Razem zebrali 135 000 zł dla uczniowskiego klubu sportowego Hattrick Głuchołazy. Mijają dwa miesiące od powodzi, w której najbardziej ucierpiała zachodnio-południowa część Polski, w tym Głuchołazy. Miejscowość, z której pochodzą finaliści zeszłorocznej edycji turnieju piłkarskiego dla dzieci BASF PROCAM Cup 2023. Mali piłkarze w powodzi stracili cały sprzęt sportowy, a infrastruktura na której trenowali zawodnicy klubu została zniszczona. Nie mogliśmy stać obojętnie wobec tej tragedii.

Zespół PROCAM Polska postanowił przeznaczyć kwotę 50 000 zł na wsparcie głuchołaskiego uczniowskiego klubu sportowego. Piłka nożna jest grą zespołową i tak samo jest z pomaganiem. Poprosiliśmy gości naszego spotkania jubileuszowego z okazji 20-lecia firmy PROCAM Polska, aby prezenty urodzinowe zastąpili wpłatami na konto bankowe klubu, a skutek przerósł nasze najśmielsze oczekiwania.

Mamy zaszczyt ogłosić, że we wspólnej zbiórce na rzecz UKS Hattrick Głuchołazy udało się zebrać kwotę 135 000 zł! Jesteśmy ogromnie szczęśliwi, że drużyna złożona z przyjaciół PROCAM, przyczyniła się do tak dobrego wyniku. Dziękujemy wszystkim naszym partnerom, współpracownikom i sympatykom za dołączenie do tej inicjatywy. Bez Was by się to nie udało!

Do drużyny PROCAM, która wsparła uczniowski klub sportowy Hattrick Głuchołazy dołączyły zespoły z firm i organizacji takich jak: Bio-Gen, Bio-Lider, Farm Frites, Upl Polska, Saatbau, Naturalcrop, Maisadour Polska, Igp Polska, Kws Lochow, Agencja Promocji Rolnictwa APRA, Timac, Agro, Ekoplon, Yara Poland, Gawrychowski Magazyn Zagroda, Ragt Semences Polska, Jt Agro Cropthestics, Limagrain Polska, Lidea Poland, Danko Hodowla Roślin, Hodowla Roślin Smolice, Bioagris, Basf, Nufarm Polska, Nordkalk, ADAMA, dr hab. Inż. Anna Wenda-Piesik z Politechniki Bydgoskiej. Dzięki tej drużynie młodzi piłkarze szybciej będą mogli wrócić do treningów i realizować swoją największą pasję, jaką jest piłka nożna.

Jeszcze raz bardzo dziękujemy za dołączenie do inicjatywy i śmiało możemy powiedzieć, że łączy nas nie tylko piłka, ale też pomaganie!

