Pokazy Mistrzów Pola 2022 – zapraszamy!

Już 9. września 2022 roku ponownie spotkają się liderzy rynku rolniczego, którzy wybiorą kolejnych Mistrzów Pola.

Pokazy Mistrzów Pola, podczas których będziemy testować maszyny rolnicze w terenie, w tym roku odbędą się w miejscowości Czacz, w województwie wielkopolskim, na polu Partnera Głównego – Poznańskiej Hodowli Roślin.



Organizator – InConventus Group Sp z o.o., przygotował wiele stref, w których w praktyczny sposób zostaną pokazane najbardziej innowacyjne technologie. Zaplanowane są praktyczne demonstracje maszyn rolniczych na powierzchni 42 ha. Prezentowane będą maszyny przeznaczone zarówno dla dużych jak i małych gospodarstw.

Uczestnicy będą mieli możliwość bliżej przyjrzeć się maszynom, porównać je w pracy i oddać swój głos na Mistrza Pola.

Pokazy Mistrzów Pola – zaplanowano aż 7 stref:

I – pługi i agregaty do głębokiej uprawy,

ІІ – siewniki i agregaty do uprawy pasowej,

III – opryskiwacze i rozrzutniki,

IV – brony i kultywatory,

V – kombajny, przystawki, przyczepy przeładunkowe do zboża, ciężarówki do przewozu zboża i mulczery,

VI – hybrydy kukurydzy na ziarno,

VII – powierzchnia wystawiennicza.

Podczas wydarzenia będzie można porozmawiać z osobami z branży z całej Polski, nawiązać nowe kontakty czy wymienić się doświadczeniami.

Pokazy Mistrzów Pola zostały objęte Patronatem Merytorycznym przez Wielkopolską Izbę Rolniczą oraz Wschodnioeuropejski Alians Rolniczy.

Obecnymi partnerami tegorocznej edycji Mistrzów Pola są między innymi:

Partner Główny: Poznańska Hodowla Roślin;

Partnerzy Generalni: Agro-Land, Mzuri, Timac Agro;

Partnerzy Strategiczni: Napena, Agravis Technik Polska, Opall-agri;

… a będzie ich jeszcze więcej! Lista jest wciąż otwarta!

Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń rolniczych, na którym nie może Cię zabraknąć! Sprawdźmy razem maszyny rolnicze w terenie!

Aby wziąć udział w wydarzeniu, należy się zarejestrować i odebrać bilet na stronie internetowej field-champs.com

