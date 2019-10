Ruszyła kampania ziemniaczana

W tym roku plony ziemniaków przemysłowych w Polsce są niższe, wpływ na to miała tegoroczna susza. Ziemniaki przemysłowe nie nadają się do użytku w gospodarstwie domowym, gdyż są niesmaczne i mogą sczernieć podczas gotowania. Ziemniak jadalny jest dużo smaczniejszy niż ziemniak skrobiowy. Ziemniaki przemysłowe cechują się dużo większą zawartością skrobi niż ziemniaki jadalne. W tym roku surowiec do krochmalni był poszukiwany i droższy niż zwykle – 1,55 zł za kilogram skrobi. Rolnicy kontraktują chętnie, nawet jeśli rok jest gorszy, a skrobi jest mniej. Krochmalnia w Michrowie ma swoich stałych kontrahentów, z którymi współpracuje od lat i na nich opiera całą produkcję skrobi ziemniaczanej, do produkcji której nie używa chemii. Kampanie ziemniaczane w tym zakładzie są krótkie, przerabia się w nim wyłącznie ziemniaki prosto z pola na śnieżnobiałą skrobię.

Opracowała: Danuta Niedźwiecka

na podstawie: Agrobiznes

Foto: Pixabay