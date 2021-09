Pomagamy wybrać tunele foliowe do ogrodu

Tunele foliowe zyskują coraz większą popularność wśród amatorów własnych upraw. Zapewniają korzystne warunki do rozwoju dla roślin, co znajduje odzwierciedlenie w większych zbiorach o lepszej jakości. Jaki tunel foliowy wybrać i na co zwrócić uwagę przy zakupie? Podpowiadamy!

Zalety tuneli foliowych

Tunele foliowe to doskonałe rozwiązanie ułatwiające uprawę własnych warzyw i owoców, a także kwiatów ozdobnych. Tworzą specyficzny mikroklimat, który jest korzystny dla roślin, czego efektem są zdecydowanie większe i lepszej jakości zbiory. Umożliwiają także uprawę gatunków wymagających i ciepłolubnych, np. papryka, ogórek, pomidor.

Plonowanie roślin uprawianych w tunelach ogrodowych można przyspieszyć nawet o kilka tygodni. Zaś okres wegetacyjny trwa od przełomu lutego i marca aż do początku listopada. Ponadto chronią rośliny przed szkodnikami, zwierzętami oraz niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (przymrozki, wiatr, deszcz, grad).

Tunele foliowe to tańsza alternatywa dla tradycyjnych szklarni. Cechują się funkcjonalnością i mobilnością – łatwo je przestawić w inne miejsce. Dostępne są w różnych rozmiarach, przez co sprawdzą się w każdym ogródku.

Jaki tunel foliowy wybrać? Praktyczne wskazówki

Oferta tuneli foliowych jest szeroka, dlatego przed zakupem warto zwrócić uwagę na kilka aspektów, by wybrać właściwy. Ważna jest odpowiednia wielkość, trwała konstrukcja oraz funkcjonalność.

Tunel foliowy dopasowany do upraw i potrzeb

Wielkość tunelu foliowego powinna być dopasowana do metrażu ogrodu lub tarasu, ale także rodzaju roślin. Mała szklarnia z półkami może być użytkowana nawet na balkonie. To doskonałe miejsce dla posadzonych w donicach pomidorów czy ziół. Jeżeli planujemy wykorzystać tunel do produkcji rozsady lub krótkotrwałej uprawy, także warto wybrać wersję o niewielkich rozmiarach. W takim przypadku sprawdzi się także niski inspekt.

Duży tunel ogrodowy umożliwia posadzenie większej ilości warzyw i owoców w gruncie. Dostępne są foliaki o różnych wymiarach. Najczęściej wybierane są te o szerokości 3 m, ponieważ pozwalają efektywnie wykorzystać powierzchnię i prowadzić uprawę zgodnie z potrzebami. Najlepiej, aby tunel miał także 1,8-2 m wysokości. Dzięki temu wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i poruszanie się nie sprawia problemów. Natomiast długość jest mniej istotna i uzależniona od dostępnego miejsca oraz tego, jak dużą uprawę planujemy.

Wytrzymały i solidny tunel ogrodowy

Główne elementy odpowiadające za trwałość tuneli ogrodowych to stelaż i folia. Konstrukcja może być wykonana z różnych materiałów. Najczęściej jest to tworzywo sztuczne (np. PVC) oraz metal. Z kolei folie na tunel różnią się parametrami.

Konstrukcja z tworzywa sztucznego nie koroduje i jest lekka. Tunel łatwo przenieść w inne miejsce, ale jednocześnie może przewrócić go wiatr. Ponadto plastikowy stelaż ulega deformacji. Lepszym rozwiązaniem jest konstrukcja z profili stalowych z powłoką zabezpieczającą przed korozją. Metal zapewnia stabilność, jest wytrzymały, w tym także na obciążenia oraz odporny na zmienne warunki atmosferyczne.

Folia na tunel powinna posiadać określone parametry, by właściwie spełniać swoją rolę przez wiele sezonów. Warto zwrócić uwagę na oznaczenie UV (zakres UV2-UV5), które informuje o stopniu stabilizacji przeciwko promieniowaniu UV. Im wyższa wartość, tym więcej sezonów folia przetrwa. Kolejnym istotnym parametrem jest gramatura. Powinna wynosić co najmniej 140 g/m². Dobrej jakości folie na tunele dodatkowo wzmacniane są specjalną siatką. Występują głównie w kolorze białym i zielonym.

Funkcjonalny tunel foliowy

Kupując tunel do ogrodu, warto pamiętać także o funkcjonalności. Modele z szerokimi drzwiami najlepiej rolowanymi zapewniają komfortowe użytkowanie, ale także pozwalają na regulację temperatury, wilgotności i cyrkulację powietrza wewnątrz namiotu. Podobnie jak okna, które dla zabezpieczenia przed szkodnikami powinny mieć moskitiery. Warte uwagi są także tunele foliowe z podwójnymi drzwiami, dzięki którym wentylacja przebiega zdecydowanie szybciej.

Dobrej jakości tunele foliowe są odporne na większość nawozów i środków ochrony roślin oraz posiadają dodatkowe zabezpieczenia stabilizujące konstrukcję, np. specjalne rzepy mocujące folię do stelażu gwarantujące jej idealny naciąg. Nie bez znaczenia jest także łatwość montażu/demontażu.

Gdzie kupić tunel ogrodowy?

Solidne i wytrzymałe tunele ogrodowe w atrakcyjnych cenach dostępne są w sklepie Focus Garden. Konstrukcja oparta na stalowych, obustronnie ocynkowanych profilach gwarantuje maksymalną trwałość, stabilność i odporność na korozję. Gruba, wielowarstwowa folia PE o gramaturze 140g/m2 z filtrem UV4 wzmocniona jest dodatkowo siatką PP, dzięki czemu jest niezwykle wytrzymała i odporna na rozerwanie. Zaletą jest także fartuch ziemny do obsypania ziemią, który chroni przed podwianiem i stabilizuje konstrukcję.

Łatwe w montażu tunele ogrodowe Focus Garden dostępne są w różnych rozmiarach i wersjach (z oknami, drzwiami), przez co bez problemu można wybrać odpowiedni do wielkości działki oraz uprawianych roślin. Gwarantują sukces w uprawie roślin pod osłonami.