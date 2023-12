Przenośniki ślimakowe – czym są i jakie jest ich zastosowanie?

Przenośniki ślimakowe to urządzenia powszechnie wykorzystywane do transportu materiałów sypkich. Dzięki prostej i solidnej konstrukcji znacząco ułatwiają pracę rolnikom, hodowcom zwierząt, producentom żywności i firmom budowlanym. Sprawdź, jak działa przenośnik ślimakowy i kiedy warto go stosować!

Przenośnik ślimakowy – charakterystyka

Przenośniki ślimakowe, zwane inaczej podajnikami śrubowymi, zostały stworzone w celu usprawnienia różnego rodzaju procesów produkcyjnych. Te urządzenia umożliwiają transportowanie dowolnego materiału sypkiego na wcześniej ustaloną odległość. Jest to więc doskonała alternatywa dla ręcznego transportu materiałów sypkich, który zajmuje dużo więcej czasu i wymaga zaangażowania wielu pracowników.

Z czego zbudowany jest przenośnik ślimakowy? Konstrukcja urządzenia nie jest zbyt skomplikowana. Podajnik śrubowy najczęściej składa się z:

koryta roboczego,

leja zasypowego,

wału ślimakowego (rura połączona z nawiniętą spiralą, która składa się z dzielonych zwojów ślimaka),

króćca.

Kształt, wielkość i rodzaj zastosowanych elementów przenośnika ślimakowego każdorazowo są dostosowywane do potrzeb klienta.

Z pomocą przenośnika materiał sypki może być transportowany skośnie, w poziomie lub pionie.

Jak działa przenośnik ślimakowy?

Zastosowanie przenośnika ślimakowego daje doskonałe rezultaty. Urządzenie wykorzystuje ruch obrotowy, aby przenieść materiał z jednego punktu do drugiego. Podajnik śrubowy może mieć otwartą lub zamkniętą obudowę, a wewnątrz obudowy znajduje się wał, który jest napędzany przez silnik.

Działanie urządzenia jest bardzo intuicyjne:

Materiał w postaci zboża, mąki, nasion, żwiru lub piasku wprowadza się do podajnika, gdzie od razu zostaje przechwycony przez pióra ślimaka o specyficznym, spiralnym kształcie.

Następnie wał, na którym znajdują się pióra ślimaka, jest wprowadzany w ruch i zaczyna się obracać.

Powoduje to, że materiał jest przesuwany w stronę podajnika z określoną prędkością.

Prawidłowo zaprojektowane urządzenie zapewnia optymalne warunki podawania materiału.

Przenośnik ślimakowy – solidna konstrukcja dostosowana do potrzeb klienta

Dzięki swojej unikalnej konstrukcji przenośnik ślimakowy znacząco zwiększa efektywność wykonywanej pracy. Tego rodzaju urządzenia są zrobione z trwałych i odpornych na zniszczenie materiałów.

W Hanesto do produkcji piór ślimaka wykorzystuje się stal nierdzewną oraz węglową. Są to materiały, które charakteryzują się dużą wytrzymałością i żywotnością, dzięki czemu mogą być z powodzeniem stosowane w wielu różnych branżach.

Firma Hanesto dba również o to, aby każdy przenośnik ślimakowy był idealnie dostosowany do potrzeb klienta. Dlatego w ramach oferty specjaliści mogą zainstalować dodatkowe elementy w postaci:

nietypowego zasypu lub wysypu

podpory montażowej,

wózka jezdnego,

dodatkowej spirali rozdrabniającej,

systemu odciągowego.

Gdzie stosuje się przenośniki ślimakowe?

Podajniki ślimakowe mają wszechstronne zastosowanie. Te urządzenia są używane wszędzie tam, gdzie liczy się bezpieczeństwo i sprawne przetransportowanie materiałów sypkich do punktu docelowego.

Rolnictwo

Podajniki śrubowe są wykorzystywane między innymi w rolnictwie do wyładunku zboża. Czy wiesz, że za pomocą przenośnika ślimakowego pionowego z dopychaniem poziomym możesz wyładować 5 ton zboża w zaledwie 20 minut? Jest to doskonały rezultat, dzięki któremu zwiększysz wydajność pracy i szybciej osiągniesz zamierzone cele.

Przemysł spożywczy

Przenośniki ślimakowe są powszechnie stosowane również w przemyśle spożywczym do podawania mąki, cukru, przypraw lub kawy. Umożliwiają one kontrolowanie ilości składników dodawanych do produktów spożywczych. Te urządzenia są bardzo łatwe do utrzymania w czystości, co jest niezwykle ważne, aby móc zachować najwyższe standardy procesu produkcyjnego.

Pozostałe branże

Podajniki śrubowe to świetne rozwiązanie, gdy trzeba mieszać lub dozować poszczególne składniki. Dlatego znajdują zastosowanie w branży farmaceutycznej i chemicznej.

Duża wytrzymałość konstrukcji powoduje, że przenośniki ślimakowe są chętnie wykorzystywane także w branży budowlanej do transportu betonu, piasku i kruszywa. Wydajność przenośników ślimakowych można szybko obliczyć, dzięki czemu z łatwością zaplanujesz pracę w swoim zakładzie.

