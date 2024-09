Potrzebna pomoc dla drużyny UKS Hattric Głuchołazy

Tegoroczna powódź dotknęła wiele obszarów Polski. Głuchołazy są jednym z miejsc, które najbardziej ucierpiały. To właśnie z tej miejscowości pochodzą finaliści zeszłorocznej edycji turnieju piłkarskiego dla dzieci z małych miejscowości BASF PROCAM Cup 2023.

Potrzebna pomoc

Drużyna UKS Hattrick Głuchołazy zajmując w zeszłym roku II miejsce w ogólnopolskim finale naszego turnieju, wykazała się sportowym duchem walki i wielkim zaangażowaniem. Niestety przez powódź zniszczona została m.in. infrastruktura, na której trenują zawodnicy klubu oraz cały sprzęt sportowy.

W obliczu tej tragedii zespół PROCAM Polska postanowił przeznaczyć kwotę 50 000 zł na wsparcie głuchołaskiego uczniowskiego klubu sportowego. W związku z 20-leciem firmy PROCAM Polska będziemy także prosić uczestników zbliżającego się spotkania Jubileuszowego o zastąpienie tradycyjnych pamiątkowych podarunków urodzinowych, wpłatami na konto bankowe klubu.

Zawodnicy, trenerzy i działacze klubu UKS Hattrick Głuchołazy, to wspaniała i zaangażowana społeczność, która pokazała, że jest w stanie osiągać sukcesy i rozwijać przyszłe pokolenia utalentowanych sportowców. Aby nadal mogli realizować swoje cele, potrzebne jest dodatkowe wsparcie.

Zależy nam, aby dzieci mogły jak najszybciej wrócić do normalności oraz do tego, co kochają najbardziej, czyli do grania w piłkę nożną. Zachęcamy do wsparcia klubu, ponieważ niemal 150 małych zawodników czeka na naszą pomoc.

UKS Hattrick Głuchołazy

Numer konta: 87 1090 2167 0000 0001 0991 3532

Film: https://drive.google.com/file/d/17l6HlEm0-tnXl2omNDKY0QRZQMMIO499/view?usp=sharing