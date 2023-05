Aby ryby w naszym stawie dobrze się rozwijały, musimy zapewnić im wystarczającą ilość dobrej jakości pokarmu. Oczywiście część pokarmu dla stawu możemy zapewnić za pomocą naszego naturalnego pożywienia. Z pewnością jednak chcemy, aby ryby były zdrowe i witalne. Pomoże nam w tym specjalnie opracowany pokarm dla ryb stawowych. Podstawą dobrego zdrowia jest wysokiej jakości, zróżnicowana dieta zawierająca witaminy, minerały i niezbędne składniki budulcowe.

Ryby stawowe i ich pożywienie. Pokarmy dla ryb w stawach produkowane są na dwa podstawowe sposoby, poprzez tłoczenie lub ekstruzję. Pokarm ekstrudowany po nałożeniu utrzymuje się na powierzchni (jest pływający), dlatego przeznaczony jest głównie dla ryb, które pobierają pokarm z powierzchni. Do tej kategorii zaliczamy np. karpia KOI czy również karasia. Pokarmy tłoczone są tonące. Z pewnością nie jest wskazane karmienie ryb pokarmami „dmuchanymi”, które wydają się mieć dużą objętość, a więc są tanie. W rzeczywistości jednak są mało odżywcze ze względu na większą objętość.

Kupując karmę, powinniśmy zapoznać się z poszczególnymi parametrami w niej zawartymi. Na pewno powinniśmy sprawdzić zawartość tłuszczu, białka, błonnika, witamin, a na końcu jego wartość energetyczną.

Jak zaś podejść do samego karmienia?

Jak wspomniano wyżej, mamy do dyspozycji pokarm pływający i tonący. Każdy z nich przeznaczony jest dla konkretnego gatunku ryb. Jeśli w stawie mamy tylko karpia lub karasia – wybieramy pokarm oznaczony dla KOI. Jeśli w stawie mamy jesiotra – wybieramy pokarm dla jesiotra. Co jednak w sytuacji, gdy w stawie mamy mieszaną obsadę i musimy podawać oba rodzaje pokarmów? To również można rozwiązać. Pokarm dla jesiotra jest zdecydowanie ciekawszy dla ryb, ponieważ zawiera większy udział mięsa. Dlatego najpierw nakarmimy karpie pokarmem pływającym, a gdy karpie będą już nasycone, nakarmimy jesiotra pokarmem tonącym. Karp będzie wtedy w dużej mierze nasycony i nie będzie zwracał większej uwagi na pozostałe pokarmy. Przed karmieniem warto wyłączyć skimmer, aby pokarm nie przedostał się do urządzenia filtrującego w stawie.

Karmienie ryb w stawie ogrodowym 1 – 2 razy dziennie. Karmienie powinno odbywać się mniej więcej o tej samej porze i powinno być podawane stopniowo w małych dawkach, gdyż po pewnym czasie pokarm wrzucony do wody degraduje się i nie dostarcza rybom niezbędnych składników.

Karmienie w zależności od pory roku

Tutaj z pewnością musimy rozróżnić karmienie letnie i zimowe. Wiosną, gdy temperatura wody w stawie wzrośnie powyżej 10ºC, rozpoczynamy karmienie karpi KOI pokarmami z dużą ilością błonnika, spiruliną (dla odporności i lepszego wybarwienia) oraz uniwersalnymi pokarmami stosowanymi przez cały rok. Latem, gdy temperatura wody wynosi około 20ºC, możemy wprowadzić pokarm z większą ilością białka dla niezbędnego wzrostu. W tym czasie już powoli przygotowuje się ryby odpowiednim odżywianiem na zimę. Jesienią, gdy temperatura wody spada, powoli przechodzimy ponownie na pokarm o niższej zawartości białka. W zimie nie karmimy już ryb i pozwalamy im spokojnie przezimować. Właśnie dlatego dobrej jakości dieta jest niezwykle ważna w miesiącach wiosennych i letnich. Tylko w ten sposób ryby mogą bez problemu przetrwać nadchodzący okres zimowy.