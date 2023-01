17 stycznia 2023 roku, w swoim nowym biurze w Warszawie, firma Bayer zaprezentowała kompleksową ofertę dla zrównoważonego rolnictwa na rok 2023. Znalazła się w niej nowa oferta środków ochrony roślin, odmian cebuli marki Seminis oraz cyfrowej platformy FildView.

Rolnictwo zrównoważone to przyszłość dlatego Przedsiębiorstwo ogłosiło, że wraz z rozpoczęciem 2023 roku, wchodzi w nową erę ze swoimi nowymi produktami. Otwiera także e-sklep, w którym rolnicy mogą zaopatrzyć się w nasiona kukurydzy. Rusza również kolejna odsłona znanej już rolnikom Akcji pt. „Grunt to Zrównoważenie”, której tegorocznym hasłem są: „Oszczędności”!

Polskie rolnictwo stoi przed szeregiem wyzwań, takich jak: zmiany klimatyczne, wzrost cen środków produkcji, a także ciągłe zmiany w przepisach unijnych oraz nowa Wspólna Polityka Rolna.

Bayer inwestuje w nowoczesne rolnictwo, przekazując 25 miliardów Euro rolnikom, po to aby mogli przebranżowić się na rolnictwo zrównoważone.

Unia Europejska chce m.in. kontrolować emisję gazów cieplarnianych i ograniczyć użycie pestycydów. Koncern przekonuje jednak, że są one niezbędne w produkcji roślinnej. Proponuje zatem nowe rozwiązania, którymi są m.in. nowoczesne substancje aktywne.

Zrównoważone rolnictwo to przyszłość, firma stawia zatem nacisk także na inwestycje cyfrowe.

Ma już dojść pokaźną sieć gospodarstw zrównoważonych na całym świecie, w których demonstruje w praktyce na czym polega idea rolnictwa zrównoważonego.

Do tej platformy zaproszone są także osoby, które są sceptyczne nastawione do tego projektu. Rolnictwo zrównoważone opiera się na 3 filarach, jest to ochrona zasobów naturalnych, filar ekonomiczny i społeczny. Dziś rolnicy są zmuszeni do produkowania więcej, zużywając przy tym mniej środków produkcji. Warto zatem przyjrzeć się gdzie wyciekają pieniądze i właśnie tu z pomocą przychodzą eksperci Bayer, szukając oszczędności w takim gospodarstwie.

Dostarczane są zatem nowe, bardziej odporne odmiany roślin, nowoczesne środki ochrony roślin i rozwiązania cyfrowe, które wpływają na optymalizację nakładów finansowych, co zapewnia zysk ekonomiczny. Platforma FieldView daje możliwość zmiennej normy wysiewu, zmiennego, dostosowanego do potrzeb, nawożenia. Automatycznie rejestruje i analizuje dane, umożliwiając mapowanie plonu. Zestaw FieldView można zamontować praktycznie na każdym kombajnie, liczba użytkowników tego programu stałe rośnie.

Miejscem, w którym Bayer CropScience będzie kontynuować swoją działalność edukacyjną, jest gospodarstwo w Kaszewach. Należy ono do programu Bayer Forward Farming. Planowane jest dotarcie do osób zupełnie nie związanych z rolnictwem, takich jak influenserzy czy youtuberzy, tak aby i oni mogli na „żywym przykładzie” zobaczyć rolnictwo zrównoważone i w ten sposób firma planuje dotrzeć do każdego „Kowalskiego”.

Już na wiosnę br. rolnicy będą mogli odzyskać kontrolę nad szkodnikami rzepaku dzięki preparatowi Silvanto Energy. Ten nowy insektycyd posiada dwie substancje czynne o różnych mechanizmach działania. Został zarejestrowany do zwalczania takich szkodników jak: chowacz 4-zębny, słodyszek rzepakowy, brukwiaczek i szkodniki łuszczynowe w rzepaku ozimym i jarym. Jest to produkt, który może stać się najlepszym przyjacielem rolnika jeżeli chodzi o ochronę przed szkodnikami.

W najbliższym czasie czekają na rolników dwa nowe, skuteczne fungicydy: Delaro Forte i Cayunis. Pomogą one plantatorom zbóż osiągnąć zdrowy i zadowalający plon, gdyż są to preparaty wyróżniające się wysoką elastycznością dawki.

Skutecznym narzędziem w zwalczaniu i profilaktyce przed chwastami w zbożach jest nowy herbicyd, Mateno Duo, który blokuje syntezę plastochinonu, zakłócając fotosyntezę w roślinie. Dzięki temu jest możliwość zwalczania chwastów, które się już uodporniły.

Na rzeczonej konferencji prasowej, Bayer zaprezentował 4 nowe produkty, które będą miały istotny wpływ na rozwój polskiego rolnictwa. „Te produkty są już znaczące w tym roku, to np. DelaroForte, który zastępuje dotychczasowy produkt Delaro. Natomiast Sivanto Energy to środek na miarę Proteusa czyli dawnego lidera rynku. To produkty które w kolejnych dwóch-trzech lat będą się mocno rozwijały, co będzie też związane ze zmianą portfolio substancji aktywnych na rynku. To są preparaty, które w perspektywie najbliższych 3 lat będą stanowiły co najmniej 15% sprzedaży środków ochrony roślin.

Firma Bayer ma najszersze portfolio produktów wśród wszystkich producentów i są to produkty w prawie każdym z segmentów rynku, a dodatkowo oferuje nasiona w trzech ważnych uprawach, jak również proponuje doskonałe rozwiązania cyfrowe. Bayer dostarcza rolnikom narzędzie do weryfikacji. Każdy z rolników może sam zmierzyć efekt tych technologii na swoim własnym polu i porównać je z innymi preparatami firm konkurencyjnych” – podsumowała pierwszą konferencję prasową w nowo otwartym studiu, Iwona Krych-Stec, dyrektor Marketingu Bayer CropScience.

