PROCAM ŚWIĘTUJE 20. URODZINY!

W 2024 roku firma PROCAM Polska obchodzi 20-lecie działalności. Z tej okazji podczas dwudniowego spotkania w Ostródzie, ponad 350 pracowników firmy, wspólnie świętowało ten wspaniały jubileusz.

PROCAM już od dwóch dekad wspiera polskie rolnictwo i pokazuje, że siła Polski tkwi we wsi, która jest nierozerwalnie połączona z folklorem i tradycjami.

– Pragniemy, aby tak ważny dla nas rok, stał pod znakiem folkloru i tradycji, dlatego motywem przewodnim naszego jubileuszu było hasło „Feel the Folk – Poczuj folk” – poinformował Michał Ciszak – Prezes Zarządu.

W trakcie dwudniowego wydarzenia, pracownicy firmy wzięli udział w różnorodnych warsztatach i aktywnościach, które pozwoliły zgłębić tajniki folkloru i tradycji. Warsztaty rzemieślnicze, nuka tradycyjnych tańców i sesje kulinarne, to jedne z wielu atrakcji, które zachęcały uczestników do aktywnego udziału i eksploracji.

Podczas świętowania jubileuszu miało miejsce również rozstrzygnięcie konkursu filmowego „Rozumiemy Swoją Krainę”. Każdy region nakręcił krótki, 5-minutowy film, który ukazywał różnorodność kulturową i dziedzictwo danego regionu. Było dużo śmiechu, ale nie zabrakło też wzruszeń i podniosłych momentów. Najlepsze cztery filmy (dwa zespoły zdobyły ex aequo pierwsze miejsce) otrzymały nagrody pieniężne, które będą mogły przekazać na dowolny cel charytatywny.

– Podczas tak ważnego dla nas jubileuszu, nie mogło zbraknąć osób, które odgrywają kluczowe role w tworzeniu firmy – wskazał Michał Ciszak.

– Był z nami pierwszy współwłaściciel i współzałożyciel – Pan Zbigniew Tomasik. Nie zabrakło również nowego współwłaściciela Pana Jarosława Peczki, z którym PROCAM Polska współpracuje od wielu lat wdrażając preparaty firmy Bio-Gen i Bio-Lider – dodał Michał Ciszak.

Gośćmi wydarzenia byli także przedstawiciele z Wielkiej Brytanii, panowie Ian Beswick, Chris Butt oraz David Parish.

W Ostródzie nie tylko świętowali pracownicy, ale również młodzi zawodnicy drużyn piłkarskich z małych miejscowości i obszarów wiejskich, które biorą udział w turnieju BASF PROCAM CUP 2024. Emocji było co niemiara! W finale rozgrywek regionalnych ekipa Dobrego Miasta zmierzyła się z DKS Powiśle Dzierzgoń pokonując rywali 5:1. Bez względu na wynik końcowy meczu finałowego, to właśnie te dwie drużyny wywalczyły awans do wielkiego finału, który odbędzie się 15 czerwca w Gdyni.

PROCAM to przede wszystkim kreatywny i zaangażowany zespół, który od lat wspiera stabilność i rozwój polskich gospodarstw rolnych, oraz który w rok jubileuszu chce serdecznie podziękować wszystkim pracownikom i rolnikom za wspólne 20 lat wdrażania najlepszych rozwiązań dla rolnictwa.

Przeczytaj także artykuł: Dni Pola PROCAM 2024