Aby maszyna nigdy Cię nie zawiodła, największe znaczenie będzie miała odpowiednia konserwacja i wybór nowych części.

Poprosiliśmy o wypowiedź specjalistę od maszyn rolniczych ze sklepu Agro-Filtry.

O czym powinien pamiętać każdy rolnik? Przede wszystkim o tym, aby czytać uważnie zalecenia producenta. To właśnie w takich instrukcjach, można znaleźć najwięcej informacji, na co szczególnie narażona jest maszyna oraz jakie części zamienne są do niej dedykowane. Komponenty dostępne obecnie na rynku są w odpowiednich cenach, więc zarówno właściciel dużych, jak i małych gospodarstw znajdzie coś dla siebie.

Mowa tutaj np. o filtrach, bez których maszyna po prostu nie może istnieć. Pamiętajmy o tym, aby wymieniać je chociaż raz do roku. Warto też w okresie zimowym odpalić co jakiś czas maszynę, aby rozgrzać silnik!

Właściwa konserwacja maszyn i pojazdów rolniczych pozwoli na uniknięcie wszelkiego rodzaju awarii. Niezbędne jest właściwe obchodzenie się ze sprzętem – tylko w ten sposób unikniesz kosztownych napraw w przyszłości. Mamy nadzieję, że ten artykuł przekazał Ci wszystkie niezbędne informacje!