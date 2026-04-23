PROCAM CUP 2026: rusza jubileuszowa, dziesiąta odsłona turnieju dla dzieci z mniejszych miejscowości i obszarów wiejskich

10 maja startuje X edycja PROCAM CUP – ogólnopolskich rozgrywek piłkarskich skierowanych do dzieci z małych miejscowości oraz terenów wiejskich. Turniej organizowany jest od 2017 roku i przez ten czas stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń sportowych tego typu w Polsce.

Tegoroczna odsłona ma szczególne znaczenie, ponieważ PROCAM CUP obchodzi swoje 10-lecie. Organizatorami wydarzenia są PROCAM, BASF Polska, BIO-GEN oraz BIO-LIDER, a honorowy patronat nad turniejem objął Polski Związek Piłki Nożnej. W rywalizacji weźmie udział około 1500 młodych zawodniczek i zawodników z całego kraju, a uczestnictwo pozostaje całkowicie bezpłatne.

PROCAM CUP to nie tylko sportowa rywalizacja, lecz także inicjatywa promująca rozwijanie pasji, aktywność fizyczną, współpracę zespołową oraz zasady fair play. Od początku turniej kierowany jest do dzieci z miejsc, gdzie dostęp do dużych wydarzeń sportowych jest ograniczony. Jego celem jest wspieranie młodych talentów i tworzenie im realnych możliwości rozwoju.

W ramach jubileuszowej edycji odbędzie się osiem turniejów eliminacyjnych, które wyłonią uczestników finału. Wielki Finał PROCAM CUP 2026 zaplanowano na 13 września na Polsat Plus Arenie Gdańsk.

Terminy i miejsca rozgrywek PROCAM CUP 2026:

10 maja – Krosino (woj. zachodniopomorskie)

24 maja – Sztum (woj. pomorskie)

30 maja – Żydowo (woj. wielkopolskie)

7 czerwca – Zebrzydowa (woj. dolnośląskie)

19 czerwca – Nowe Brzesko (woj. małopolskie)

21 czerwca – Wykowo (woj. mazowieckie)

16 sierpnia – Wikielec (woj. warmińsko-mazurskie)

23 sierpnia – Hrubieszów (woj. lubelskie)

13 września – Wielki Finał, Polsat Plus Arena Gdańsk

O prestiżu rozgrywek świadczą również nagrody przyznawane zwycięzcom. Drużyna GKS Chynów, triumfator poprzedniej edycji, spotkała się 6 września 2025 roku z Robertem Lewandowskim, a dzień później dopingowała reprezentację Polski podczas meczu z Finlandią na Stadionie Śląskim w Chorzowie.

Co roku główną nagrodą dla najlepszej drużyny jest między innymi wyjazd na spotkanie reprezentacji Polski.

Jubileuszowa edycja PROCAM CUP 2026 zapowiada się więc jako wyjątkowe święto młodych piłkarek i piłkarzy oraz symbol dekady konsekwentnego budowania turnieju, który łączy sportowe emocje z realnym wsparciem dziecięcych marzeń.

