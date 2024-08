Producenci worków na śmieci do selektywnej zbiórki odpadów – poznaj GRALA PACK

Mimo że już od kilku lat segregowanie odpadów jest w Polsce obowiązkowe, wciąż można znaleźć osoby uważające tę czynność za bardzo skomplikowaną. Niekiedy problemu nie stanowi rozpoznawanie materiałów, tylko ich szybkie i wygodne segregowanie. W tym znacząco pomogą worki do selektywnej zbiórki odpadów oferowane przez Grala Pack. Co warto wiedzieć o nich i o samym producencie?

Producenci worków na śmieci coraz częściej proponują specjalne rozwiązania do selektywnej zbiórki – dlaczego?

Mając worki do selektywnej zbiórki odpadów, można znacząco ułatwić sobie segregację. Każdy z nich jest w innym kolorze, więc nie ma mowy o pomyłce i wrzuceniu np. szkła do tworzyw sztucznych. Choć może się to wydawać mało prawdopodobne, nietrudno o taką pomyłkę, gdy nie używa się kolorowych worków, a jej naprawianie – czyli wyjęcie źle wyrzuconych śmieci – nie zawsze jest przyjemne.

Worki ułatwiają też utrzymanie porządku. Odpady wrzucane do pojemników luzem brudzą je. Kosze wymagają więc czyszczenia każdorazowo po opróżnieniu, co zajmuje czas. Umieszczając w środku worek, można robić to rzadziej, a więc oszczędza się czas i zasoby, a w szczególności wodę.

Worki na śmieci – producent Grala Pack

Grala Pack to producent oferujący worki, folię i różnego rodzaju opakowania foliowe. Działa na rynku od wielu lat i doskonale zna tę branżę. Doświadczenie pozwala mu na wyszukiwanie nowych, praktycznych rozwiązań, a także technologii, które są przyjazne dla środowiska.

Worki na odpady (https://gralapack.com/pl/sklep/eko-bio/ekologiczne-worki-na-smieci/) selektywne są na to bardzo dobrym przykładem. Zawierają specjalny dodatek, czyli d2w. To komponent, za sprawą którego opakowania są oksybiodegradujące. Oznacza to, że ich rozkład zajmuje zaledwie ok. 2 lata, a nie kilkaset. To, co po nich zostaje, to:

biomasa,

woda,

dwutlenek węgla,

śladowe pierwiastki.

Jest to więc bardziej ekologiczna alternatywa. Warto podkreślić, że nie wszyscy producenci worków na śmieci mają świadomość, że z pozoru tak drobne zmiany znaczą dla środowiska bardzo dużo.

Worki do selektywnej zbiórki odpadów od Grala Pack – szeroki wybór

Szybki rozkład nie jest jedyną zaletą, jaką zapewniają worki do selektywnej zbiórki odpadów opisywanego producenta. Na uwagę zasługuje też szeroki asortyment. Można w nim znaleźć produkty o różnej pojemności, od 60 do 120 l. Grala Pack proponuje ponadto specjalne worki kompostowalne od 10 do 60 l.

Kolejny bardzo ważny atut to praktyczność. Producenci worków na śmieci zwykle oznaczają je odpowiednimi kolorami – tak jest i tutaj. Jednak dodatkowo na każdym znajduje się informacja, co można wrzucać do środka, a czego nie. Będzie to znaczne ułatwienie, szczególnie dla osób, które jeszcze nie opanowały w pełni zasad selektywnej zbiórki odpadów. Na życzenie klienta Grala Pack wykona na workach indywidualny nadruk, aby jeszcze lepiej dostosować je do indywidualnych potrzeb.

Postaw na worki do selektywnej zbiórki odpadów, aby łatwo i wygodnie segregować śmieci. Zaufaj Grala Pack – zadbaj lepiej o środowisko!

