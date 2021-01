Robert Lewandowski i biopreparaty – czy mogą mieć coś wspólnego?

Dzisiaj, tj. 19 stycznia 2021 r. nastąpiło oficjalne otwarcie firmy Bio-Lider.

Powstała ona dzięki synergii firm Bio-Gen i PROCAM.

Twarzą i współzałożycielem nowego projektu jest Robert Lewandowski, dobrze wszystkim znany, kapitan polskiej reprezentacji w piłce nożnej.

Drugim inwestorem i współzałożycielem jest Patryk Szwonder – prezes zarządu Bio-Lider, trzecim – Jarosław Peczka, współwłaściciel Bio-Lider i Bio-Gen.

Firma Bio-Gen to ponad 30-letnie doświadczenie w produkcji preparatów biologicznych, powstających z naturalnych komponentów. Dystrybutorem tych biopreparatów, stosowanych m.in. w rolnictwie, sadownictwie i hodowli zwierząt jest firma PROCAM, która może pochwalić się z 16-letnim doświadczeniem w dystrybucji preparatów dla rolnictwa. Służy ona rolnikom również jako doradca.

Bio-Lider posiada szeroki wachlarz biopreparatów dla roślin, gleby oraz zwierząt. W sprzedaży ma także bioutylizatory nieczystości i produkty do remediacji zbiorników wodnych.

Główną zaletą probiotyków jest nie tylko stymulowanie roślin do wzrostu, ale też aktywacja procesów humifikacji gleby.

Nowy gracz na rynku biotechnologicznym nie tylko nieustannie pracuje i udoskonala swoje produkty, ale wprowadza kolejne, nowe preparaty i rozwiązania. Wchodzi również w nowe segmenty, takie jak leśnictwo, zieleń miejska, trawniki i ogródki przydomowe, a także hodowla pijawek. Jest ona olbrzymim potencjałem w badaniach kosmicznych, gdyż w przyszłości mogą się one przysłużyć przy kolonizacji kosmosu.

Współwłaścicieli łączy pasja i zamiłowanie do tego co robią i właśnie w tym upatrują swój sukces.

Założyciele firmy są dumni z tego co robią, z tego że robią to właśnie w Polsce i że są Polakami. Już niedługo usłyszy o nich świat, gdyż planują ekspansję na zagraniczne rynki.

Celem nowo powstałej firmy jest dążenie do biologizacji upraw.

Wprowadzenie Zielonego Ładu przez UE sprawia, że rolnicy zostają zmuszeni do zmniejszenia stosowania nawozów mineralnych o co najmniej 20%, a także do rezygnacji z niektórych pestycydów. Unia Europejska nakazuje również zwiększenie produkcji ekologicznej do 25%. To właśnie biopreparaty przychodzą z pomocą rolnikom w wyzwaniu jakim jest rolnictwo zrównoważone.

Rzeczone preparaty powstają z selekcji naturalnych siedlisk, są więc kompatybilne ze środowiskiem. Probiotyki powstałe z natury są częścią przyrody. Dzięki nim rolnik dba zarówno o plony i zyski jak i ochronę środowiska.

Najlepszy, polski sportowiec, Robert Lewandowski, od zawsze interesujący się innowacjami i nowinkami technologicznymi, postanowił przyjąć propozycję współpracy.

Zarówno w sporcie jak i w biznesie stawia na rozwój, dlatego wybrał firmę Bio-Lider. Uważa że „biotechnologia to przyszłość, a w przyszłość warto inwestować”.

Bardzo wierzy w ten projekt i widzi w nim olbrzymi potencjał.

Na doskonałą jakość produktów ma zapewne wpływ posiadanie jednego z najbardziej nowoczesnych laboratoriów przemysłowych w Polsce i Rady Ekspertów. W jej skład wchodzą cenieni specjaliści i naukowcy, związani z rolnictwem i mikrobiologią. Dlatego nie dziwi fakt, że firma posiada 4 certyfikowane preparaty. Do tej listy już niedługo dołączą kolejne.

Opracowała: Danuta Niedźwiecka