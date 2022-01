Jesteś właścicielami gospodarstwa? A może dopiero planujesz jego założenie? Bez względu na to, czy będziesz chciał wybudować niewielki budynek inwentarsko-gospodarczy lub stodołę, czy raczej większy obiekt hodowlany taki jak obora czy chlewnia – będziesz potrzebować odpowiedniego projektu. Wychodząc naprzeciw Twoim oczekiwaniom, Murator PROJEKTY stworzył szeroką ofertę dedykowaną rolnikom, a także hodowcom i miłośnikom koni.

Projekty dla małych, średnich i dużych

Modernizacja gospodarstwa często wymusza postawienie nowych obiektów, dzięki którym gospodarstwo stanie się bardziej nowoczesne i dochodowe. Jeśli gospodarz jest dysponentem drogich maszyn rolniczych, warto przemyśleć budowę obiektu garażowo-magazynowego lub budynku wielofunkcyjnego, który będzie łączył np. funkcję garażu i stodoły. W mniejszych gospodarstwach rolnych, gdzie inwentarz jest utrzymywany tylko na cele własne, można wybudować budynek inwentarsko-gospodarczy, w którym przewidziano pomieszczenia dla kilku rodzajów zwierząt oraz niezbędne pomieszczenia gospodarczo-składowe. Również oferta stajni zadowoli zarówno tych małych, jak i dużych, gdyż Murator PROJEKTY dysponuje projektami stajni od 2 do 21 boksów. Hodowcy bydła i trzody także mogą znaleźć odpowiedni budynek dla swojego gospodarstwa i choć ta oferta nie jest zbyt szeroka, warto wziąć pod uwagę fakt, że na etapie lokalnej adaptacji budynki można skracać i wydłużać, a tym samym – dostosować obsadę zwierząt do własnych potrzeb. Projekty budynków rolniczych opracowywane są w oparciu o trwałe materiały budowlane, z uwzględnieniem przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt.

Budynki dla bydła

Budynki dla bydła to obiekty przeznaczone dla krów mlecznych oraz dla bydła mięsnego. Murator PROJEKTY oferuje budynki o powierzchni od około 200 do 1200 m2, w różnych systemach. Obory są projektowane w systemie uwięziowym, wolnostanowiskowym lub grupowym. Również pod względem utrzymania, znajdziemy kilka opcji – obory z podłogą szczelinową, na płytkiej ściółce lub głęboko ściółkowe. Zaprojektowane korytarze paszowe znajdują się po środku lub w ⅓ szerokości, a także przy bocznej ścianie budynku. W wielu oborach zostały wydzielone stanowiska dla różnych grup zwierząt (krowy dojne, zasuszone, jałówki, cielęta). W oborach wolnostanowiskowych przewidziano halę udojową oraz inne pomieszczenia do obsługi technicznej i technologicznej.

Budynki dla trzody

Budynki dla trzody – czyli chlewnie i tuczarnie – posiadają powierzchnię od 100 do blisko 1800 m2, stanowiąc przestrzeń odpowiednią nawet dla 250 loch lub niemal 1500 sztuk tuczników. Chlewnie mogą być oparte o system utrzymania na rusztach lub na głębokiej ściółce, jak również w systemie mieszanym. Cykl chowu może być otwarty lub zamknięty. W tym pierwszym, chów kończy się na odchowie prosiąt, natomiast w drugim – dochodzą jeszcze sektory tuczu. Tuczarnie również występują w system rusztowym lub na głębokiej ściółce i obejmują podział na sektory w strefach tuczu wstępnego i końcowego. Budynki te dodatkowo posiadają strefę komunikacyjną, a niekiedy także izolatkę, magazyn paszowy oraz pomieszczenia magazynowe i gospodarcze, zapewniając optymalne warunki dla zwierząt oraz zatrudnionych pracowników.

Stajnia nie jedno ma imię

W kategorii budynków rolniczych znajduje się także bardzo bogata oferta stajni. Są to obiekty od 2 do 21 boksów, zaprojektowane w technologii drewnianej i murowej, jako obiekty tylko stajenne lub z pomieszczeniami pomocniczymi, składowymi i częścią mieszkalną. Posiadając w gospodarstwie dwa konie, można wybudować stajnię dwu boksową z dodatkowym pomieszczeniem składowym na ściółkę i paszę lub pomieszczeniem gospodarczym dowolnego przeznaczenia. Jest to korzystne rozwiązanie, gdyż budując jeden obiekt, zapewniamy kilka użytkowych funkcji. Jeśli gospodarz dysponuje większą liczbą zwierząt, może pokusić się o budowę dwóch rodzajów stajni. W stajni angielskiej (zazwyczaj drewnianej) zaprojektowane są tylko boksy, które usytuowane są obok siebie, a zwierzę wychodzi bezpośrednio na zewnątrz. Można też wybudować stajnię murowaną, w której zwierzęta wychodzą na korytarz. Druga opcja jest rozwiązaniem cieplejszym, ale też nieco droższym. Często, budową stajni zainteresowane są osoby, które swą działalność chcą związać z agroturystyką. Wtedy, interesującym rozwiązaniem mogą się okazać stajnie z częścią mieszkalną. Na parterze zlokalizowane są boksy oraz pomieszczenia gospodarcze, a na poddaszu kilka pokoi, aneks kuchenny i łazienka. Koniarzom, nie obce są także pensjonaty dla koni, które umożliwiają utrzymanie konia poza miejscem zamieszkania. Nie każdy wszak dysponuje posesją, na której uda się wybudować stajnię, a często dysponentami konia (lub koni) są osoby mieszkające w bloku. Wtedy, nasze ukochane zwierzę może przebywać w pensjonacie, gdzie fachowa obsługa zadba o komfortowy pobyt zwierzęcia. A może sami chcecie wybudować taki koński pensjonat? Jeśli dysponujecie odpowiednim terenem, na pewno warto zainteresować się taką opcją. Oprócz hotelu dla zwierząt można też przewidzieć hotel dla ich właścicieli – komfortowe pokoje gościnne zajmują całe poddasze, a parter dedykowany jest zwierzętom.

Takie projekty również znajdziecie w ofercie MURATORA.

Obora, tuczarnia, chlewnia czy stajnia to najpopularniejsze typy obiektów rolniczych, które umożliwiają hodowlę zwierząt gospodarskich. Zapewniają im optymalne warunki do życia, nierzadko oferując także dodatkową strefę dla pracowników czy właścicieli. Aby były wygodne w codziennej eksploatacji, powinny zostać stworzone w oparciu o starannie opracowany projekt. Pozwoli on na przygotowanie, zgodnej z przepisami, przestrzeni użytkowej, będącej trwałym i funkcjonalnym elementem każdego gospodarstwa. Warto też pamiętać o ofercie projektów dodatkowych, niezbędnych w każdej zagrodzie. Są to stodoły, budynki magazynowe oraz garażowo-magazynowe – idealne do przechowywania samochodów i maszyn rolniczych.

Zdjęcie: Projekt stodoły IGC09 z kolekcji Murator, inż. Ryszard Fabrowski

Tekst sponsorowany: Projekty budynków rolniczych i budynków gospodarczych od MURATORA –

https://projekty.muratordom.pl