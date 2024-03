Rozwój struktury kierowniczej PROCAM Polska Sp. z o.o. Adrian Chyła, mający na swoim koncie udane projekty jako Dyrektor Jednostki Biznesowej Nawozów, został w lutym bieżącego roku awansowany do zespołu zarządzającego PROCAM Polska.

Pan Adrian posiada tytuł Master of Business Administration z prestiżowej Rotterdam School of Management, Erasmus University, oraz certyfikaty z zakresu zarządzania produktami i skutecznych negocjacji. Jako zarządzający może wyróżnić się bogatym doświadczeniem w sektorze agrobiznesu w tym propagowaniu innowacji biologicznych.

Jego praca w PROCAM Polska przez ostatnie 15 lat, włączając w to 7 lat na stanowisku dyrektorskim, stanowi solidną podstawę do dalszego przyczyniania się do wzrostu i innowacyjności firmy. Dodatkowo, Adrian Chyła był prelegentem na wielu konferencjach i wydarzeniach w sektorze żywienia w całej Europie oraz jest cenionym członkiem zarządu Polskiego Stowarzyszenia Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności, co podkreśla jego zaangażowanie w promowanie praktyk zrównoważonego rozwoju w branży.

Adrian Chyła od tej pory będzie raportował bezpośrednio do Prezesa Zarządu, Michała Ciszaka. Jego zdolności lidera i głębokie zrozumienie dynamicznie zmieniającego się rynku są w pełni zgodne z długoterminową strategią firmy PROCAM, której celem jest dostarczanie produktów i doradztwa najwyższej jakości.

Michał Ciszak David Parish

Prezes Zarządu PROCAM Polska CEO PROCAM Europe

