Jakie poidła dla kur najlepiej wybrać? – wszystko, co musisz wiedzieć

Każdy hodowca – profesjonalista czy amator – wie, że kury potrzebują stałego dostępu do czystej wody. Jeśli masz niewielki, zagrodowy kurnik z tylko kilkoma sztukami drobiu, mogłeś zacząć od wlewania jej do zwykłych misek, ale to rozwiązanie szybko okazuje się niepraktyczne. Szybki ubytek płynu i jego zanieczyszczanie przez nioski i kurczaki sprawia, że taką miskę należy czyścić i uzupełniać świeżą wodą nawet kilka razy dziennie. Poidła dla kur szybko stają się więc koniecznością. Jest to jednak kategoria bardzo różnorodna. Zupełnie inny system powinien wybrać początkujący hodowca-amator, a inny właściciel dużej fermy. Jakie poidła dla kur wybrać?

Jak wybrać poidło dla kur

Wybór poideł dla kur musisz dostosować do wielkości stada i wieku drobiu. Zaawansowany system kropelkowy, choć znacznie ułatwia pracę w kurniku, mija się z celem, gdy stado jest niewielkie. To drogie rozwiązanie, a jego montaż wymaga czasu. Z kolei poidła odwracalne, choć są korzystne cenowo, wciąż wymagają ręcznego napełniania mycia i dezynfekcji. Nieco mniej wysiłku jest z poidłami zbiornikowymi z syfonem, dzięki któremu można je uzupełniać od góry. Często wyposażone są one w nóżki, które utrudniają przedostanie się do miseczki zanieczyszczeń. Nie należy ich jednak montować, jeśli używa się ich do pojenia pisklaków.

Najważniejsze by każdy ptak miał stały dostęp do czystej wody i przede wszystkim pod tym kątem należy rozpatrywać wybór poidła dla kur. Dlatego, nawet jeśli masz małą hodowlę, warto rozważyć zakup automatycznego systemu, o ile nie jesteś w stanie wygospodarować czasu na mycie i uzupełnianie wody w poidłach zbiornikowych. Z drugiej strony, jeśli możesz poświęcić kurnikowi więcej pracy, możesz skusić się na tańsze rozwiązanie, nawet przy większym stadku.

Poidła dla kur odwracalne

Poidła dla kur niosek odwracalne uzupełnia się od dołu, a następnie zakręca korkiem. Napełnianie ułatwiają nóżki, dzięki którym można postawić zbiornik do góry dnem. Do miseczki spływa woda za sprawą różnicy ciśnień. Płyn zatem się nie wylewa, a takie poidła można podwiesić za rączkę i w ten sposób ograniczyć jego zanieczyszczenie. Przezroczysty zbiornik pozwala na kontrolowanie poziomu wody.

Poidła odwracalne są dostępne w wielu różnych rozmiarach, dzięki czemu można dostosować zakup do wielkości stada i wieku ptaków. Dla piskląt wybiera się małe poidła (np. około litrowe) i stawia się je wprost na podłożu, dzięki czemu młode ptaki mają ułatwiony dostęp do picia. Dla kur niosek możesz zakupić większy model, np. 15 litrowy.

Poidła dla kur zbiornikowe

Poidła zbiornikowe dla kur działają w podobny sposób co odwracalne, ale napełnia się je od góry. Można użyć do tego węża ogrodowego, co znacznie przyspiesza prace. Musisz jednak pamiętać, że je również trzeba myć i dezynfekować przynajmniej dwa razy w tygodniu. Poidła zbiornikowe bywają też nazywane poidłami wiadrowymi. Można je podwiesić albo doposażyć w nóżki, aby uniemożliwić kurom zanieczyszczenia miseczki.

Zarówno zbiornikowe, jak i odwracalne poidła dla kur występują w wielu rozmiarach. Przy ich wyborze pamiętaj, że woda szybko się psuje, zwłaszcza jeśli dostają się do niej zanieczyszczenia. Dlatego nie ma sensu kupować dużego poidła dla małego stada. Stojącą przez dłużej niż dwa dni wodę trzeba będzie zastąpić świeżą. Inaczej stado może szybko zacząć chorować.

Poidła dla kur kropelkowe i dzwonowe

Poidła kropelkowe to najpowszechniej używany system automatycznego zadawania wody kurom. Działa hydraulicznie na zasadzie wody utrzymywanej pod niskim ciśnieniem w rurze za pomocą reduktora ciśnienia. Woda jest zadawana za pomocą niplów, z których na raz wypływa tylko jedna kropelka wody. System uzupełniają miseczki okapowe, które zbierają nadmiar wody. Kury mogą pić bezpośrednio z nipla lub z miseczki. W ten sposób pojenie jest wyjątkowo higieniczne i ekonomiczne.

Można powiedzieć, że połączeniem pojenia zbiornikowego i automatycznego są poidła dla kur niosek i innych ptaków zwane dzwonami. Woda przekazywana jest do nich z sieci, ale choć na pierwszy rzut oka przypominają poidła zbiornikowe, to woda nie gromadzi się w środku dzwonu, a spływa do miseczki po jego ściankach. Taki system można używać do efektywnego pojenia brojlerów i pisklaków, ale musisz pamiętać o dostosowaniu go do wieku ptactwa. Mniejszy drób będzie potrzebował dzwonów o niższych ściankach miseczki.

Podsumowanie

Podawanie wody kurom jest możliwe na wiele różnych sposobów. Poidła kropelkowe dla kur niosek to najbardziej efektywne, a w dłuższej perspektywie nawet ekonomiczne rozwiązanie, bo oszczędza czas i wodę. Z kolei w krótszej perspektywie, zwłaszcza dla małych hodowli najlepsze są odwracalne poidła dla kur. Cena tych modeli jest wyjątkowo korzystna, co wyrównuje nakład pracy, który się z nimi wiąże. Najważniejsze, by zdecydować się na sprawdzone poidła dla kur. Sklep, który prowadzą doświadczeni fachowcy, będzie tutaj wyjątkowo pomocny.

Za pomoc w przygotowaniu artykułu dziękujemy specjalistom ze sklepu karma.pl, oferującego szeroki wybór poideł dla kur.