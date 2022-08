Pszenica – nawożenie

Zaprawianie nasion to świetny sposób na ochronę roślin przed chorobami. Jest jeszcze bardziej skuteczne w przypadku, gdy nastąpiła trwała susza glebowa. Zaprawa nasienna powinna zawierać mikroelementy i aminokwasy, które stymulują energię kiełkowania, tempo wzrostu korzeni w początkowej fazie rozwoju, między innymi po to, aby Twoja roślina mogła wzrastać szybko i bez zakłóceń!

Pszenica jest zbożem, którego uprawa zajmuje prawie połowę areału zbóż w Polsce. Potrzebuje ona gleb najwyższej klasy i najlepiej rośnie na nieco mocniejszych. Jeśli zależy Ci na wysokich plonach, to upewnij się, że Twoja ziemia ma dokładnie to, czego pszenica potrzebuje: odpowiednio dobrane składniki pokarmowe.

Jak przebiega nawożenie pszenicy i na czym polega?

Pierwszym krokiem jest odpowiednie wybranie pola. Czynnikiem decydującym o tym, czy rośliny są jeszcze w hibernacji, będzie temperatura. Prowadzi ona do rozpoczęcia lub zakończenia etapu zbiorów w tym roku.

Pszenica, podobnie jak wszystkie rośliny, potrzebuje różnych składników odżywczych, aby rosnąć i rozwijać się prawidłowo. Najlepszym sposobem, aby je zapewnić jest przeprowadzenie analizy gleby, która pozwala na precyzyjne nawożenie. Można dostarczyć odpowiednie składniki w odpowiedniej ilości uzupełniając brakujące niedobory, zapewniając w ten sposób optymalny wzrost roślinie.

Kluczowym składnikiem, jaki powinien znaleźć się w nawozie dla pszenicy, jest azot. Decyduje on o tym, ile pędów i kłosów wykształci roślina, a także jakiego rodzaju będzie to kłos vs. kwiat. Pojedyncza, zbyt wysoka dawka może spowodować krzewienie, a nawet wyleganie, dlatego ważne jest, aby wiedzieć, kiedy zaaplikować dodatkowe dawki.

Pszenica potrzebuje dużo wody w trakcie sezonu wegetacyjnego, zwłaszcza w przypadku, gdy mamy do czynienia z umiarkowanymi opadami. Jeśli na danym obszarze nie ma wystarczającej ilości deszczu, rolnicy doświadczają spadku plonów na lżejszych glebach o niższym poziomie i żyzności (co może prowadzić do spadku cen towarów). Pszenica wymaga również większej opieki i troski niż inne zboża.

Kiedy rośliny zaczynają wegetację, ponownie pobierają składniki odżywcze z gleby. Bardzo ważne jest dostarczenie odpowiedniej dawki azotu, która pomoże zwiększyć wydajność uprawy. Należy jednak uważać, aby jej nie przekroczyć, gdyż to może zabić roślinę. Upewnij się zatem, czy jest zachowany odpowiedni kontakt gleby z korzeniami. Pozwoli to zapewnić wszystkie niezbędne mikro- i makroelementy, których potrzebuje do prawidłowego wzrostu każda sadzonka.