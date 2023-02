Recepta online. Szybko, wygodnie i bez stresu

Skończyły ci się leki, które stale przyjmujesz? Albo po po prostu się przeziębiłeś i gorączkujesz? Jeśli nie chcesz denerwować się w kolejce przed gabinetem lekarskim, możesz skorzystać z usług telemedycznych. W ten sposób zasięgniesz rady lekarza i otrzymasz receptę online, którą bez problemu zrealizujesz w każdej aptece.

1. Recepta online. Jak ją otrzymać?

2. Jak zrealizować receptę online?

3. Internetowe konto pacjenta

Recepta online. Jak ją otrzymać?

Recepta online to nic innego, jak elektroniczny odpowiednik przepisu lekarskiego w formie papierowej. Wielu pacjentów zastanawia się, czy taki dokument jest legalny. Odpowiedź na to pytanie brzmi: tak! Według przepisów prawa, e-recepta online jest honorowana tak samo, jak w przypadku recepty papierowej. Przepisane leki można wykupić w dowolnej aptece. W jaki sposób otrzymać elektroniczną receptę? Jest to bardzo proste. Wystarczy odwiedzić stronę internetową jednej z placówek świadczących usługi telemedyczne. Następnie trzeba się tam zalogować, wybrać lekarza określonej specjalizacji i umówić się na konsultację lekarską za pośrednictwem telefonu lub czatu wideo. Potem trzeba opłacić usługę i czekać na odzew ze strony lekarza. Może on nastąpić już w ciągu kilku minut. Opisz dokładnie swoje dolegliwości, a specjalista zadecyduje o zasadności wystawienia e-recepty. Jeśli cierpisz na przewlekłe schorzenie, lekarz może poprosić cię o dosłanie dokumentacji medycznej. Najczęściej wystarczy jednak tylko podanie swojego numeru PESEL. W niektórych przypadkach lekarz może odmówić wystawienia e-recepty na dany lek, jeśli stwierdzi przeciwwskazania zdrowotne do jego stosowania.

Jak zrealizować e-receptę?

Po wystawieniu recepty, otrzymasz wiadomość sms, a w niej czterocyfrowy kod e-recepty. W aptece, musisz podać go farmaceucie wraz ze swoim numerem PESEL. Po chwili otrzymasz potrzebne leki. Jeśli na elektronicznej recepcie znajduje się większa liczba opakowań przepisanych leków, (np. zapas na kilka miesięcy), nie musisz od razu kupować wszystkich. Pamiętaj jednak, aby resztę wykupić w tej samej aptece, co za pierwszym razem. Elektroniczne recepty są zazwyczaj ważne do 30 dni od daty wystawienia. Jednak w przypadku antybiotyków, czas ten wynosi jedynie siedem dni. Natomiast w przypadku recepty elektronicznej na leki immunologiczne, termin ten wynosi 120 dni,

Internetowe Konto Pacjenta. Co zyskujesz?

Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, koniecznie załóż Internetowe Konto Pacjenta (IKP). Znajdą się na nim wszystkie, rozproszone dotąd informacje, ta temat twojego stanu zdrowia, chorób przewlekłych i przebytych operacji. Pozwala ono także na bezpłatne uzyskanie recepty online, w ramach NFZ. Może być ona wystawiona jednak tylko na te preparaty, które przyjmujesz przez cały czas. Wystarczy, wejść w zakładkę „moje recepty” i zamówić receptę online. Wystawi ją ta placówka medyczna, w której leczysz się stale.