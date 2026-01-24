Rolnictwo Jutra – wyzwania i rozwiązania. 20 stycznia 2026 roku w TERMINAL EVENT CENTER we Wrocławiu odbyła się pierwsza z tegorocznego cyklu konferencja „Rolnictwo Jutra – wyzwania i rozwiązania”. Wydarzenie zgromadziło ponad 600 uczestników, stając się ponownie jednym z kluczowych punktów w styczniowym kalendarzu branży rolniczej w Polsce.

Organizatorzy i Partnerzy

Organizatorem wydarzenia była firma PROCAM, wiodący dostawca nowoczesnych rozwiązań dla rolnictwa, Konferencję wsparli partnerzy, wśród których znaleźli się: BASF, Syngenta, Agrimet, BIO-GEN, BIO-LIDER, Corteva, KWS, JT Agro, LIDEA, Browar Amber, CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA SA, Limagrain, Grupa Luxmed, Wasat oraz ADOB.

Prowadzenia imprezy podjęli się przedstawiciele PROCAM: Michał Ciszak – Prezes Zarządu oraz Łukasz Kostyk – Dyrektor ds. Projektów Strategicznych.

Program i Prelegenci

Konferencja obfitowała w inspirujące wystąpienia ekspertów, którzy omawiali najnowsze technologie 4.0 dla rolnictwa. Przedstawili oni innowacje, które rewolucjonizują zarządzanie gospodarstwami, zwiększają wydajność, poprawiają jakość plonów i zmniejszają zużycie zasobów naturalnych.

Wśród prelegentów znaleźli się:

dr hab. prof. UPP Bartłomiej Glina, który przedstawił zagadnienia dotyczące fosforu w glebie oraz diagnostyki wspomagającej podejmowanie odpowiednich decyzji w nawożeniu.

Katarzyna Skuza razem z Michałem Jędrzejewskim z PROCAM zaprezentowali sprawdzone innowacyjne sposoby pozwalające wyjść poza utarte schematy w nawożeniu, aby osiągnąć jeszcze lepsze wyniki w uprawach.

Mateusz Stankiewicz z Wasat przybliżył efektywne rozwiązania teledetekcyjne dla sektora rolnego takie jak PROCAM Sky System.

dr inż. Dariusz Wyczling z PROCAM wskazał jak skutecznie prowadzić ochronę plantacji przy ograniczonej dostępności substancji aktywnych.

Prof. UPP dr hab. Łukasz Sobiech przedstawił problemy rozwoju odporności chwastów na herbicydy odpowiadając na pytanie czy zarządzanie odporności chwastów jest dzisiaj możliwe?

Michał Wojtacki z PROCAM przedstawił praktyczne aspekty badań oraz wdrożeń i doradztwa związanego ze strategią przeciwdziałania odpornościom na herbicydy prowadzonych przez agronomów PROCAM.

dr Johannes Herrmann – AGRIS 42 przedstawił sposoby testowania odporności chwastów jednoliściennych na herbicydy prowadzonych dla klientów firmy PROCAM

dr Jakub Olipra z CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA SA omówił aspekty bezpieczeństwa żywnościowego wskazując czego w tej materii nauczyły nas ostatnie lata.

gen. dyw. (rez.) dr inż. Roman Polko w swoim wystąpieniu „Rozgromić kryzys” zapoznał uczestników konferencji ze strategiami do wdrożenia w trudnych czasach.

Tematyka i przebieg Konferencji

W obliczu dynamicznie narastających wyzwań współczesnego rolnictwa oraz rosnących możliwości technologicznych, spotkanie to było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i pogłębienia wiedzy na temat innowacyjnych rozwiązań w branży.

Konferencja skierowana była do przedstawicieli najnowocześniejszych i najbardziej zaawansowanych technologicznie gospodarstw w Polsce, którzy chcą nie tylko sprostać obecnym wyzwaniom, ale również wytyczać nowe kierunki w rolnictwie opartym na technologiach „jutra”.

W programie przewidziano m.in.:

• Prelekcje ekspertów z dziedziny agronomii, rolnictwa precyzyjnego, ekonomii oraz zarządzania.

• Spotkania z liderami rynku i przedstawicielami gospodarstw wdrażających innowacyjne technologie.

• Najnowsze rozwiązania technologiczne dedykowane nowoczesnym gospodarstwom.

• Wymianę doświadczeń w gronie profesjonalistów.

Podsumowanie

Konferencja „Rolnictwo Jutra” pokazała, że technologie 4.0 nie są już opcją, ale koniecznością. Dzięki wsparciu PROCAM i partnerów wydarzenie okazało się znaczącym krokiem w stronę innowacyjnego, a zarazem zrównoważonego rolnictwa.

Podczas rozmów w kuluarach można było usłyszeć od uczestników konferencji, że mają tego świadomość, iż Technologie 4.0 nie są już jedynie opcjonalnym narzędziem, ale stają się koniecznością, której wdrożenie ma kluczowe znaczenie dla przyszłości branży rolniczej. Wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań pozwala na bardziej efektywne zarządzanie gospodarstwami rolnymi, poprawę jakości produktów rolnych, a także przyczynia się do ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju rolnictwa.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz partnerom za zaangażowanie i wkład w rozwój przyszłości rolnictwa. Aby uzyskać więcej informacji organizatorzy zapraszają do kontaktu z doradcami PROCAM działającymi na terenie całego kraju.

