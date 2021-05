Rzepak – jaką odmianę wybrać?

Rzepak jest kluczowym źródłem oleju jadalnego na świecie. Można go otrzymać również z nasion palmy, soi i słonecznika, a także z bawełny, oliwek i orzechów. W Polsce najbardziej popularną rośliną oleistą jest właśnie rzepak. Jest to też trzecia co do wielkości uprawa w Polsce, w naszym kraju jest od 800 do 900 tys. hektarów tej uprawy. Liczba ta będzie rosła, gdyż ceny rzepaku są dość stabilne. W 2020 roku nastąpił duży wzrost ceny, na której wpływ miał wyższy popyt ze strony konsumentów i niższe zapasy. Ponadto niższe zbiory w Kanadzie i we Francji, ponieważ tam wystąpiły niskie temperatury.

Aby uzyskać wysokie plony warto wybrać odpowiednią odmianę. Na warunki klimatyczno-pogodowe nie mamy wpływu. Tym na co na pewno mamy wpływ jest wybranie odpowiedniej odmiany. Dlatego tak ważne jest przeanalizowanie wszystkich „za” i „przeciw” zanim ostatecznie dokonamy wyboru. Olej wydobywa się z łuszczyn czyli owocu rzepaku, w którym znajdują się nasiona. Składają się one w 35-50% tłuszczu. Zawartość tłuszczu w nasionach to czynnik wpływający na opłacalność produkcji.

Rzepak ozimy – odmiana DK Excited

Odmianą która charakteryzuje się dużą, wręcz rekordową, zawartością tłuszczu w nasionach, jest odmiana mieszańcowa DK Excited rzepaku ozimego. Została ona zarejestrowana w ubiegłym roku, a już ma szerokie grono zadowolonych odbiorców. Duży wpływ na to ma posiadanie zarówno wysokiego potencjału plonowania jak i bardzo wysoki poziom zaolejenia, który jest właśnie czynnikiem decydującym o wysokiej opłacalności.

Bardzo ważnymi cechami jakimi charakteryzuje się ta odmiana są tolerancja zarówno na wirusa żółtaczki rzepy (TuYU) jak i na suchą zgniliznę kapustnych. Odmiana ta ponadto ma bardzo dobrą zimotrwałość. Ponieważ odmiana posiada wysoki i stabilny potencjał plonowania jest bardziej odporna na szkodniki, takie jak śmietka kapuściana, gnatarz rzepakowiec czy pchełki. Odmiana jest odporna na wyleganie i na pękanie łuszczyn oraz osypywanie się nasion. Są to cechy, które posiadają wszystkie odmiany DEKALB firmy BAYER, z tym że odmiana DK SEQUEL ma wręcz doskonałą odporność na wyleganie.

Odmiana DK Exima

Ważną cechą jaką charakteryzuje się kolejna odmiana DK Exima, również zarejestrowana w ubiegłym roku, jest jej doskonała zimotrwałość. Jest to na tyle istotna cecha, że warto ją wziąć pod uwagę. W naszych warunkach klimatycznych niskie temperatury powietrza są częstym zjawiskiem. Do tego pojawiają się okresy bezśnieżne, więc okrywa śnieżna nie chroni upraw przed niskimi temperaturami. W połączeniu z silnymi wiatrami powoduje olbrzymie straty w uprawie rzepaku ozimego. Prowadzą one często do likwidacji plantacji, a więc wiąże się to ze sporymi kosztami dla plantatorów. Jeżeli dla rolnika szczególnie ważne jest bezpieczeństwo uprawy, wysokość i stabilność plonowania powinien wybrać właśnie tę odmianę. Nie posiada ona jednak tolerancji na wirusa żółtaczki rzepy.

Rzepak DK Expectation z efektywnym wykorzystaniem azotu

W tym sezonie rolnicy będą mogli zaopatrzyć się w kolejną odmianę tolerancyjną na wirusa żółtaczki rzepy. Jest nią odmiana DK Expectation. Posiada ona komplet cech typowych dla rzepaków Dekalb, lecz dodatkowo może pochwalić się efektywnym wykorzystaniem azotu. Ponieważ jest to najbardziej plonotwórczy z makroskładników ma decydujący wpływ na zyski. Nawet jeżeli roślina znajdzie się w stresujących warunkach takich jak niekorzystne warunki glebowe, rzepak poradzi sobie wyjątkowo dobrze. Jest to zatem cecha, która wpisuje się w koncepcję rolnictwa zrównoważonego.

Nowość DK Plasma z podwójną tolerancją

Rzepak DK Plasma to NOWOŚĆ z „podwójną” tolerancją zarówno na kiłę kapusty jak i na sucha zgniliznę kapustnych. Średniowczesna odmiana nasion rzepaku DK Plasma rekomendowana jest na gleby ciężkie o niskim pH, a także na stanowiska o nieuregulowanych stosunkach wodnych. Tam gdzie gleba jest porażona kiłą, następuje stopniowe obniżenie poziomu plonowania. Dlatego szczególnie na takie stanowiska zalecamy właśnie tę odmianę.

Najnowsze osiągnięcie – odmiana DK Immortal

Najnowszym osiągnięciem w uprawie rzepaku jest odmiana DK Immortal CL, charakteryzująca się bardzo wysokim poziomem plonowania i wysoką zawartością tłuszczu. Bardzo dobry wigor jesienny i doskonała zimotrwałość to jej dodatkowe zalety.

Natomiast właściwością, która wyróżnia ją od pozostałych odmian jest innowacyjna kombinacja cech.

Zalety technologii Clearfield(R) zostały połączone z tolerancją rzepaku na wirusa żółtaczki rzepy.

Ponadto DK Immortal CL odmiana odporna na wirusa TuYV jest też odporna na substancję zwalczającą chwasty Imazamox.

Jest to odmiana, która charakteryzuje się znacznie wyższymi plonami w porównaniu do starszych odmian Dekalb.

Zaprawy

Aby zapewnić nasionom podwójną ochronę już na samym początku warto zaprawić je odpowiednimi zaprawami. Powyższe odmiany można kupić już zaprawione. Zaprawa Scienic Gold chroni przed chorobami grzybowymi, a Buteo Start przed szkodnikami atakującymi we wczesnym okresie rozwoju rośliny.

Zaprawa Scienic Gold to zaprawa fungicydowa zapewniająca roślinom ochronę już na samym początku rozwoju, czyli od najwcześniejszych jej faz. Produkt powstały specjalnie dla profesjonalistów, chroni zarówno rzepak jary jak i ozimy. Ponieważ skład preparatu został dobrany bardzo starannie, jego spektrum działania jest bardzo szerokie. Połączenie fluopilkolidu z fluoksastrobiną sprawia, że zaprawa ta zwalcza takie choroby jak: zgorzel siewek, mączniak rzekomy krzyżowych, czerń krzyżową, a ponadto suchą zgniliznę kapustnych. Mechanizmami działania zaprawy są aktywność układowa i wgłębna.

Kolejną zaprawą, tym razem chroniącą rzepak przez insektami, jest Buteo Start. Jej innowacyjność wiąże się z zastosowaniem związku o nazwie stemofolina występującego w naturze, pochodzącego z azjatyckiej rośliny o zwanej Stemona japonica. Zaprawa działa selektywnie na wybrane szkodniki takie jak: pchełki rzepakowe i ziemne oraz na śmietkę kapuścianą.

Zaprawa daje niezawodne wsparcie plantatorom poprzez regularne i wyrównane wschody. Ponadto jest bezpieczna dla środowiska ze względu na naturalny składnik, a także dla wszystkich owadów pożytecznych, nie tylko zapylających.

Obydwie zaprawy spełniają normy regulacyjne Unii Europejskiej, które są bardzo restrykcyjne.

Połączenie odpowiedniej odmiany rzepaku posiadającej najlepsze cechy z zaprawą nasienną daje gwarancje zdrowotności produkcji i obfitego plonu.

