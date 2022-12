Pompa ciepła – jakie wymagania techniczne należy spełnić, aby ją zamontować?

Coraz więcej Polaków rozważa wyposażenie domu w pompę ciepła. Osoby decydujące się na zakup takiego urządzenia, argumentują swoją decyzję tym, że zapewnia ono komfort i przynosi znaczne oszczędności. Jednak pompę ciepła można zamontować jedynie w określonych warunkach. O czym trzeba pamiętać, decydując się na taki zakup? Podpowiadamy w niniejszym artykule.

Termomodernizacja oraz dokładny audyt energetyczny

Pompa ciepła daje wygodę i spore oszczędności. Aby przeprowadzić termomodernizację i zamontować pompę ciepła w już istniejącym budynku, należy zlecić tzw. audyt energetyczny budynku. Określa on sprawność warstwy izolacyjnej oraz wydajność zastosowanych w obiekcie urządzeń typu HVAC (heating, ventilation, air conditioning – ogrzewanie, wentylowanie, klimatyzacja).

Po zakończeniu audytu energetycznego przeprowadzający go fachowcy wskażą zlecającemu wykryte nieprawidłowości, a także doradzą, w jaki sposób je usunąć. W sporządzonym przez nich raporcie powinny znaleźć się informacje dotyczące tego, jakie urządzenie grzewcze warto zainstalować w danym budynku – czy pompę ciepła, czy też np. kocioł określonego rodzaju. Raport powinien zawierać też sugestie dotyczące unowocześnienia instalacji grzewczej.

Prawidłowo sporządzony audyt energetyczny wykaże również, czy termomodernizacja w ogóle się opłaca, a jeśli tak – wskaże sposób, w jaki należy ją przeprowadzić. Poza tym osoba zlecająca powinna zostać poinformowana o ulgach i programach dofinansowujących, z jakich może skorzystać w związku z planowaną inwestycją.

Dobry projekt instalacji grzewczej

Pompy ciepła ogrzewają wodę do niższej temperatury (ok. 50°C) niż kotły na paliwa stałe i gaz, dlatego instalacja grzewcza musi być dostosowana do możliwości, jakie zapewnia urządzenie.

Wraz z pompą warto zastosować ogrzewanie podłogowe. W jego przypadku rodzaj pompy (powietrzna, wodna, gruntowa) nie ma znaczenia, ponieważ „podłogówka” wykorzystuje wodę o temperaturze nieprzekraczającej 30°C.

Pompę ciepła można również zastosować w domu wyposażonym w tradycyjne grzejniki konwekcyjne, jednak taki układ nie będzie zbyt wydajny – są one przystosowane do wody o temperaturze ok. 70°C, ponieważ właśnie taką zapewniają kotły grzewcze.

Dlatego wraz z pompą warto zainstalować grzejniki niskotemperaturowe. Zapewniają one znacznie większą powierzchnię wymiany termicznej, a więc lepiej rozprowadzają energię cieplną.

Ciekawym rozwiązaniem są także klimakonwektory, czyli grzejniki wyposażone w wentylatory. Wymuszają one przepływ powietrza, a tym samym zwiększają efektywność całego systemu. Co więcej, klimakonwektory – współpracujące z odpowiednio skonfigurowaną pompą ciepła – mogą również chłodzić pomieszczenia podczas letnich upałów.

Pompa ciepła odpowiedniego rodzaju

Istnieją trzy rodzaje pomp ciepła: powietrzne, wodne oraz gruntowe. Zasada działania poszczególnych modeli jest praktycznie taka sama, ale pobierają one energię termiczną z różnych źródeł.

Najwydajniejsze są gruntowe pompy ciepła. Pobierają energię termalną z wnętrza ziemi lub znajdujących się pod nieruchomością wód gruntowych. Niestety, instalacja takiego urządzenia sporo kosztuje, ponieważ kolektory i sondy cieplne trzeba umieścić głęboko pod powierzchnią gruntu.

Ze względu na powyższe, gruntowe oraz wodne pompy ciepła montuje się najczęściej na etapie budowy, kiedy rozkopanie ziemi znajdującej się wokół domu nie stanowi większego problemu. Osoby przeprowadzające termomodernizację już istniejących obiektów, najczęściej wybierają powietrzne pompy ciepła. Ich montaż nie wymaga praktycznie żadnej ingerencji w strukturę budynku, a samo urządzenie może zostać powieszone na ścianie lub ustawione nieopodal domu.