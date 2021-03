Rzepak porażony zgnilizną twardzikową?

Jak poradzić sobie ze zgnilizną twardzikową kiedy porazi Twój rzepak?

Rzepak jest narażony na atak zarówno szkodników jak i chorób. Jedną z groźniejszych chorób grzybowych jest zgnilizna twardzikowa. Można ją rozpoznać po białej, puszystej i obfitej grzybni, w której po pewnym czasie widoczne są czarne zarodniki przetrwalnikowe, tzw. sklerocja.

Rolnicy przywykli do tego, aby zwalczać zgniliznę podczas kwitnienia rzepaku. Specjaliści odkryli jednak, że do porażeń dochodzi już wcześniej, podczas infekcji odglebowych. Patogen ten potrafi przetrwać w glebie od 8 do 15 lat, dlatego aby skutecznie pozbyć się sklerocji, które wywołują tę chorobę, należy zastosować odpowiedni preparat w odpowiednim czasie, czyli nie tylko podczas kwitnienia rzepaku, ale już wczesną wiosną.

Do porażenia grzybem z rodziny twardnicowatych dochodzi w ten sposób, że płatki kwiatów, które opadają podczas kwitnienia, przyklejają się do liści i pędów bocznych. Następnie dochodzi do rozwoju choroby wywołanej przez patogen o nazwie Sclerotinia sclerotiorum. Jeżeli na tym etapie zastosujemy dobry preparat zwalczający tę chorobę w odpowiedniej dawce, zabieg ten może nie być wystarczająco skuteczny, gdyż porażenie może być już bardzo duże. Powodem takiego stanu rzeczy może być zainfekowanie rośliny już znacznie wcześniej. Jeżeli roślina jest osłabiona lub uszkodzona, np. przez śmietkę, to patogen ma łatwiejszą drogę, aby wniknąć w głąb rośliny i zaatakować ją.

Rzepak – ochrona wczesnowiosenna

Technologia rzepaku powinna być kompleksowa, należy zatem zwalczać zarówno szkodniki jak i choroby grzybowe. Szkodniki poprzez wygryzienia ułatwiają wtargnięcie grzybów do wnętrza rośliny. Zabiegi przeciw zgniliźnie należy stosować już wczesną wiosną, potem podczas kwitnienia i opadania płatków. Gwarancją skuteczności zabiegu jest zastosowanie fungicydu o działaniu systemicznym, zawierającego azoksystrobinę.

Rekomendujemy zastosowanie X-Met 100 SL zawierającego w swym składzie metkonazol, Dafne/Porter 250 EC (substancja aktywna to difenokonazol) oraz Bukat/Ambrossio 500 SC zawierający tebukonazol. Komponentem, który uzupełnia technologię fungicydową jest środek zawierający substancję czynną – azoksystrobinę.

Technologia w okresie kwitnienia

Rolnik podczas drugiego etapu ochrony rzepaku przed zgnilizną twardzikową powinien zwrócić uwagę na wilgotność i wysokość roślin podczas kwitnienia.

Jeżeli jest sucho podczas kwitnienia, choroba mniej atakuje rzepak. Wówczas płatki kwiatów spadają na ziemię lub są porywane przez wiatr i nie przyklejają się do części zielonych rośliny. Natomiast jeżeli łan jest wysoki i gęsty, wówczas wilgotność może się dość długo utrzymywać, co sprzyja rozmnażaniu się grzyba. Patogen lepiej się rozwija i rozmnaża w warunkach wysokiej wilgotności powietrza. Wówczas płatki są mokre i ciężkie, spadając na liście przyklejają się do nich, co sprzyja porażeniu i rozwojowi choroby.

Szczególną uwagę należy zwrócić na właściwy dobór substancji aktywnych i odpowiednie dawkowanie. W początkowej fazie rośliny, gdy mierzy 20 cm, dawkowanie będzie mniejsze niż na etapie kwitnienia, gdy rośliny osiągają wysokość ok. dwóch metrów. Wówczas mamy do czynienia z większą powierzchnią rośliny i w związku z tym należy użyć większej dawki substancji czynnej, gdyż koncentracja na większej powierzchni będzie znacznie niższa. Najlepiej też użyć wtedy preparatu, który posiada w swym składzie przynajmniej dwie substancje czynne w wyższej dawce.

Skuteczne rozwiązania dla rzepaku

Aby skutecznie poradzić sobie ze zgnilizną twardzikową, zalecamy zastosowanie substancji, które posiadają różne mechanizmy działania i mają dość wysokie stężenie dawek substancji czynnych. Sprawdzonym preparatem jest Kier 450 SC, posiadający wysokie dawki trzech składników substancji aktywnych (tebukonazol, difenokonazol oraz azoksystrobinę). Ten ostatni składnik pozytywnie wpływa na efekt zieloności, a to z kolei przekłada się na wyższy plon rzepaku. Dzięki poprawie efektu zieloności poprzez poprawę efektywności procesu fotosyntezy, roślina lepiej wykorzystuje składniki pokarmowe i wodę, dając większe plony.

Kolejnym preparatem pozytywnie wpływającym na efekt zieloności jest tegoroczna nowość – AsPik R 250 EC. Zawiera on znany rolnikom tebukonazol i protiokonazol, który jest najnowszym dopuszczonym do stosowania w uprawie rzepaku triazolem.

Jeżeli wilgotność powietrza jest wysoka, jeden zabieg będzie niewystarczający.

Kwitnienie rzepaku trwa od 3 do 5 tygodni. Na początku kwitnienia zalecamy zastosowanie preparatu Kier 450 SC. W pełni kwitnienia zalecamy zastosowanie AsPik R 250 EC. Natomiast trzeci zabieg należy wykonać pod koniec kwitnienia, wówczas przyczyni się on również do zwalczenia choroby zwanej czernią krzyżowych.

Fungicydy w rzepaku na wiosnę