Rzepak – efektywne odmiany

Rzepak to roślina oleista uprawiana w wielu krajach świata w średnich szerokościach geograficznych. W Polsce uprawia się głównie rzepak ozimy, a jego uprawy zajmują 95% powierzchni upraw wszystkich roślin oleistych. W Europie uprawia się go zarówno na cele spożywcze jak i techniczne.

Wojna w Ukrainie spowodowała wzrost cen rzepaku i sprawiła że są one wręcz rekordowe. W związku z tą sytuacją Chiny zdecydowały się znieść embargo na nasiona z Kanady, które zostało wprowadzone 3 lata temu. Wszyscy się martwią, że zabraknie żywności, a ceny będą jeszcze wyższe.

Przed ludzkością zatem stoi obecnie szereg wyzwań, takich jak wyżywienie wszystkich ludzi na całym globie, podczas gdy zmagamy się ze zmianami klimatycznymi, z kryzysem w dostawach zbóż oraz ze skutkami wojen i kurczącymi się zasobami naturalnymi.

Aby działać w dziedzinie rolnictwa zrównoważonego należy wdrażać w życie praktyki oparte na osiągnięciach nauki, które mają wpływ na środowisko naturalne i zmniejszenie emisji CO2 produkując więcej i lepszej jakości żywność.

Mają na to wpływ nowe narzędzia, takie jak rozwiązania cyfrowe i zastosowanie odpowiednich odmian roślin uprawnych (są one coraz lepiej dostosowane do zmieniającego się świata).

W tym wymagającym roku 2022 ze wsparcia produktowego i eksperckiego firmy Bayer korzystają już polscy rolnicy. Bayer odgrywa bardzo ważną rolę w rozwoju zrównoważonego rolnictwa w Polsce.

Zaprezentowane w tym rok nowości w ofercie odmian rzepaku marki Dekalb firmy Bayer mogą być sposobem na efektywne wykorzystanie azotu, a także doskonałym rozwiązaniem wspierającym rolnictwo zrównoważone.

Poniżej przedstawiamy ofertę odmian rzepaku na 2022 rok, z której korzysta już tysiące polskich rolników. Charakteryzują się one wysokim plonem i spełniają założenia rolnictwa zrównoważonego.

Rzepak – odmiana DK Excited

jest rekordzistą jeżeli chodzi o plonowanie odmian ozimych. Efektywnie wykorzystuje azot, jest zimotrwały i posiada odporność na osypywanie.

Ta pierwsza odmiana wprowadzona na rynek w Polsce marki Dekalb posiada odporność na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV).

Jest to niewątpliwie najlepiej plonująca odmiana w Polsce (wg COBORU) w sezonie 2020/2021.

Średni plon z hektara wyniósł 5,59 ton, jest to 117% wzorca (dane PDO – doświadczenia porejestrowe). Natomiast plonowanie z doświadczeń rozpoznawczych (CCA) wynoszą 5,93 t/ha (119% wzorca).

DK Excited posiada również takie cechy jak: wysoka zawartość tłuszczu w nasionach oraz odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion. Dzięki doskonałemu wigorowi jesiennemu, odmiana lepiej znosi ataki szkodników. Posiada bardzo dobrą zimotrwałość dzięki elongacji. Odmiana DK Excited dołączyła również do grupy odmian efektywnie wykorzystujących azot.

Na czym polega efektywne wykorzystanie azotu?

Jest to niewątpliwie „Polisa ubezpieczeniowa” zapisana w odmianach rzepaku.

Efektywne wykorzystanie azotu przez rośliny rzepaku ozimego polega na wydajnym gospodarowaniu azotem przez rośliny w naturalnych warunkach stresowych, co uwidacznia się w utrzymaniu wysokiego poziomu plonowania również w niekorzystnych warunkach uprawowych.

Odmiany rzepaku ozimego posiadające cechę efektywnego wykorzystania azotu są bardziej stabilne w plonowaniu niż odmiany nieposiadające tej cechy. Uprawa odmian efektywnie wykorzystujących azot jest swoistą „polisą ubezpieczeniową” na wypadek wystąpienia stresowych warunków uprawowych, co w istotnym stopniu zwiększa bezpieczeństwo uprawy.

Odmiany rzepaku ozimego o potwierdzonym efektywnym wykorzystaniu N to:

– DK Exception – od sezonu 2013/2014

– DK Exlevel i DK Expectation – od sezonu 2020/2021

– DK Excited – od sezonu 2021/2022

DK Exaura

charakteryzuje się wysokim plonem oraz wysoką zawartością tłuszczu w nasionach.

DK Exaura jest kolejnym produktem z rodziny odmian odpornych na wirusa żółtaczki rzepy, posiada wysokie parametry użytkowe i osiąga rekordowe plony.

W Polsce zarejestrowana jest od lutego 2022. Może poszczycić się świetnymi wynikami: plon 5,65 t/ha i 43,8% zawartości tłuszczu w nasionach, przy wilgotności nasion 9%.

Odmiana średniowczesna charakteryzująca się doskonałym wigorem jesiennym i zimotrwałością. Właściwie buduje łan i ma wysoką odporność na wyleganie. Ponieważ posiada wysoką zawartość tłuszczu w nasionach można uzyskać za nią wyższą cenę. Nawet jeśli zbiór jest opóźniony, to gwarantuje wysoki plon, ponieważ posiada gen, dzięki któremu roślina jest odporna na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion. Wykazuje się wysoką zdrowotnością gdyż jest odporna na werticiliozę i suchą zgniliznę kapustnych.

DK Plasma to w iększe bezpieczeństwo na polach porażonych kiłą kapusty

Ta średniowczesna odmiana mieszańcowa o standardowej biomasie cechuje się tolerancją na kiłę kapusty, bardzo dobrym wigorem jesiennym oraz bardzo dobrą zimotrwałością.

Posiada geny RLM-7 i -3 zapewniające podwójną ochronę przed suchą zgnilizną kapustnych. Odmiana ta ma także podwyższoną odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion.

Ponieważ charakteryzuje się bardzo wysoką zawartością tłuszczu w nasionach, uzyskuje wysokie plony. Została zarejestrowana w Polsce w 2021 roku, zatem jest przebadana pod kątem tolerancji występujących lokalnie szczepów kiły kapusty.

DK Exima

Stabilne plonowanie na różnych typach gleb

DK Exima jest sprawdzona i polecana do uprawy na terenie całego kraju. Ten średniowczesny mieszaniec o dobrym potencjale i stabilności plonowania ma bardzo dobry wigor jesienny. Brak tendencji do wydłużania łodygi przed zimą sprawia, że odmiana ta posiada doskonałą zimotrwałość.

Dodatkowym atutem DK Exima jest tolerancja w stosunku do suchej zgnilizny kapustnych, zgnilizny twardzikowej i werticiliozy. Nie wylega, natomiast ma doskonałą odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion. Osiąga wysokie plony i dobre zaolejenie nasion w różnych warunkach uprawnych.

DK Immortal CL i DK Sephor

W ofercie Bayer nie zabrakło również odmiany, która jest przystosowana do uprawy w technologii Clearfield®. Tą innowacyjną odmianą jest DK Immortal CL. Posiada ona wyjątkowe połączenie dwóch cech: odporności na wirusa żółtaczki rzepy i technologii Clearfield.

Natomiast odmiana DK Sephor jest dedykowana rolnikom decydującym się na uprawę odmian o niskiej biomasie do łatwego zbioru. Jet to nowość przeznaczona na średnie i słabsze stanowiska oraz tereny, na których rośliny mogą być narażone na wymarzanie. Tworzy rozłożyste rozety liściowe, które mocno przylegające do ziemi, nie wymaga stosowania regulatorów wzrostu. Odmiana średnio wcześnie wznawia wegetację wiosenną i zakwita, ponadto bardzo wcześnie dojrzewa. Można ją zbierać najwcześniej z pola, nie wylega. Ponieważ charakteryzuje się niską biomasą, zapewnia rolnikowi szybki i oszczędny zbiór nasion.

Kometa

to program lojalnościowy z ponad 18-letnią tradycją

Zasady programu lojalnościowego „Kometa” są niezwykle proste.

Każdy zakup produktów Bayer przeliczany jest na punkty, które następnie wymienia się na atrakcyjne nagrody. Przelicznik jest bardzo łatwy: 1 punkt zdobyty w programie to równowartość 1 złotego.

Członkowie programu mogą wybierać nagrody z szerokiej grupy środków ochrony roślin, kart podarunkowych oraz doładowywanej karty przedpłaconej akceptowanej w tysiącach sklepów.

Ponadto uczestnicy uzyskują dostęp do specjalnych akcji promocyjnych, tylko dla członków programu. W bieżącym 2022 roku nasiona rzepaku Dekalb będą premiowane 50 punktami za każdy worek z palety ogólnej oraz 3 punktami za każdy worek pozostałych odmian.

Jak przystąpić do programu?

– wystarczy dokonać zakupu produktów Bayer (środki ochrony roślin i nasiona) za minimum 10 tys. zł i postępować zgodnie z instrukcją opisaną na stronie programkometa.pl

FieldView Yield Kit

to rozwiązanie cyfrowe dla rolnictwa zrównoważonego odpowiednie dla każdego kombajnu

Bayer użycza polskim rolnikom specjalistyczny zestaw do mapowania plonów o nazwie „FieldView Yield Kit”. Każdy kombajn, który będzie wyposażony w ten zestaw (niezależnie od roku produkcji, marki lub modelu) wykona mapowanie plonów w czasie rzeczywistym. Wyniki mapowania zostaną zapisane zdalnie na platformie FieldView.

W skład zestawu wchodzi: odbiornik GPS, optyczne czujniki mierzące wielkość i wilgotność plonu oraz przewody i rozdzielacze kablowe, niezbędne do podłączenia anteny GPS i czujników z rejestratorem danych FieldView Drive.

Jeśli chcesz wiedzieć jak to wygląda w praktyce? – Obejrzyj relacje użytkowników na kanale YouTube BayerCropScience oznaczone #cyfrowyrolnik.

Wprowadzenie praktyk rolnictwa zrównoważonego wielu rolnikom wydaje się kłopotliwe, pracochłonne, a w rezultacie także kosztochłonne. Tymczasem najprostsze decyzje i wybory, które kierują gospodarstwo ku rolnictwu zrównoważonemu, są to decyzje zakupowe. Wybrane produkty Bayer wspierają rolnictwo zrównoważone w szczególny sposób (np. nowe odmiany roślin czy wspomniane wyżej rozwiązanie FieldView), gdyż są one przeznaczone do podniesienia wydajności i zmniejszenia ponoszonych nakładów.

Praktyki rolnictwa zrównoważonego to długoletnia kampania edukacyjna firmy Bayer adresowana do rolników. Wiodącym tematem tej inicjatywy pod hasłem: „Grunt to Zrównoważenie“ w 2022 roku jest zrównoważona ochrona roślin, czyli dostosowywanie zabiegów ochrony roślin do uproszczeń uprawowych oraz zapobieganie odporności. Dalsze informacje na stronie: https://www.agro.bayer.com.pl/dla-rolnictwa/grunt-to-bezpieczenstwo

rolnictwo zrównoważone