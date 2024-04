Projekt “Inkubator przetwórni polskich owoców” – szansa dla polskiego przetwórstwa

W obliczu rosnących cen żywności i niezadowolenia polskich rolników, postawienie na wartość dodaną i przetwórstwo staje się kluczem do rozwiązania problemów sektora rolniczego w Polsce.

Projekt “Inkubator przetwórni polskich owoców” jest szansą dla polskiego przetwórstwa. Marcin Bańcerowski, lider projektu Energia dla Wsi, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rynku i rolników, wprowadzając innowacyjny projekt, którego głównym celem jest praktyczne przeprowadzenie rolników przez proces produkcji i dystrybucji produktów przetworzonych z owoców.

W dzisiejszych czasach konsument XXI wieku poszukuje produktów zdrowych, ekologicznych i lokalnych. Właśnie te trendy rynkowe będą wspierać sprzedaż produktów przetworzonych z polskich owoców. Kluczem do sukcesu jest odpowiedni marketing i prezentacja produktu. Marcin Bańcerowski podkreśla, że pierwsze wrażenie jest kluczowe – zarówno w kontakcie międzyludzkim, jak i w prezentacji produktu. Dzięki dostępowi do nowoczesnych technologii i mediów społecznościowych, rolnicy mają teraz narzędzia do skutecznej promocji swoich produktów.

Niestety polski rynek producentów rolnych nie ma wykształcenia kierunkowego w zakresie promocji i sprzedaży produktów. Taką rolę na południu Europy spełniają spółdzielnie. W Polsce ten model nie przyjął się w dużej skali. Przyjęliśmy, jak się okazuje, bardzo niebezpieczny kierunek na produkcję wyłącznie surowca.

Rynek podażowy jest nieokreślony, przez brak możliwości oszacowania plonów. Rynek popytu może wybierać, czy skorzysta z surowca rodzimego czy importowanego. Efektem tego jest brak możliwości szacowania długofalowego biznesu. Koszty rosną, a przychody są niepewne. Dziś poza szkoleniami, musimy przeprowadzić producentów rolnych przez cały proces – od surowca do sprzedaży wytworzonego produktu. Temu mają służyć inkubatory.

Projekt składa się z kilku etapów, począwszy od przywożenia owoców przez rolników, poprzez proces produkcji i dystrybucji, aż do budowy własnej winiarni. Kluczowym elementem są szkolenia, które obejmują m.in. wystąpienia publiczne, komunikację, budowę marki, obsługę klienta i mediów społecznościowych.

Założona w ramach projektu winiarnia nie będzie tylko miejscem produkcji i sprzedaży wina. Ma ona służyć jako katalizator budowy relacji społecznych, miejsce spotkań dla lokalnej społeczności, turystów oraz lokalnych firm. Winiarnia będzie promować lokalne produkty, organizować wydarzenia kulturalno-biznesowe i oferować enoturystykę.

Projekt zakłada również działania strategiczne w zakresie marketingu, pozycjonowania branży, edukacji i segmentacji produktu. Tak duży projekt wymaga szerokiej współpracy. Potrzebne będą sojusze strategiczne z Ministerstwem Rolnictwa, organizacjami branżowymi, samorządami, uczelniami oraz międzynarodowymi organizacjami winiarskimi, które mają na celu wzmocnienie pozycji projektu na rynku oraz promocję polskich win owocowych na poziomie krajowym i międzynarodowym.

„Inkubator przetwórni polskich owoców” Marcina Bańcerowskiego to innowacyjny projekt, który nie tylko odpowiada na aktualne wyzwania polskiej branży rolno-żywnościowej, ale także stawia na rozwój lokalnych produktów zdrowych i ekologicznych. Dzięki kompetentnemu wsparciu, szkoleniom i budowie silnej marki, rolnicy zyskują szansę na zwiększenie swoich dochodów oraz promocję polskich produktów na rynku krajowym i międzynarodowym.

Każdy producent rolny, który będzie mógł decydować, czy surowiec sprzeda, czy przetworzy go na produkt będzie człowiekiem niezależnym. Projekt zakłada, że zwiększenie przetwórstwa pozytywnie wpłynie na wzrost cen surowca.

