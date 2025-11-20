Polska firma BIO-GEN hucznie obchodziła jubileusz 35-lecia

Polska firma BIO-GEN, innowacyjna spółka z branży biotechnologicznej, 18 listopada 2025 r. obchodziła hucznie swoje 35-lecie. Na uroczystość, która odbyła się w hali Atlas Arenie w Łodzi, przybyło ok. 8 tysięcy osób, a wśród nich: klienci, rolnicy, partnerzy, dzieci i młodzież, a także przedstawiciele świata nauki, kultury, sportu, biznesu oraz dziennikarze.

Zaproszonych gości przywitała Prezydent miasta Łodzi, Pani Hanna Zdanowska oraz dowcipny i elokwentny Marcin Procop, który poprowadził całą uroczystość. Zaraz po nich na scenę wkroczył właściciel BIO-GEN, Jarosław Peczka, dzieląc się swoją pasją do rolnictwa. Zapewniał, że zostało ono wyniesione na zupełnie inny, światowy poziom. Współtwórca firmy apelował abyśmy my Polacy byli dumni z naszego rolnictwa (z żywności, naszych zwierząt, maszyn) i wszystkiego co jest z nim związane.

Uczestnikom została przypomniana historia firmy, przedstawione jej plany i ambicje na kolejne lata. Na scenie pojawił się również jeden z głównych inwestorów spółki, Robert Lewandowski, były kapitan reprezentacji Polski w piłce nożnej, co wywołało ogromny entuzjazm, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.

Na uroczystości nie zabrakło Krzysztofa Hołowczyca, bardzo popularnego kierowcy rajdowego. Został on zaproszony ponieważ BIO-GEN jest oficjalnym sponsorem startów w cyklu Pucharu Świata i Rajdzie Dakar. Jest to doskonała reklama i sposób na zwiększenie rozpoznawalności rodzimych produktów biotechnologicznych zarówno w Polsce jak i na świecie.

Wartości które łączą obydwóch tych panów to: pasja, determinacja, zaangażowanie i dążenie do zwycięstwa, do tego aby być najlepszym w swojej dziedzinie. Właściciel firmy to także wyjątkowy filantrop, dlatego na scenie zagościł również Jurek Owsiak z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Swoją pasją do wsi, rolnictwa i motoryzacji podzielił się również znakomity aktor, Michał Żebrowski, a całość uświetnił koncert utalentowanego, „małomiasteczkowego” artysty, Dawida Podsiadło.

Niemałą atrakcją było również zaprezentowanie „na żywo” samochodu sportowego Ferrari 296 GTS jako głównej nagrody w loterii. Została ona zorganizowana właśnie z okazji tego wyjątkowego Jubileuszu.

To bardzo nowoczesne auto posiada napęd hybrydowy plug-in. Jest to połączenie silnika spalinowego z elektrycznym, a moc obydwu tych silników wynosi razem 830 KM. Aby wziąć udział w konkursie należy zakupić konkretne produkty, takie jak: AzoPower czy Rewital PRO. Oficjalne losowanie rzeczonej nagrody odbędzie się w siedzibie spółki 13-go lutego 2026 roku.

Wracając do firmy, która była głównym bohaterem tego spotkania, warto wspomnieć, iż zaczynała ona działać lokalnie i bardzo skromnie, w czasach gdy biotechnologia dopiero kiełkowała.

Mimo trudnych czasów, podpatrując mechanizmy jakie rządzą naturą, firma zaczęła prężnie się rozwijać, stawiając na niszowe wówczas produkty biotechnologiczne. Obecnie polska biotechnologia to nie tylko biznes, który prowadzi do realnych zysków, jest to pokazywanie światu standardów w polskim wydaniu.

Polska firma BIO-GEN to nie jest bezduszna korporacja tylko rodzinna, przyjazna firma, a jej właściciel Pan Jarosław Peczka, co wielokrotnie podkreślał, bardzo wiele zawdzięcza swojemu zespołowi, wspólnikom i partnerom, do których należy m.in. dystrybutorzy produktów BIO-LIDER oraz PROCAM.

35 lat to czas, w którym BIO – GEN nieustannie łączy naukę z naturą, innowację z odpowiedzialnością, a pasję z konsekwencją w działaniu. To historia ludzi, którzy uwierzyli, że biotechnologia może zmieniać świat w sposób naturalny, zrównoważony i etyczny.

